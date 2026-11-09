Con trai 25 tuổi chưa lấy vợ, bố mẹ lập tức chi tiền tỷ để đổi phong thủy cổng nhà

Chi hơn 1,5 tỷ đồng sửa cổng nhà để đổi vận hôn nhân cho con

Theo hãng tin Muzhi, một gia đình họ Chen đã quyết định thay đổi vị trí cổng nhà sau khi tham khảo ý kiến thầy phong thủy địa phương. Khoản tiền được chi cho việc cải tạo lên tới 400.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 1,5 tỷ đồng).

Thầy phong thủy cho rằng việc điều chỉnh cổng nhà có thể giúp con trai 25 tuổi cải thiện vận đào hoa, trở nên thu hút hơn và có nhiều cơ hội gặp gỡ những cô gái phù hợp trong vùng, thông tin trên Znews.

Theo South China Morning Post, người con trai tiết lộ bố mình đang điều hành một doanh nghiệp xây dựng và vốn rất coi trọng phong thủy. Người đàn ông thường xuyên tìm đến các thầy phong thủy có tiếng để cầu may mắn, tránh tai họa và mong công việc kinh doanh, xây dựng diễn ra thuận lợi.

Trái ngược với sự háo hức của bố mẹ, chàng trai lại không quá quan tâm đến việc sớm lập gia đình.

Sau khi hoàn thành 2 năm nghĩa vụ quân sự, anh cho biết bản thân chưa có ý định vội vàng kết hôn. Điều anh mong muốn là tìm được người thực sự yêu thương và phù hợp để cùng xây dựng cuộc sống, thay vì cưới một cô gái bất kỳ chỉ để đáp ứng kỳ vọng của gia đình.

Thầy phong thủy cho rằng việc điều chỉnh cổng nhà có thể giúp con trai 25 tuổi cải thiện vận đào hoa. Ảnh: Douyin

Cộng đồng mạng tranh cãi về khoản tiền sửa cổng nhà

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng việc bỏ ra số tiền khổng lồ chỉ với hy vọng cải thiện đường tình duyên cho con trai là quá tốn kém và thiếu thực tế.

Một số ý kiến đặt câu hỏi liệu gia đình có đang quá phụ thuộc vào phong thủy, thay vì tin tưởng vào khả năng và lựa chọn của con mình.

Cũng có người nghi ngờ khoản chi phí 400.000 nhân dân tệ (hơn 1,5 tỷ đồng) được gia đình công bố có phần phóng đại.

Tuy nhiên, một số ý kiến nhận định việc cải tạo có thể liên quan đến kiến trúc truyền thống phức tạp của người Bai, một dân tộc thiểu số tại Trung Quốc. Cổng mới được cho là kết hợp với bức bình phong trước nhà, mang ý nghĩa phong thủy giúp ngăn chặn những điều không may xâm nhập.

Dù xuất phát từ mong muốn tốt đẹp, câu chuyện vẫn khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu thay đổi cổng nhà có thể giúp con trai tìm được hạnh phúc, hay điều quan trọng hơn vẫn là để người trẻ tự quyết định chuyện hôn nhân của mình?

Phong thuỷ cổng nhà: Những yếu tố nào cần được gia chủ quan tâm?

Theo phong thủy, cổng nhà có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi gia đình. Phong thủy cổng nhà nếu làm đúng sẽ giúp thu hút tài lộc, mang may mắn đến cho người sống trong nhà.

Để gia đình nhận được những nguồn sinh khí tốt, gia chủ nên quan tâm những điều sau trong phong thuỷ cổng nhà, theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam.

Theo phong thủy, cổng nhà có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi gia đình. Ảnh minh họa

Xác định hướng cổng hợp mệnh

Theo phong thuỷ cổng nhà, việc xác định hướng cổng phù hợp với mệnh của gia chủ sẽ mang may mắn đến cho gia đình.

Với gia chủ mệnh Hoả: Nên tránh đặt cổng theo hướng Bắc, vì đây là hướng thuộc hành Thủy, khắc với mệnh Hoả.

Với gia chủ mệnh Kim: Không nên làm cổng theo hướng Nam, bởi đây là hướng thuộc Hỏa, gây xung khắc. Gia chủ có thể dựng cổng mang dáng vòm cong, tròn, có màu bạc, trắng sáng và vật liệu thiên về kim loại.

Với gia chủ mệnh Thủy: Để giữ được tài lộc cho gia đình, những gia chủ mệnh Thuỷ không được dựng cổng theo hướng Tây Nam, Đông Bắc bởi đây là hướng hành Thổ, xung khắc với mệnh Thuỷ. Ngoài hướng cổng, bạn cũng có thể cân nhắc để gam màu cửa là đen hoặc xanh biển.

Với gia chủ mệnh Mộc: Không nên làm cổng hướng Tây và Tây Bắc bởi đây là các hướng thuộc Kim, tương khắc với Mộc và sẽ gây nhiều khó khăn trong cuộc sống. Cổng nhà nên được làm bằng sắt hay bằng gỗ sơn xanh lá cây với nhiều thanh đặt song song nhau, đáp ứng yêu cầu phong thuỷ của gia chủ mệnh Mộc.

Xác định chiều cao cổng hợp lý

Theo phong thuỷ cổng nhà, chiều cao cổng cần căn cứ vào thước Lỗ Ban, cây thước thường được sử dụng để đo đạc khi xây dựng nhà cửa (dương trạch) và mộ phần (âm trạch).

Thông thường, chiều dài của cổng nhà hay cơ quan... hợp phong thủy là số lẻ (số dương), còn chiều rộng là số chẵn (số âm), cụ thể như sau:

Kích thước cửa nhà có 1 cổng chính: 81 cm x 212 cm.

Kích thước cửa nhà có 2 cổng (đối với nhà vườn, nhà ở có 1 cổng chính và 1 cổng phụ để đi vào vườn, gara): 138 cm x 216,5 cm.

Trang trí lối vào cổng

Để phù hợp phong thuỷ, lối đi vào cổng chính cần cân đối với kích thước nhà. Bạn không nên đặt những vật trang trí quá lớn kẻo cản trở các luồng sinh khí tốt dẫn vào nhà.

Với những người yêu cây cối và mong muốn có không gian hướng đến thiên nhiên, các loại cây phong thuỷ sẽ là lựa chọn thích hợp để đặt trước cổng chính.

Thêm một lưu ý là bậc tam cấp ở cổng chính không được để quá hẹp và dốc, bởi nhiều nhà phong thủy tin rằng như vậy gia chủ sẽ khó giữ của cải.