Vợ đẹp nóng bỏng làm việc ở VTV của Bách trong 'Cách em 1 milimet', sở hữu nhà 9 tầng ở trung tâm Hà Nội
GĐXH - Không chỉ được ngưỡng mộ về chuyện tình cảm, Bạch Lan Phương còn khiến nhiều người chú ý bởi khối tài sản đáng nể. Cô là chủ nhân của căn nhà 9 tầng nằm ở khu vực trung tâm Hà Nội, vừa là nơi sinh sống vừa phục vụ hoạt động kinh doanh.
Tôi sốc nặng khi biết thân phận bố đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa là ai
GĐXH - Cho đến một lần, cô em chồng cho tôi xem ảnh chồng hồi bé rồi bâng quơ: "Có khi nào là con riêng của anh không chị, em thấy trên mạng đầy chuyện như thế". Lời nói ấy như gieo một mầm mống nghi ngờ trong lòng tôi.
GĐXH - Hiện nay khu vực xã Đông Anh là nơi tập trung số lượng biệt thự cho thuê đông đảo hơn các xã còn lại được sáp nhập từ huyện Đông Anh cũ.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà ở xã hội tại các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh ThanhVideo
Chợ quê Tân Mỹ (Tuyên Quang) rộn ràng, hút khách nhờ đặc sản địa phương giá rẻ, chỉ từ 5.000 đồngẢnh
Phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, chiếm đoạt 120 tỷ đồngPháp luật
GĐXH - Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp các lực lượng triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người Việt Nam cầm đầu, bắt giữ 22 đối tượng.
Ninh Bình: Đột kích 2 quán bar, phát hiện nhiều người dương tính ma tuýPháp luật
GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra 2 quán bar, bắt giữ nhiều đối tượng sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn phường Hoa Lư.
Tưởng con sốt phát ban, bà mẹ tá hỏa khi bác sĩ kết luận tay chân miệng28/12/2025
Một bà mẹ trẻ không khỏi bất ngờ khi con trai 2 tuổi được chẩn đoán mắc tay chân miệng dù đang giữa mùa đông, thời điểm nhiều người vẫn nghĩ bệnh đã “qua mùa”.
Tự uống thuốc giảm đau chữa đau đầu, bé gái 14 tuổi nhập viện cấp cứu
GĐXH - Dùng thuốc giảm đau chữa đau đầu quá liều, bé gái nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, nôn nhiều, đau tức hạ sườn phải...
Nghịch dại, bé 5 tuổi ‘ôm’ ổ khóa nhập viện cấp cứu
GĐXH - Bệnh nhi nhập viện vì ngón tay kẹt cứng trong ổ khóa kim loại, buộc các bác sĩ phải can thiệp khẩn cấp để giữ lại ngón tay cho trẻ.
Cha mẹ bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo, bé 14 tuổi bị đột qụy não giữa lớp học
Đột quỵ não đang âm thầm tấn công trẻ nhỏ với triệu chứng mơ hồ khiến nhiều gia đình bỏ lỡ thời gian "vàng" cấp cứu.
Bắt gặp hình ảnh ‘con bướm vũ trụ’ tuyệt đẹpTiêu điểm
Một kính thiên văn ở Chile đã chụp được hình ảnh một “con bướm vũ trụ” hùng vĩ và duyên dáng.
Nằm cạnh vợ nhưng tôi lại mơ tưởng về người đàn ông khácTâm sự
Năm 28 tuổi, vì sức ép gia đình, tôi đã nhắm mắt đồng ý theo nguyện vọng của bố mẹ - cưới vợ nhưng cũng kể từ đó, tôi luôn phải sống trong vỏ bọc của người chồng hoàn hảo.
Tình dục nguội lạnh bắt đầu từ 4 điều rất nhỏ ngoài phòng ngủPhòng the
GĐXH - Trong suy nghĩ của nhiều người, khi đời sống tình dục vợ chồng nguội lạnh, nguyên nhân thường được quy về tuổi tác, sức khỏe hay sự nhàm chán trong phòng ngủ.
Chia tay bạn gái yêu 3 năm vì nỗi sợ... 'nhà em có quá nhiều người ly hôn'Tâm sự
GĐXH - Không lẽ sau này khi bắt đầu một mối quan hệ mới, tôi nên thẳng thắn ngay từ đầu: "Gia đình em có nhiều người ly hôn, anh hãy cân nhắc kỹ nhé".
Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 29/12/2025 - 4/1/2026Ở
GĐXH – Xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành, chuyên gia khuyên bạn có thể tham khảo dưới đây để mang lại may mắn và tài lộc.
4 sai lầm người nghỉ hưu cần tránh để không phải hối hận tuổi xế chiềuGia đình
GĐXH - Có những sai lầm tưởng như nhỏ, nhưng khi lặp lại trong thời gian dài, lại trở thành “vết nứt” khiến tuổi già trở nên chông chênh.
Top cung hoàng đạo tốt bụng nhất: Càng ở gần càng thấy ấm ápGia đình
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người sinh ra đã mang trong mình sự tử tế rất tự nhiên. Họ không cần phô trương hay nói lời hoa mỹ mà chỉ lặng lẽ quan tâm người khác.
Tại sao ngày càng nhiều người suy thận?: Hóa ra 'sát thủ' hủy diệt thận đang ở trên mâm cơm hàng ngàySống khỏe
GĐXH - Tại sao nhiều người bị suy thận khi còn trẻ? Câu trả lời nằm ở chính những gì chúng ta đưa vào miệng mỗi ngày.