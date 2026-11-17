Suốt nhiều tháng, người dân tại Kampung Weston, huyện Beaufort, bang Sabah, Malaysia, liên tục sống trong tâm trạng lo lắng trước sự xuất hiện của một "quái thú" có kích thước bất thường.

Theo Daily Express, điều khiến người dân đặc biệt bất an là nhiều vật nuôi trong khu vực đã trở thành con mồi. Ít nhất 3 con dê cùng một số con gà được cho là đã bị sinh vật này ăn thịt.

Những sự việc liên tiếp xảy ra khiến người dân, đặc biệt là những người thường xuyên hoạt động gần sông, ngày càng cảnh giác.

Cuối cùng, một thợ săn có giấy phép tên Donny Sekumil quyết định tổ chức truy tìm sinh vật khổng lồ.

Nhóm của ông không mất công theo dấu một mục tiêu hoàn toàn xa lạ. Trong khoảng thời gian trước đó, nhiều cá thể lớn đã được phát hiện trên những tuyến sông quanh Weston. Tuy nhiên, mục tiêu lần này được đánh giá đặc biệt hơn bởi kích thước của nó.

Một con gà được dùng làm mồi

Để tiếp cận sinh vật thường xuyên xuất hiện gần khu dân cư, Donny sử dụng một con gà sống làm mồi tại một nhánh sông gần Sungai Bukau.

Quá trình chờ đợi không diễn ra hoàn toàn thuận lợi.

Theo lời Donny, một số cá thể khác từng tiến gần khu vực đặt mồi nhưng nhanh chóng biến mất sau khi bị tiếng động từ một chiếc thuyền đi ngang làm cho hoảng sợ.

Nhóm thợ săn vì thế phải tiếp tục chờ.

Đến khoảng 6h sáng, mục tiêu cuối cùng cũng mắc mồi.

Sau khi con vật bị khống chế, Donny cùng người anh em bên vợ phải phối hợp để đưa nó ra khỏi dòng nước.

Chỉ đến lúc này, kích thước thật sự của sinh vật khiến người dân lo lắng suốt thời gian dài mới hiện rõ.

Nó dài khoảng 16 feet, tương đương gần 4,9m, với trọng lượng ước tính xấp xỉ một tấn.

Danh tính "quái thú" gần 1 tấn

Sinh vật khổng lồ thực chất là một con cá sấu đực.

Theo Daily Express, đây là cá thể lớn nhất mà Donny và nhóm của ông từng bắt được tại Weston.

Điều đáng chú ý là nhóm thợ săn không phải mới bắt đầu công việc này. Donny cho biết kể từ năm 2025, họ đã bắt được hơn 50 con cá sấu trên các tuyến sông quanh Weston.

Dù số lượng cá thể bị bắt khá lớn, chưa con nào trước đó đạt kích thước tương đương con "quái thú" gần 1 tấn lần này.

Việc bắt được con vật cũng giúp giải tỏa phần nào nỗi lo kéo dài trong cộng đồng.

Ông Amin Abbas, Chủ tịch Ủy ban An toàn thị trấn, cho biết người dân đã lo ngại vì số lượng cá sấu xuất hiện trong khu vực ngày càng nhiều. Chính quyền địa phương trước đó cũng đặt các biển cảnh báo dọc bờ sông nhằm nhắc nhở người dân và những người đi câu.

Đáng chú ý, 3 con dê và nhiều con gà chưa phải những trường hợp duy nhất khiến người dân Weston dè chừng.

Daily Express cho biết cá sấu từng được phát hiện ngay bên dưới những ngôi nhà trong khu vực. Trong một trường hợp khác, một con vật còn tìm cách tấn công một con mèo từ phía dưới cây cầu nhưng không thành công vì cắn trúng trụ cầu.

Những cuộc chạm trán chưa dừng lại

Nỗi lo về cá sấu tại Beaufort không chỉ xuất hiện sau khi con vật gần một tấn bị bắt.

Đầu tháng 7/2026, Malay Mail dẫn thông tin từ khu vực này cho biết người dân nhìn thấy hai cá thể tại sông Padas. Một số nhân chứng ước tính chúng dài khoảng 10-15 feet, tương đương hơn 3-4,5m.

Một người đang câu cá cùng vợ con đã lập tức thu dọn đồ đạc và rời đi sau khi nhìn thấy cá sấu nằm ở bờ sông đối diện.

Đến cuối tháng 8, một sự việc nghiêm trọng khác tiếp tục xảy ra gần Kampung Lubok Weston.

Theo Malay Mail, một người đàn ông tên Hamdan Samad đang xuống sông tìm nghêu cùng bạn thì bất ngờ bị một con cá sấu dài khoảng 9 feet tấn công.

Người bạn đi cùng phải liên tục đánh vào đầu con vật cho tới khi nó chịu nhả nạn nhân. Hamdan bị thương ở chân trái và tay phải, sau đó được đưa tới cơ sở y tế điều trị.

Trưởng làng Kampung Weston Masri Latif cho biết những lần nhìn thấy cá sấu trong khu vực ngày càng phổ biến và cảnh báo người dân, đặc biệt là ngư dân, cần thận trọng khi xuống sông.

Trước đó, The Star cũng từng ghi nhận hoạt động bắt giữ nhiều cá thể tại Sungai Weston, cho thấy khu vực này từ lâu đã nằm trong phạm vi theo dõi của lực lượng bảo tồn động vật hoang dã.

Với con "quái thú" gần 1 tấn bị bắt vào tháng 7/2026, điều gây chú ý không chỉ nằm ở kích thước gần 5m. Trước khi bị khống chế, nó đã trở thành nỗi lo kéo dài của cộng đồng, khi 3 con dê cùng nhiều con gà được cho là đã trở thành con mồi.

Theo Daily Express Malaysia, Malay Mail, The Star