Áo đính hàng trăm tai nghe trong MV của Hoàng Thùy Linh gây tranh luận

Sau khoảng 4 năm kể từ album LINK, Hoàng Thùy Linh trở lại đường đua âm nhạc với MV Thầy Dùi, phát hành tối 16/10. Sản phẩm tiếp tục khai thác chất liệu văn hóa Việt, kết hợp âm nhạc đương đại với hình ảnh được đầu tư cầu kỳ.

Hoàng Thùy Linh trong tạo hình “Giáo sư” ở MV Thầy Dùi, diện áo crop-top đính hàng trăm chiếc tai nghe có dây.

Trong thời lượng hơn 3 phút của Thầy Dùi, Hoàng Thùy Linh xuất hiện với hơn 11 tạo hình khác nhau. Mỗi bộ trang phục được xây dựng theo một ý tưởng riêng, kết hợp chất liệu văn hóa truyền thống với các yếu tố đương đại.

Tuy nhiên, tạo hình mang tên Giáo sư (Look 02) - Hoàng Thùy Linh diện áo crop-top màu trắng được đính hàng trăm chiếc tai nghe có dây gây tranh luận. Thiết kế này được stylist Hoàng Ku xây dựng theo ý tưởng Khi AI trở thành thầy dùi của thời đại mới , đưa hình ảnh công nghệ và thế giới kỹ thuật số vào câu chuyện mang màu sắc dân gian của MV.

Sau khi stylist Hoàng Ku đăng tải hình ảnh các bộ trang phục trong sản phẩm lên trang cá nhân, tài khoản của thương hiệu thời trang Omaramorxo để lại bình luận, cho rằng thiết kế có sự tương đồng với sáng tạo của họ. “Lần sau bạn muốn đặt một thiết kế được làm từ tai nghe, hãy đặt bản gốc của tôi”, đại diện thương hiệu viết.

Trước phản hồi trên, Hoàng Ku cho biết anh lựa chọn trang phục từ bộ sưu tập của nhà thiết kế Đỗ Phúc Quyền (DPQ) vì ấn tượng với thiết kế và nhận thấy phù hợp với định hướng sáng tạo của dự án.

Stylist cũng khẳng định đã liên hệ trực tiếp với nhà thiết kế để xin phép chỉnh sửa trang phục theo ý tưởng của mình.

Hoàng Ku cho biết sau khi nhận được bình luận, anh mới tìm hiểu các sản phẩm của Omaramorxo và khẳng định đây là lần đầu tiên anh biết đến những thiết kế của thương hiệu.

Theo stylist, sự tương đồng giữa các thiết kế không nằm trong chủ đích sáng tạo của anh. Hoàng Ku bày tỏ mong muốn sự việc không khiến bất kỳ bên nào cảm thấy khó chịu, đồng thời để ngỏ khả năng hợp tác với thương hiệu trong tương lai.

Thiết kế của nhà thiết kế Thụy Sĩ Omar Amor.

Omar Amor là nhà thiết kế sống và làm việc tại Geneva, Thụy Sĩ, theo đuổi thời trang nghệ thuật từ rác thải điện tử. Một trong những sáng tạo đáng chú ý của anh là bộ trang phục được kết thủ công từ 750 chiếc tai nghe có dây bằng kỹ thuật macramé.

Trên mạng xã hội, một số ý kiến cho rằng hai thiết kế khá giống nhau, trong khi người khác nhận định chúng khác biệt về kiểu dáng, bố cục và cách sắp xếp chất liệu.

MV Thầy Dùi tiếp tục đánh dấu màn hợp tác giữa Hoàng Thùy Linh và nhạc sĩ Khắc Hưng, khai thác thành ngữ, tục ngữ trên nền nhạc hiện đại, kết hợp âm hưởng chầu văn với tiếng chim, tiếng kèn, chuông và trống sạp. MV do đạo diễn Nhu Đặng thực hiện, gây chú ý với hình ảnh giàu tính điện ảnh, kết hợp hội họa và kỹ xảo.

Phần hình ảnh nhận được một số phản hồi tích cực, trong khi âm nhạc gây tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng giai điệu, ca từ chưa đủ ấn tượng so với các sản phẩm trước của nữ ca sĩ. Sau gần hai ngày phát hành, MV đạt hơn 600.000 lượt xem.