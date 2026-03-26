Hà Nội: Dự án chung cư đắp chiếu, "đất vàng" phường Thanh Xuân biến tướng thành tổ hợp thể thao và bãi xe trái phép
GĐXH - Sau nhiều năm "đắp chiếu", khu đất vàng số 63 Nguyễn Huy Tưởng hiện đang bị "xẻ thịt" không thương tiếc. Hàng nghìn mét vuông đất dự án đã biến tướng thành bãi xe lậu và cụm sân thể thao quy mô lớn...
Khu đất số 63 đường Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân) sở hữu vị trí đắc địa tại nút giao Nguyễn Huy Tưởng - Nguyễn Tuân với diện tích hơn 10.000 m2. Theo tìm hiểu, đây vốn là đất cơ sở sản xuất của Công ty CP Thiết bị Bưu điện (Postef), sau đó được liên doanh với Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Sông Hồng (Sông Hồng ICT) để thực hiện dự án Tổ hợp nhà ở đa chức năng (tên thương mại dự kiến là Royal Park).
Theo quy hoạch, dự án sẽ bao gồm khối nhà cao tầng 33 tầng và khu nhà ở thấp tầng với 43 căn liền kề, biệt thự. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất việc di dời nhà xưởng, dự án vẫn chưa thể khởi công các hạng mục chính, biến nơi đây thành "vùng trũng" về quản lý trật tự đô thị.
"Ma trận" kinh doanh trái phép trên đất dự án
Ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội trong trung tuần tháng 3/2026, toàn bộ mặt bằng dự án đã bị biến dạng hoàn toàn bởi các công trình xây dựng tạm bợ nhưng có kết cấu kiên cố.
Dễ nhận thấy nhất là bãi trông giữ ô tô "khủng" chiếm lĩnh phần lớn diện tích khu đất. Nhìn từ trên cao có thể thấy hai dãy mái tôn dài màu xanh chạy dọc theo các ranh giới phía trên và bên trái, che chắn cho hàng trăm chiếc ô tô đậu san sát nhau dưới kết cấu mái thấp và khá tạm bợ Việc hàng trăm phương tiện ra vào bến bãi không phép, đậu sát nhau dưới hệ thống mái tôn này bất chấp mọi rủi ro về an toàn là thực trạng đáng báo động.
Tổ hợp sân pickleball trên khu đất dự án hoạt động nhộn nhịp, mở cửa từ 5h - 22h hàng ngày.
Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của tổ hợp sân Pickleball vừa được hoàn thiện và đưa vào khai thác từ đầu năm 2026. Cụm sân này được lắp đặt khung sắt chịu lực, mái che kiên cố và hệ thống chiếu sáng phục vụ khách chơi từ 5h đến 22h hàng ngày.
Theo khảo sát, giá thuê sân tại đây dao động từ 190.000 đến hơn 300.000 đồng/giờ – một mức giá không hề rẻ nhưng luôn trong tình trạng kín lịch.
Nằm sát cụm sân Pickleball là một sân bóng đá cỏ nhân tạo với hệ thống lưới quây, đèn chiếu sáng đã hoàn thiện và hoạt động từ lâu. Việc hình thành một tổ hợp thể thao như sân bóng, sân pickleball có thu phí quy mô lớn trên đất dự án không chỉ là hành vi sử dụng đất sai mục đích mà còn đặt ra dấu hỏi về việc trục lợi từ những dự án chậm tiến độ.
Hiểm họa cháy nổ chực chờ và những hệ lụy nhức nhối về dân sinh
Thực tế, dự án tại số 63 Nguyễn Huy Tưởng chậm triển khai do nhiều vướng mắc về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và các thỏa thuận hợp tác giữa Postef và Sông Hồng ICT. Tuy nhiên, việc dự án chưa thể về đích không đồng nghĩa với việc chủ đầu tư hoặc các đơn vị liên quan có quyền tự ý chuyển đổi công năng khu đất sang kinh doanh dịch vụ, bến bãi trái quy định.
Hiểm họa cháy nổ tại đây chực chờ bất cứ lúc nào, khi hàng trăm chiếc ô tô đỗ san sát dưới mái tôn tạm bợ mà không đảm bảo hệ thống PCCC tiêu chuẩn, điều này đặt ra hiểm họa cháy nổ khôn lường đối với khu dân cư sầm uất xung quanh.
Không chỉ vậy, sự tồn tại rầm rộ của tổ hợp sân Pickleball và bãi xe không phép từ đầu năm 2026 đến nay đã tạo áp lực cực lớn lên hạ tầng khu vực. Tiếng ồn từ các hoạt động thể thao đêm muộn, ánh sáng đèn cao áp và lưu lượng xe ra vào bãi xe không kiểm soát đã làm xáo trộn đời sống của hàng nghìn hộ dân tại các tòa chung cư lân cận.
Dưới góc độ quản lý địa bàn, trách nhiệm của UBND phường Thanh Xuân cần được làm rõ khi để một tổ hợp dịch vụ trái phép hoạt động xuyên suốt trong thời gian dài. Nếu không có biện pháp ngăn chặn và xử lý dứt điểm, khu "đất vàng" 63 Nguyễn Huy Tưởng không chỉ gây lãng phí nguồn lực nhà nước mà còn trở thành tiền lệ xấu trong việc quản lý đất đai tại các dự án chậm tiến độ trên địa bàn Thủ đô.
Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.
Video hiện trạng khu "đất vàng" số 63 Nguyễn Huy Tưởng biến tướng thành tổ hợp sân thể thao, bãi xe trái phép:
