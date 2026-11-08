Thanh Hằng đắt show quốc tế, xứng danh 'đệ nhất siêu mẫu' thời trang Việt

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Siêu mẫu Thanh Hằng xuất hiện rạng rỡ trong sự kiện tại Bangkok, Thái Lan. Chỉ trong thời gian ngắn, cô liên tiếp tham dự các sự kiện đình đám quốc tế.

Xuất hiện tại xứ Chùa Vàng, siêu mẫu Thanh Hằng gây ấn tượng mạnh mẽ với "visual" đỉnh cao, thần thái đẳng cấp. Cô xuất hiện cùng phong cách vừa năng động, gợi cảm, lại tràn đầy năng lượng. Người đẹp nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế khi khoe trọn đôi chân dài 1,12m trứ danh của mình.

Tại sự kiện, người đẹp có dịp chung khung hình và đọ sắc cùng "dàn sao" đình đám của làng giải trí Thái Lan như "mỹ nhân F4" Prim Chanikarn, ca sĩ - diễn viên Violette Wautier hay "nam thần" sáng giá Blue Pongtiwat.

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ ba liên tiếp siêu mẫu Thanh Hằng tham dự các sự kiện quy mô quốc tế của các thương hiệu danh tiếng chỉ trong vòng một tháng. Đây là một kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" đối với một "ngôi sao" Việt từ trước đến nay.

Trước đó, Thanh Hằng đã có chuyến làm khách tại Singapore, tham dự chuỗi sự kiện giao thoa giữa thời trang và tốc độ. Tại đây, cô hội ngộ hai "nam thần" Thái Lan Fourth Nattawat và Pond Navarit, đồng thời ghi lại khoảnh khắc chung khung hình cùng hai tay đua F1 đình đám của đội Cadillac là Châu Quán Vũ (Zhou GuanYu) và Checo Pérez.

Sau đó, Thanh Hằng tiếp tục xuất hiện đầy lộng lẫy, tự tin giao lưu cùng các gương mặt nổi tiếng như Hoa hậu Khao San 2018 LingLing Kwong, "chị đại" màn ảnh Singapore Trịnh Huệ Ngọc (Zoe Tay) cùng "nam thần" Singapore Glenn Yong.

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