Hơn 1.000 người tham dự lễ ra mắt dự án khu đô thị siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden

Sự kiện ra mắt dự án khu đô thị siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden tổ chức tại Summer Vinh Convention Center – Nghệ An.

Hơn 300 nhân sự tham gia tổ chức và dàn dựng đã góp phần tạo nên một sự kiện quy mô, tinh tế và đẳng cấp. Điều gây ấn tượng là sức hút của lễ ra mắt không chỉ đến từ nội dung chương trình, mà còn từ sự quan tâm đặc biệt của đông đảo nhà đầu tư và người dân xứ Nghệ – minh chứng cho sức nóng của phân khúc bất động sản cao cấp khu vực trung tâm khi nguồn cung ngày càng khan hiếm.

Sức hấp dẫn của lễ ra mắt dự án khu đô thị siêu cao cấp

Eurowindow Sport Garden mang đến cho khách mời một trải nghiệm khác biệt, nơi sống xanh, sống khỏe, sống hạnh phúc được thể hiện rõ ngay không gian trưng bày, từ khu vực sảnh ra vào, sa bàn dự án, khu mô phỏng dự án đến âm nhạc, công nghệ ánh sáng và sân khấu được thiết kế tỉ mỉ, hiện đại và sang trọng.

Hơn 1.000 khách mời tham dự sự kiện ra mắt dự án khu đô thị siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của đơn vị phát triển Eurowindow Holding, các đơn vị phân phối bất động sản uy tín trên toàn quốc cùng hàng trăm khách hàng tiềm năng. Nội dung chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp trình chiếu công nghệ Laser Mapping và Visual 3D bừng sáng, rực rỡ, khiến cả khán phòng đi từ bất ngờ, trầm trồ đến bùng nổ cảm xúc.

Đặc biệt, phần biểu diễn nghệ thuật mở màn của Divo Tùng Dương đã tạo nên điểm nhấn giàu cảm xúc cho buổi lễ bằng loạt bài hát nổi tiếng như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Tái sinh… mang thông điệp sâu sắc về sự kế thừa và tiếp nối - hành trình gìn giữ những giá trị tốt đẹp của quá khứ, để khơi nguồn cảm hứng cho một tương lai phát triển bền vững và tràn đầy sức sống.

Bên cạnh đó, Dương Hoàng Yến mang đến những bản hit đình đám, biến sân khấu thành đại tiệc âm nhạc khó quên. Trong khi đó, các ca sĩ Hà Quỳnh Như và Thanh Phong lại chinh phục khán giả bằng những giai điệu ngọt ngào, đậm chất quê hương xứ Nghệ - vừa sâu lắng, vừa chan chứa niềm tự hào.

Eurowindow Sport Garden tọa lạc tại vị trí trung tâm thủ phủ tỉnh Nghệ An, cộng đồng cư dân dễ dàng tiếp cận Chợ Vinh, siêu thị Go!, trường học, bệnh viện và trung tâm hành chính chỉ trong bán kính hơn 1km.

Hệ thống tiện ích của dự án được quy hoạch đồng bộ với gần 100 hạng mục thể thao và giải trí: sân bóng đá, tennis, pickleball, bể bơi bốn mùa, đường chạy bộ, khu gym spa, khu vui chơi trẻ em và phố đi bộ đêm,... Mỗi không gian đều được thiết kế theo tinh thần sống xanh, sống khỏe, sống hạnh phúc, mang lại phong cách năng động, hiện đại, khác biệt giữa lòng Thành Vinh.

Các đơn vị phân phối cho biết lượng quan tâm đến dự án vượt xa kỳ vọng. Nhiều nhà đầu tư đánh giá đây là dự án đáng sở hữu nhất tại thủ phủ tỉnh Nghệ An hiện nay nhờ vị trí trung tâm, đáp ứng tiêu chí công trình xanh, tiện ích đa dạng, pháp lý vững vàng và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững.

Thông điệp từ đơn vị phát triển dự án Eurowindow Holding

Tại sự kiện, ông Lê Văn Thăng - Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh và Marketing - Eurowindow Holding nhấn mạnh: "Sự kiện ngày hôm nay tiếp tục là cột mốc quan trọng của Eurowindow Holding trên hành trình kiến tạo những không gian sống hiện đại, những trải nghiệm trọn vẹn khác biệt, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của khách hàng."

Theo đại diện đơn vị phát triển dự án, triết lý phát triển của Eurowindow Holding trong nhiều năm qua luôn gắn với phát triển công trình xanh. Từ các dự án tại Yên Bái, Hà Nội, Thanh Hóa, Hưng Yên, đến Nghệ An, Long An,... Eurowindow Holding luôn hướng tới những khu đô thị có bản sắc riêng, kiến tạo phong cách sống mới cho từng vùng đất.

Eurowindow Sport Garden tiên phong kiến tạo không gian sống xanh, sống khỏe, sống hạnh phúc

Eurowindow Sport Garden là dự án tiên phong tại Nghệ An đáp ứng tiêu chí công trình xanh. Dự án sở hữu 7 công viên, vườn hoa, thảm thực vật đa tầng với hệ thông cây cao, tán rộng phủ khắp khuôn viên khu đô thị. Bên cạnh đó, dự án sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng với toàn bộ hệ thống cửa hộp kính Eurowindow kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt Low-E cao cấp. Đây là loại kính hiện đại, có khả năng cản tia UV tới 96%, bảo vệ sức khỏe người dùng, giúp hạn chế sự truyền nhiệt, giữ không gian trong nhà mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông, góp phần tiết kiệm chi phí điện năng cho cư dân.

Không chỉ vậy, Eurowindow Sport Garden còn là dự án tiên phong ở khu vực sử dụng năng lượng tái tạo - điện mặt trời cho hệ thống chiếu sáng mặt đứng các tòa nhà, đèn sân vườn, đèn tường tại tất cả biệt thự, liền kề, shophouse và một số khu vực trong công viên, vườn hoa. Đặc biệt tất cả các sản phẩm thấp tầng đều được lắp tấm pin năng lượng mặt trời trên mái để sử dụng trong từng nhà. Cư dân dùng điện thoải mái, không lo tốn tiền, vừa tiết kiệm vừa hạn chế phát thải CO₂ ra môi trường.

Dự án Eurowindow Sport Garden sử dụng hệ thống thông gió tự nhiên nhằm nâng cao chất lượng không khí trong nhà; ứng dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến đạt tiêu chuẩn A, đủ điều kiện sử dụng cho tưới cây hay sinh hoạt thông thường; hệ thống thu gom rác thải với thùng rác thông minh vận hành bằng năng lượng mặt trời, tự động đóng mở nắp và nén rác. Khi đầy thùng rác báo về trung tâm để nhân viên đến thu gom kịp thời, giúp không gian sống luôn sạch sẽ, an toàn cho sức khỏe.

Eurowindow Sport Garden đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư với biệt thự và căn hộ chung cư, là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm không gian sống chất lượng giữa thủ phủ tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, các sản phẩm liền kề, shophouse, shophouse khối đế và đặc biệt là shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che tích hợp vừa ở vừa kinh doanh, mở rộng tiềm năng đầu tư sinh lời.

"Trong bối cảnh nhu cầu về không gian sống xanh và bất động sản cao cấp ngày càng gia tăng, sự ra đời của Eurowindow Sport Garden hội tụ đầy đủ "thiên thời – địa lợi – nhân hòa", xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư" - đại diện Eurowindow Holding cho biết thêm.

Với quy mô lớn, quy hoạch hiện đại và phong cách sống siêu cao cấp, Eurowindow Sport Garden được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng đô thị mới của TP Vinh, mở đầu cho một giai đoạn phát triển sôi động của thị trường bất động sản Nghệ An năm 2025.

Doanh nghiệp tự giới thiệu