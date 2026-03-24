Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Khu 'đất vàng' 63 Nguyễn Huy Tưởng biến tướng thành tổ hợp thể thao, bãi xe trái phép

Thứ ba, 14:25 24/03/2026 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Khu đất dự án chậm tiến độ, rộng hàng nghìn mét vuông tại số 63 đường Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) hiện đang ngang nhiên bị lấn chiếm, biến tướng thành hệ thống sân thể thao và bãi trông giữ ô tô không phép quy mô lớn.

Khu đất số 63 đường Nguyễn Huy Tưởng (Hà Nội) sở hữu vị trí cực kỳ đắc địa, nằm ngay tại góc ngã tư giao giữa đường Nguyễn Huy Tưởng và Nguyễn Tuân. Với tổng diện tích rộng hàng nghìn mét vuông, khu đất này được đánh giá là một trong những mảnh "đất vàng" tai phường Thanh Xuân.

Theo tìm hiểu, khu đất này trước đây là cơ sở sản xuất của một đơn vị công nghiệp. Trong bối cảnh thành phố Hà Nội thực hiện chủ trương di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp ra khỏi nội đô, khu đất đã được quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện một tổ hợp nhà ở đa chức năng, dịch vụ thương mại, văn phòng…

Tuy nhiên, thay vì sự hiện diện của một công trình xây dựng khang trang, hiện đại như kỳ vọng, sau nhiều năm chậm tiến độ, khu đất lại đang ngang nhiên bị lấn chiếm, biến thành "công trường" dịch vụ kinh doanh trái phép quy mô lớn.

Nhìn từ trên cao toàn bộ mặt bằng khu đất đã được san nền và lắp đặt các công trình có kết cấu khung sắt và mái che rất kiên cố. Một phần diện tích khu đất là tổ hợp sân pickleball được đầu tư bài bản có mái che.

Theo tìm hiểu, cụm sân pickleball này có 9 sân chơi, bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2026, mở cửa từ 5h – 22h hằng ngày. Giá sân dao động trung bình từ 190.000 đồng/tiếng đến hơn 300.000 đồng/tiếng tùy khung giờ.

Tại thời điểm PV ghi nhận, hầu hết các sân đều đang có người chơi, tạo nên cảnh tượng vô cùng náo nhiệt ngay trong lòng khu dự án "treo".

Hoạt động kinh doanh sân thể thao với hàng chục, hàng trăm lượt khách ra vào mỗi ngày, tiếng động lớn từ các môn thể thao (pickleball, bóng đá), hệ thống đèn chiếu sáng công suất lớn hoạt động đến 22h đêm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, sự yên tĩnh của người dân xung quanh.

Bên cạnh cụm sân pickleball, trong khu đất còn có một sân bóng đá mini được xây dựng và đưa vào khai thác từ trước đó. Việc khai thác các sân thể thao này mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho các đơn vị quản lý, trong khi mục đích sử dụng đất ban đầu vẫn chưa được thực thi.

Phần lớn diện tích còn lại của khu đất được sử dụng làm bãi trông giữ ô tô không phép, kinh doanh dịch vụ rửa xe. Bãi xe này được lắp đặt hệ thống khung sắt, mái che bằng tôn xanh, trông giữ hàng trăm phương tiện.

Các xe ô tô đậu sát nhau dưới hệ thống mái che tạm bợ bằng sắt thép, mái tôn, xung quanh là các cụm sân thể thao... tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nếu chẳng may xảy ra sự cố.

Thực trạng sử dụng đất sai mục đích tại số 63 Nguyễn Huy Tưởng đã diễn ra trong thời gian dài, việc dự án chậm triển khai đã tạo cơ hội cho các đối tượng lấn chiếm, biến tướng mảnh đất vàng thành nơi kinh doanh trục lợi

Điều này không chỉ gây lãng phí nguồn lực đất đai quý giá mà còn gây ra những hệ lụy nhức nhối cho sức khỏe, đời sống người dân xung quanh và công tác quản lý đô thị.

Người dân khu vực bức xúc đặt câu hỏi: Đến khi nào khu "đất vàng" 63 Nguyễn Huy Tưởng mới được sử dụng đúng mục đích, thay vì để các tổ hợp thể thao, bãi xe trái phép hoạt động công khai, gây nhức nhối? Trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương trong việc xử lý chậm trễ các vi phạm kéo dài tại đây ra sao?

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Hà Nội: Ấn định ngày "khai tử" các bãi phế liệu lấn chiếm 4,3ha đất nông nghiệp

GĐXH - Liên quan đến sự việc 4,3ha đất nông nghiệp tại phường Đại Mỗ (TP Hà Nội) ngang nhiên bị lấn chiếm "biến" thành những bãi phế thải, rác thải khổng lồ, UBND phường Đại Mỗ đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh thực tế tại khu đất thuộc khu vực Đằng Xung – Dộc Khoai, đồng thời ấn định thời điểm cưỡng chế.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top