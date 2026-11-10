Nữ diễn viên sinh năm 2001 đóng vai người tình ngọt ngào bên Tùng Dương

8.000 vé concert Tùng Dương hết sạch sau một giờ mở bán GĐXH - Live-concert “Bay về phía mặt trời” của Tùng Dương chính thức mở bán một số hạng vé và nhanh chóng ghi nhận 8.000 vé được bán hết chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ.

Tùng Dương vừa giới thiệu MV "Hàng vạn năm ánh sáng", một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Hùng Quân do Ivan Trịnh làm đạo diễn. Sản phẩm nhanh chóng gây chú ý bởi sự thay đổi khá thú vị của nam ca sĩ. Không còn là một Tùng Dương quyết liệt, gai góc với những màn trình diễn giàu tính thể nghiệm, lần này anh xuất hiện trong hình ảnh một người đàn ông đang yêu, có những rung động dịu dàng và đầy lãng mạn.

Tùng Dương lần đầu hóa chàng trai si tình trên màn ảnh

Với khán giả yêu nhạc, Tùng Dương vốn là giọng ca không ngại thử thách bản thân bằng những thể nghiệm mới. Anh thường lựa chọn những ca khúc có cấu trúc âm nhạc phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc và khả năng xử lý giàu cá tính. Bởi vậy, việc nam ca sĩ tìm đến một bản ballad nhẹ nhàng như "Hàng vạn năm ánh sáng" mang đến cảm giác khá mới mẻ.

Tùng Dương hóa chàng thơ si tình trong MV.

Thay vì phô diễn giọng hát bằng những đoạn cao trào hay kỹ thuật đặc trưng, Tùng Dương chọn cách thể hiện mềm mại, tiết chế hơn. Anh hát như đang kể một câu chuyện, gửi vào từng câu chữ những tâm tư về tình yêu, nỗi nhớ và những điều đôi khi người ta muốn nói nhưng lại chẳng đủ can đảm để thổ lộ.

Sự thay đổi không chỉ nằm ở âm nhạc. Trong MV, nam ca sĩ còn đảm nhận vai một chàng trai làm công việc gác hải đăng, có mối duyên tình với cô gái làng chài do Chi Phạm thủ vai. Những ánh nhìn, nụ cười và cử chỉ quan tâm giản dị giữa hai nhân vật tạo nên một Tùng Dương khá khác so với hình ảnh quen thuộc trên sân khấu.

Đáng chú ý, Chi Phạm sinh năm 2001, từng tham gia các dự án phim như "Tử chiến trên không" và "Cảm ơn người đã thức cùng tôi". Sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, trong trẻo, nữ diễn viên mang đến hình ảnh cô gái làng chài gần gũi, có phần hồn nhiên nhưng cũng giàu tình cảm.

Sự kết hợp giữa một giọng ca dày dạn kinh nghiệm và nữ diễn viên trẻ tạo nên nét thú vị cho MV. Tùng Dương không cố gắng thể hiện một chuyện tình quá nồng nhiệt mà lựa chọn những tương tác tự nhiên, vừa đủ để người xem cảm nhận được sự gắn bó giữa hai nhân vật.

Với nam ca sĩ, đây cũng là một trải nghiệm đáng nhớ khi được thử sức ở vai trò diễn viên trong một câu chuyện tình yêu trọn vẹn. Hình ảnh người đàn ông si tình, có những phút giây bối rối và lưu luyến bên người mình thương phần nào hé lộ khía cạnh mềm mại, lãng mạn của Tùng Dương mà khán giả ít có dịp nhìn thấy.

Chuyện tình bắt đầu từ tia nắng trên ngọn hải đăng

Không lựa chọn bối cảnh thành thị hay những câu chuyện tình yêu nhiều biến cố, MV "Hàng vạn năm ánh sáng" đưa người xem đến với không gian làng chài bình yên giữa biển trời Phú Yên (nay thuộc Đắk Lắk).

Câu chuyện xoay quanh chàng trai làm công việc gác hải đăng và cô gái sống ở làng chài dưới chân tháp. Mối duyên của họ bắt đầu từ một tia nắng phản chiếu qua chiếc gương nhỏ. Từ một khoảnh khắc tình cờ, hai con người dần chú ý đến sự hiện diện của nhau. Những chiếc máy bay giấy, cánh diều và lời nhắn gửi trở thành cách để họ kết nối, từng bước kéo gần khoảng cách.

Nữ diễn viên gen Z bên cạnh Tùng Dương.

Tình cảm của hai nhân vật không được thể hiện bằng những lời tỏ tình hoa mỹ. Thay vào đó, tình yêu lớn lên qua những việc rất đỗi đời thường: cùng đi dọc bờ biển, nhóm lửa dưới ánh đêm, chia sẻ những bữa cơm giản dị hay giúp nhau hoàn thành công việc thường ngày.

Cô gái dạy chàng trai vá lưới, còn anh đưa cô lên ngọn hải đăng để ngắm nhìn biển trời rộng lớn. Những chi tiết nhỏ ấy tạo nên sự gần gũi cho câu chuyện, đồng thời khiến người xem dễ dàng tìm thấy hình ảnh của những rung động đầu tiên trong tình yêu.

Bối cảnh biển xanh, những triền cỏ ven bờ và khung cảnh làng chài cũng góp phần tạo nên chất thơ cho MV. Không gian thiên nhiên khoáng đạt trở thành phông nền cho một chuyện tình trong trẻo, nơi những cảm xúc đôi khi được thể hiện qua ánh mắt hay một cử chỉ quan tâm thay vì lời nói.

Thế nhưng, khi tình cảm vừa đủ thân thuộc, chàng trai bất ngờ phải rời đi. Trong cuộc gặp cuối cùng, anh không đủ can đảm nói lời chia tay, cũng chưa kịp thổ lộ những điều chất chứa trong lòng. Sự chia xa khiến cả hai rơi vào khoảng trống với những kỷ niệm và lời chưa kịp nói.

Ở nơi xa, chàng trai mới nhận ra điều khiến mình nhớ nhung không phải những điều lớn lao mà chính là sự hiện diện của cô gái trong cuộc sống thường ngày. Những bữa cơm, những lần gặp gỡ và công việc bình dị từng cùng nhau trải qua bỗng trở thành ký ức không dễ thay thế.

Sau những tháng ngày xa cách, anh quyết định trở về. Cuộc hội ngộ ở cuối MV với hình ảnh cô gái nhận ra người mình thương, chạy về phía anh và ôm chặt lấy anh mang đến cái kết ấm áp. Đáng chú ý, đây cũng chính là phân cảnh mở đầu MV. Cách kể chuyện theo kết cấu vòng tròn giúp kết nối cuộc hội ngộ với những hồi ức về tình yêu, nỗi nhớ và cuộc chia xa.

Thông qua câu chuyện này, "Hàng vạn năm ánh sáng" không chỉ nói về những rung động lãng mạn mà còn gợi nhắc một điều quen thuộc: đôi khi, hạnh phúc không nằm ở những lời hứa lớn lao mà ở việc có một người cùng mình chia sẻ những điều bình thường nhất.

Tùng Dương liên tục làm mới mình trước live-concert lớn

Việc lựa chọn một bản ballad tình cảm ở thời điểm này cho thấy Tùng Dương vẫn đang tích cực tìm kiếm những màu sắc mới trong âm nhạc. Dù đã có vị trí riêng trong làng nhạc Việt, nam ca sĩ không muốn tự giới hạn mình trong một phong cách nhất định.

"Hàng vạn năm ánh sáng" được giới thiệu khi Tùng Dương đang tập trung chuẩn bị cho live-concert "Bay về phía mặt trời", dự kiến diễn ra lúc 19h30 ngày 19/12/2026 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình có sự góp mặt của các khách mời Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh, GreyD và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Tùng Dương liên tục làm mới mình trong nghệ thuật.

Đây được xem là một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình biểu diễn của nam ca sĩ. Trong lúc dành nhiều thời gian cho công tác chuẩn bị một đêm nhạc có quy mô lớn, anh vẫn duy trì việc giới thiệu các sản phẩm mới, thử nghiệm những cách tiếp cận âm nhạc khác nhau.

Từ những ca khúc giàu tính thể nghiệm đến một bản tình ca nhẹ nhàng, Tùng Dương cho thấy anh không ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Sự thay đổi ấy cũng giúp khán giả có thêm cơ hội nhìn thấy những sắc thái khác trong giọng hát và cá tính nghệ thuật của nam ca sĩ.

Với "Hàng vạn năm ánh sáng", Tùng Dương không cần tạo ra một hình ảnh quá khác biệt hay cố gắng chứng minh điều gì. Anh đơn giản chọn cách hát nhẹ hơn, kể một câu chuyện tình bình dị và để cảm xúc dẫn dắt người nghe. Có lẽ, đó cũng là điều thú vị nhất ở một nghệ sĩ đã có nhiều năm hoạt động âm nhạc: dù khán giả đã quen thuộc với mình, anh vẫn luôn tìm được những cách mới để làm mới chính mình.