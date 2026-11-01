Những ô tô giá từ 200 triệu đồng thiết kế bắt mắt, có cả xăng, điện, hybrid trên thị trường Việt chị em có thể cân nhắc

Ô tô điện giá siêu rẻ về Việt Nam, rẻ chỉ ngang Honda SH liệu có dễ cạnh tranh? GĐXH - Ô tô điện giá rẻ tại Việt Nam có thể đón thêm những lựa chọn mới khi TMT Motors lên kế hoạch giới thiệu loạt phương tiện điện với mức giá khởi điểm chỉ 123 triệu đồng.

Ô tô VinFast VF 2: 188 triệu đồng

VinFast VF 2 màu sắc trẻ trung, mẫu xe điện mini có giá niêm yết 188 triệu đồng tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

VinFast VF 2 có giá niêm yết 188 triệu đồng, sở hữu cấu hình 4 chỗ ngồi và kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.090 x 1.496 x 1.663,2 mm. Thân xe ngắn, rộng chưa đến 1,5 m giúp mẫu xe phù hợp với đường phố đông đúc, ngõ nhỏ và những vị trí đỗ xe hạn chế. Đây là những đặc điểm có thể hỗ trợ người mới lái khi căn chỉnh và xoay trở trong đô thị.

Đánh giá ô tô VinFast VF2

Theo Tạp chí Đời sống và Pháp luật, xe sử dụng mô-tơ điện công suất tối đa 30 kW, mô-men xoắn 65 Nm và pin dung lượng khả dụng 18,3 kWh, cho tầm hoạt động công bố 210 km theo tiêu chuẩn NEDC. Màn hình thông tin sau vô-lăng 7 inch giúp người lái theo dõi thông tin vận hành, trong khi hệ truyền động điện không cần thay dầu động cơ định kỳ. Tuy nhiên, VF 2 chỉ có 2 cửa và 1 túi khí theo thông số công bố, nên người mua cần cân nhắc sự thuận tiện khi ra vào hàng ghế sau và trang bị an toàn trước khi lựa chọn.

Ô tô Wuling Macaron: 279-339 triệu đồng

Wuling Macaron là mẫu xe điện mini vừa được ra mắt thị trường Việt Nam, thay thế Hongguang Mini EV từng xuất hiện từ năm 2023. Macaron được bán ra với hai phiên bản, gồm bản 205km giá 279 triệu đồng và bản 300km giá 339 triệu đồng.

Đánh giá ô tô Wuling Macaron

Mẫu xe điện mini của Wuling được trang bị mô tơ điện công suất 40 mã lực, mô-men xoắn 85 Nm, tốc độ tối đa 100 km/h. Wuling Macaron có trang bị an toàn tối thiểu với một túi khí, phanh ABS/EBD, camera lùi, cảm biến lùi, ghế Isofix... ở bản cao có thêm cân bằng điện tử, màn hình giải trí 8 inch, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 2 túi khí...

Ô tô KIA Morning: 349-424 triệu đồng

Hatchback hạng A sử dụng động cơ xăng 1.25L và hộp số tự động 4 cấp. Ảnh: Đại lý

KIA Morning đã có mặt ở thị trường Việt Nam xấp xỉ 20 năm và vẫn là một trong những cái tên được đông đảo chị em phụ nữ lựa chọn nhất. Ưu điểm của mẫu xe đến từ Hàn Quốc là có thiết kế hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn rất linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu.

Đánh giá ô tô KIA Morning

KIA Morning là một trong những mẫu xe cỡ nhỏ lâu đời nhất tại thị trường Việt Nam. Ảnh: KIA

KIA Morning đang được THACO lắp ráp trong nước và bán ra 5 phiên bản bao gồm MT Standard, AT Standard, AT Premium, GT-Line và X-Line với giá niêm yết từ 349-424 triệu đồng. Các phiên bản đều được trang bị động cơ 1.2L, kết hợp cùng hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp.

Ô tô KIA Sonet: 450-584 triệu đồng

So với hatchback cỡ nhỏ, Sonet có lợi thế về khoảng sáng gầm và tư thế ngồi, giúp người lái quan sát tốt hơn trong một số tình huống. Ảnh: THACO

KIA Sonet là mẫu SUV cỡ nhỏ, phù hợp với những người thích tư thế ngồi cao nhưng không muốn sử dụng một chiếc xe có kích thước quá lớn. Thiết kế hiện đại, nhỏ gọn cùng nhiều màu ngoại thất và khoảng sáng gầm tương đối tốt là những yếu tố giúp mẫu xe này trở thành phương án đáng cân nhắc với khách hàng nữ.

Đánh giá ô tô KIA Sonet

KIA Sonet được THACO lắp ráp trong nước, sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT. Giá bán dao động từ 450-584 triệu đồng, tùy phiên bản.

Ô tô Toyota Yaris Cross: 650-728 triệu đồng

Toyota Yaris Cross sử dụng hệ truyền động hybrid tự sạc và các công nghệ hỗ trợ lái tùy phiên bản. Ảnh: Đại lý

Tại Việt Nam, Yaris Cross có phiên bản động cơ xăng 1.5L và phiên bản hybrid kết hợp động cơ xăng với mô-tơ điện. Giá niêm yết tham khảo lần lượt từ 650 triệu đồng và 728 triệu đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2026 vừa qua, Toyota Yaris Cross chính là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

Đánh giá Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross là mẫu SUV đô thị cỡ B sở hữu thiết kế trẻ trung, hiện đại với những đường nét mềm mại và hài hòa. Không chỉ phù hợp với phụ nữ thường xuyên lái xe trong thành phố, mẫu xe này còn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của các gia đình nhỏ nhờ không gian tương đối rộng rãi, tư thế ngồi cao và tính đa dụng khi đi chơi xa.

Một số trang bị an toàn đáng chú ý trên Yaris Cross gồm camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, tùy phiên bản. Mẫu xe có cấu hình 5 chỗ ngồi, hướng đến nhu cầu sử dụng trong đô thị kết hợp đưa đón gia đình. Người mua nên kiểm tra giá bán và danh sách trang bị của bản xăng, bản hybrid tại thời điểm chọn xe để cân nhắc mức chênh lệch chi phí ban đầu.

Tiêu chí chọn ô tô phù hợp chị em

Theo Tạp chí Người quan sát, một chiếc ô tô phù hợp với phụ nữ không nhất thiết phải đắt tiền hay sở hữu nhiều công nghệ hiện đại, mà cần có thiết kế đẹp mắt, đường nét hài hòa, dễ điều khiển, thuận tiện khi đi phố và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày. Kích thước gọn, tầm nhìn thuận tiện, dễ xoay trở trong phố đông và chi phí vận hành hợp lý là những tiêu chí thường được cân nhắc khi mua ô tô lần đầu. Bên cạnh đó, trang bị an toàn, khả năng đỗ xe và không gian sử dụng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm hằng ngày.