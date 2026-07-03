Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Bọ cạp khổng lồ dài 1 mét xuất hiện ở Anh

Thứ sáu, 20:04 03/07/2026 | Chuyện đó đây

Praearcturus gigas là loại bọ cạp lớn nhất từng được tìm thấy trên thế giới, sống vào khoảng 415 triệu năm trước.

Với chiều dài khoảng 1 m và càng dài hơn 16 cm, bọ cạp Praearcturus gigas là một kẻ săn mồi đáng gờm từng rình rập trên các vùng đồng bằng ngập lũ khoảng 415 triệu năm trước, tức thuộc kỷ Devon.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Palaeontology, loài bọ cạp mới này đã được xác định dựa trên một loạt mẫu vật được tìm thấy ở nhiều địa điểm khác nhau tại Anh kể từ thế kỷ thứ 19.

Tuy nhiên, nó đã trải qua nhiều lần bị phân loại lầm lẫn hoặc không rõ ràng.

Bọ cạp khổng lồ dài 1 mét xuất hiện ở Anh - Ảnh 1.

Bọ cạp khổng lồ Praearcturus gigas - Ảnh đồ họa: Franz Anthony

Trong nghiên cứu mới, nhóm tác giả dẫn đầu bởi tiến sĩ Richard Howard từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên London (Anh) đã sử dụng các kỹ thuật phân tích hiện đại và so sánh với các loài hóa thạch để đưa ra giả thuyết rằng những mẫu vật đặc biệt họ tìm thấy là một loài bọ cạp.

"Bằng cách kết hợp các mẫu vật từ nhiều bộ sưu tập và sử dụng các kỹ thuật hình ảnh tiên tiến, chúng tôi đã có thể xây dựng một bức tranh rõ nét hơn về loài động vật này so với trước đây, điều này thực sự rất thú vị” - tiến sĩ Russell Garwood, đồng tác giả từ Đại học Manchester (Anh) cho biết.

Theo các tác giả, đều khiến Praearcturus gigas trở nên thú vị là nó đạt kích thước khổng lồ vào thời điểm mà sự sống trên cạn nhìn chung rất nhỏ bé.

Họ cho rằng cuộc sống dưới nước là lời giải thích khả dĩ, vì môi trường sống dưới nước thời bấy giờ phong phú hơn.

Praearcturus gigas có thể đã phát triển lớn đến vậy đơn giản vì không có nhiều động vật lớn khác xung quanh, điều giúp nó thống trị môi trường sống của mình theo cách mà các loài "hậu bối" không thể thực hiện được trong một thế giới ngày càng trở nên đông đúc.

Anh Thư
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

7 hành tinh mở ra "lối tắt" đến thế giới sự sống ngoài Trái Đất

7 hành tinh mở ra "lối tắt" đến thế giới sự sống ngoài Trái Đất

Chuyện đó đây - 9 giờ trước

Lần đầu tiên trong lịch sử thiên văn học, các nhà khoa học đã đo lường trực tiếp từ trường của 7 ngoại hành tinh, nhờ vào một sự tình cờ.

Cảnh tượng không tưởng được chụp tại bờ biển Thái Lan

Cảnh tượng không tưởng được chụp tại bờ biển Thái Lan

Chuyện đó đây - 14 giờ trước

Bờ biển được "nhuộm hồng" một cách kỳ lạ đã thu hút khách du lịch,

Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?

Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Giữa vùng sa mạc khắc nghiệt bậc nhất Bắc Mỹ tồn tại một loài cá nhỏ bé đã sống cô lập hàng nghìn năm trong một hang nước sâu bí ẩn. Từng nhiều lần đứng trước nguy cơ biến mất khỏi Trái Đất, loài cá này vẫn đang được các nhà khoa học nỗ lực giành giật sự sống từng ngày.

Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ

Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Cầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.

Thị trấn trên "nóc nhà thế giới": Nơi có 50.000 người dân sinh sống, người dân "săn vàng" để đổi đời

Thị trấn trên "nóc nhà thế giới": Nơi có 50.000 người dân sinh sống, người dân "săn vàng" để đổi đời

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Ở độ cao hơn 5.000m, lượng oxy trong không khí tại thị trấn này chỉ bằng khoảng một nửa so với mực nước biển. Với người mới tới chỉ vài bước đi ngắn cũng có thể gây chóng mặt, khó thở và kiệt sức.

Phát hiện 2 quái ngư bên bờ biển với hình thù không thể kỳ lạ hơn: Người dân lo sợ là điềm báo trong truyền thuyết

Phát hiện 2 quái ngư bên bờ biển với hình thù không thể kỳ lạ hơn: Người dân lo sợ là điềm báo trong truyền thuyết

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Một con có thân hình dài như rắn, mắt to bất thường, miệng đầy răng nhọn; con còn lại có thân hình tròn trịa với các gai nhọn trên vây lưng.

Kho báu vàng 100 món, 1.100 tuổi lộ ra giữa lòng sa mạc

Kho báu vàng 100 món, 1.100 tuổi lộ ra giữa lòng sa mạc

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Kho báu gây kinh ngạc với gần 100 món trang sức vàng tinh xảo đã được tìm thấy tại Dariyah, một đô thị cổ giữa lòng sa mạc Ả Rập Saudi.

Con thú khổng lồ bất ngờ quật ngã cột điện rồi gục bên rìa khu bảo tồn: Biết sự thật, nhiều người xót xa!

Con thú khổng lồ bất ngờ quật ngã cột điện rồi gục bên rìa khu bảo tồn: Biết sự thật, nhiều người xót xa!

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Những dấu vết tại hiện trường sau đó hé lộ nguyên nhân khiến con thú khổng lồ gục ngã làm nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Phát hiện "quái vật lớn nhất Đông Nam Á", nặng đến 28 tấn, chân to như cột đình

Phát hiện "quái vật lớn nhất Đông Nam Á", nặng đến 28 tấn, chân to như cột đình

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

"Quái vật này" được mô tả có chiếc cổ dài, đuôi dài, thân hình nặng nề với 4 chân to như cột đình.

Cộng đồng mạng ùa vào chê tranh AI vô hồn, kém cỏi: hóa ra đây là tranh Monet thật đang treo trong bảo tàng Đức

Cộng đồng mạng ùa vào chê tranh AI vô hồn, kém cỏi: hóa ra đây là tranh Monet thật đang treo trong bảo tàng Đức

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Không chỉ cho thấy sự xuất hiện của AI đang làm mọi thứ trở nên khó phân biệt thật giả thế nào, mà còn cho thấy phản ứng vội vàng của đám đông trở nên độc hại

Xem nhiều

Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ

Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ

Chuyện đó đây

Cầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.

Nhật Bản phát triển động cơ máy bay "như viễn tưởng": Múi giờ trở nên vô nghĩa với tất cả hành khách

Nhật Bản phát triển động cơ máy bay "như viễn tưởng": Múi giờ trở nên vô nghĩa với tất cả hành khách

Chuyện đó đây
Phát hiện "quái vật lớn nhất Đông Nam Á", nặng đến 28 tấn, chân to như cột đình

Phát hiện "quái vật lớn nhất Đông Nam Á", nặng đến 28 tấn, chân to như cột đình

Chuyện đó đây
Con thú khổng lồ bất ngờ quật ngã cột điện rồi gục bên rìa khu bảo tồn: Biết sự thật, nhiều người xót xa!

Con thú khổng lồ bất ngờ quật ngã cột điện rồi gục bên rìa khu bảo tồn: Biết sự thật, nhiều người xót xa!

Chuyện đó đây
"Vua rồng" dài 13 m xuất hiện ở Mỹ

"Vua rồng" dài 13 m xuất hiện ở Mỹ

Chuyện đó đây

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.