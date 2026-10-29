OPPO Find X10 Pro Max thực sự quá hấp dẫn!

Dù ban đầu có thể gây bối rối đôi chút về mức giá và định vị so với thế hệ trước, nhưng trải nghiệm thực tế mà thiết bị mang lại, từ thiết kế không gian rộng rãi cho đến hệ thống máy ảnh thông số cao, hoàn toàn thuyết phục những người yêu công nghệ.

Màn hình lớn cùng ngôn ngữ thiết kế liền mạch

Chiếc OPPO Find X10 Pro Max mang đến không gian thao tác vô cùng rộng rãi với kích thước màn hình đạt mức 6.78 inch. Màn hình lớn này kết hợp cùng phần viền mỏng bao quanh các cạnh giúp tối ưu hóa diện tích hiển thị, mang lại sự thoải mái khi người dùng xem phim, đọc tài liệu hay xử lý các công việc hàng ngày.

Về tổng thể ngoại hình, thiết bị duy trì ngôn ngữ thiết kế chắc chắn với khung viền nhôm và mặt kính phẳng. Thân máy đầm tay cùng các chi tiết cơ khí được hoàn thiện tỉ mỉ giúp sản phẩm ghi điểm nhờ sự gọn gàng, tinh xảo dù sở hữu kích thước hiển thị lớn.

Ảnh OPPO Find X10 Pro Max đang bán tại Thế Giới Di Động

Điểm nhấn từ cụm ba camera độ phân giải cao

Yếu tố tạo nên ranh giới rõ ràng nhất của chiếc OPPO Find X10 Pro Max chính là hệ thống máy ảnh. Sản phẩm mang đến phần cứng nhiếp ảnh vượt trội khi được trang bị cụm ba camera đều sở hữu cảm biến lên đến 200MP.

Sự đồng đều về thông số này giúp thiết bị ghi lại hình ảnh sắc nét trong nhiều điều kiện khác nhau. Từ các khung cảnh góc rộng cho đến các bức ảnh chụp thu phóng, chiếc máy đều tái tạo màu sắc chân thực, giữ lại độ chi tiết cao và xử lý mượt mà sự chuyển đổi giữa các ống kính.

Ảnh OPPO Find X10 Pro Max đang bán tại Thế Giới Di Động

Tùy chọn lưu trữ và chính sách mở bán thiết thực

Về mặt cấu hình bộ nhớ, phiên bản cao cấp OPPO Find X10 Pro Max được trang bị dung lượng RAM lớn 16GB và bộ nhớ trong 512GB. Khách hàng có thể lựa chọn thiết bị với hai tông màu nhã nhặn là Trắng và Titan.

Bên cạnh đó, nếu chỉ có nhu cầu sử dụng cơ bản, người dùng cũng có thể tham khảo mẫu OPPO Find X10 tiêu chuẩn có các dung lượng 12GB/256GB và 12GB/512GB với màu Cam, Xanh, Titan. Các thiết bị này hiện đang được kinh doanh tại hệ thống Thế Giới Di Động.

Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng khi mua sắm sẽ nhận được gói quà tặng có trị giá lên đến 12 triệu đồng. Hệ thống bán lẻ còn triển khai chương trình thu cũ đổi mới với mức trợ giá đến 5 triệu đồng, cùng giải pháp trả chậm 0% có kỳ hạn thanh toán kéo dài đến 14 tháng.

Nhằm giúp người dùng an tâm hơn trong quá trình sử dụng, thiết bị được áp dụng thêm gói bảo hành 12 tháng chuyên biệt dành cho linh kiện màn hình và kính camera.

Huyền My