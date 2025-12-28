Mới nhất

Vợ đẹp nóng bỏng làm việc ở VTV của Bách trong 'Cách em 1 milimet', sở hữu nhà 9 tầng ở trung tâm Hà Nội

GĐXH - Không chỉ được ngưỡng mộ về chuyện tình cảm, Bạch Lan Phương còn khiến nhiều người chú ý bởi khối tài sản đáng nể. Cô là chủ nhân của căn nhà 9 tầng nằm ở khu vực trung tâm Hà Nội, vừa là nơi sinh sống vừa phục vụ hoạt động kinh doanh.

Tôi sốc nặng khi biết thân phận bố đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa là ai

GĐXH - Cho đến một lần, cô em chồng cho tôi xem ảnh chồng hồi bé rồi bâng quơ: "Có khi nào là con riêng của anh không chị, em thấy trên mạng đầy chuyện như thế". Lời nói ấy như gieo một mầm mống nghi ngờ trong lòng tôi.

Bài học rút ra từ buổi họp lớp kỷ niệm 48 năm: Sau 60 tuổi, tốt nhất là nên tránh!

MC Mai Ngọc ngọt ngào bên ông xã kỷ niệm 1 năm ngày cưới

Tế bào ung thư 'sợ' gì nhất trong mâm cơm nhà bạn: 3 loại rau đang bán rẻ đầy chợ, người Việt nên ăn nhiều hơn

Hà Nội: Xã Đông Anh vượt mặt các xã Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh về lượng biệt thự cho thuê Video

GĐXH - Hiện nay khu vực xã Đông Anh là nơi tập trung số lượng biệt thự cho thuê đông đảo hơn các xã còn lại được sáp nhập từ huyện Đông Anh cũ.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà ở xã hội tại các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh

Chợ quê Tân Mỹ (Tuyên Quang) rộn ràng, hút khách nhờ đặc sản địa phương giá rẻ, chỉ từ 5.000 đồng

Một Hoa hậu Việt khoe sắc vóc khi chạm ngưỡng 30

Canh đào nở đúng Tết, làng đào Hà Đông vào mùa cao điểm

Đám cưới Đoàn Minh Tài và nữ bác sĩ gen Z gây ấn tượng bởi phong cách đậm chất miền Tây

Phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, chiếm đoạt 120 tỷ đồng

GĐXH - Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp các lực lượng triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người Việt Nam cầm đầu, bắt giữ 22 đối tượng.

Ninh Bình: Đột kích 2 quán bar, phát hiện nhiều người dương tính ma tuý

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra 2 quán bar, bắt giữ nhiều đối tượng sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn phường Hoa Lư.

Quảng Ninh: Bắt hai đối tượng chủ nhóm Telegram 'Đảo Đào Hoa' có hành vi môi giới mại dâm

Hai cha con cứu 3 phụ nữ gặp nạn trong đêm mưa rét

Thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026 diễn biến ra sao?

Tưởng con sốt phát ban, bà mẹ tá hỏa khi bác sĩ kết luận tay chân miệng

28/12/2025

Một bà mẹ trẻ không khỏi bất ngờ khi con trai 2 tuổi được chẩn đoán mắc tay chân miệng dù đang giữa mùa đông, thời điểm nhiều người vẫn nghĩ bệnh đã “qua mùa”.

Tự uống thuốc giảm đau chữa đau đầu, bé gái 14 tuổi nhập viện cấp cứu

26/12/2025

GĐXH - Dùng thuốc giảm đau chữa đau đầu quá liều, bé gái nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, nôn nhiều, đau tức hạ sườn phải...

Nghịch dại, bé 5 tuổi ‘ôm’ ổ khóa nhập viện cấp cứu

19/12/2025

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện vì ngón tay kẹt cứng trong ổ khóa kim loại, buộc các bác sĩ phải can thiệp khẩn cấp để giữ lại ngón tay cho trẻ.

Cha mẹ bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo, bé 14 tuổi bị đột qụy não giữa lớp học

06/12/2025

Đột quỵ não đang âm thầm tấn công trẻ nhỏ với triệu chứng mơ hồ khiến nhiều gia đình bỏ lỡ thời gian "vàng" cấp cứu.

Người đàn ông 49 tuổi suy thận sau nhiều năm ăn uống chủ quan: 'Tôi đã khuyên nhưng anh ấy không nghe'

Tưởng về quê nghỉ hưu an nhàn, 7 tháng sau vợ chồng tôi phải lặng lẽ rời làng

Xe máy điện giá 28 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị an toàn, công suất lớn, rẻ hơn Vision thích hợp đi trong đô thị

Tại sao ngày càng nhiều người suy thận?: Hóa ra 'sát thủ' hủy diệt thận đang ở trên mâm cơm hàng ngày

Vụ lật xe ở Lào Cai: Thủ tướng yêu cầu Hà Nội rà soát hoạt động của nhà xe, lái xe

Bắt gặp hình ảnh ‘con bướm vũ trụ’ tuyệt đẹp

Một kính thiên văn ở Chile đã chụp được hình ảnh một “con bướm vũ trụ” hùng vĩ và duyên dáng.

Nằm cạnh vợ nhưng tôi lại mơ tưởng về người đàn ông khác

Năm 28 tuổi, vì sức ép gia đình, tôi đã nhắm mắt đồng ý theo nguyện vọng của bố mẹ - cưới vợ nhưng cũng kể từ đó, tôi luôn phải sống trong vỏ bọc của người chồng hoàn hảo.

Tình dục nguội lạnh bắt đầu từ 4 điều rất nhỏ ngoài phòng ngủ

GĐXH - Trong suy nghĩ của nhiều người, khi đời sống tình dục vợ chồng nguội lạnh, nguyên nhân thường được quy về tuổi tác, sức khỏe hay sự nhàm chán trong phòng ngủ.

Chia tay bạn gái yêu 3 năm vì nỗi sợ... 'nhà em có quá nhiều người ly hôn'

GĐXH - Không lẽ sau này khi bắt đầu một mối quan hệ mới, tôi nên thẳng thắn ngay từ đầu: "Gia đình em có nhiều người ly hôn, anh hãy cân nhắc kỹ nhé".

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 29/12/2025 - 4/1/2026

GĐXH – Xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành, chuyên gia khuyên bạn có thể tham khảo dưới đây để mang lại may mắn và tài lộc.

4 sai lầm người nghỉ hưu cần tránh để không phải hối hận tuổi xế chiều

GĐXH - Có những sai lầm tưởng như nhỏ, nhưng khi lặp lại trong thời gian dài, lại trở thành “vết nứt” khiến tuổi già trở nên chông chênh.

Bà mẹ “bóc phốt” con gái trong ngày sinh nhật, dân mạng trách ngược: Chị mới là người cần thay đổi!

Tưởng về quê nghỉ hưu an nhàn, 7 tháng sau vợ chồng tôi phải lặng lẽ rời làng

Top cung hoàng đạo tốt bụng nhất: Càng ở gần càng thấy ấm áp

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người sinh ra đã mang trong mình sự tử tế rất tự nhiên. Họ không cần phô trương hay nói lời hoa mỹ mà chỉ lặng lẽ quan tâm người khác.

4 con giáp may mắn nhất bước vào thời kỳ hoàng kim, tài lộc hanh thông, gia đình hạnh phúc

Tại sao ngày càng nhiều người suy thận?: Hóa ra 'sát thủ' hủy diệt thận đang ở trên mâm cơm hàng ngày

GĐXH - Tại sao nhiều người bị suy thận khi còn trẻ? Câu trả lời nằm ở chính những gì chúng ta đưa vào miệng mỗi ngày.

Vì sao người bệnh ung thư không nên uống vitamin C khi đang hóa trị?

Người phụ nữ suy thận cấp vì uống thứ nước 'vạn người mê', bác sĩ chỉ ra 4 loại đồ uống cần đặc biệt cảnh giác

Tưởng con sốt phát ban, bà mẹ tá hỏa khi bác sĩ kết luận tay chân miệng

Người đàn ông 49 tuổi suy thận sau nhiều năm ăn uống chủ quan: 'Tôi đã khuyên nhưng anh ấy không nghe'

Các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, giàu chất sắt cho trẻ

Mùa đông nên ăn gì để giảm cân? Gợi ý thực phẩm giúp giữ dáng mà không phải nhịn ăn

Tế bào ung thư 'thích' gì nhất? Cảnh báo 1 môi trường thuận lợi cho chúng phát triển

