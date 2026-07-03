Bọ cạp khổng lồ dài 1 mét xuất hiện ở Anh
Praearcturus gigas là loại bọ cạp lớn nhất từng được tìm thấy trên thế giới, sống vào khoảng 415 triệu năm trước.
Với chiều dài khoảng 1 m và càng dài hơn 16 cm, bọ cạp Praearcturus gigas là một kẻ săn mồi đáng gờm từng rình rập trên các vùng đồng bằng ngập lũ khoảng 415 triệu năm trước, tức thuộc kỷ Devon.
Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Palaeontology, loài bọ cạp mới này đã được xác định dựa trên một loạt mẫu vật được tìm thấy ở nhiều địa điểm khác nhau tại Anh kể từ thế kỷ thứ 19.
Tuy nhiên, nó đã trải qua nhiều lần bị phân loại lầm lẫn hoặc không rõ ràng.
Trong nghiên cứu mới, nhóm tác giả dẫn đầu bởi tiến sĩ Richard Howard từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên London (Anh) đã sử dụng các kỹ thuật phân tích hiện đại và so sánh với các loài hóa thạch để đưa ra giả thuyết rằng những mẫu vật đặc biệt họ tìm thấy là một loài bọ cạp.
"Bằng cách kết hợp các mẫu vật từ nhiều bộ sưu tập và sử dụng các kỹ thuật hình ảnh tiên tiến, chúng tôi đã có thể xây dựng một bức tranh rõ nét hơn về loài động vật này so với trước đây, điều này thực sự rất thú vị” - tiến sĩ Russell Garwood, đồng tác giả từ Đại học Manchester (Anh) cho biết.
Theo các tác giả, đều khiến Praearcturus gigas trở nên thú vị là nó đạt kích thước khổng lồ vào thời điểm mà sự sống trên cạn nhìn chung rất nhỏ bé.
Họ cho rằng cuộc sống dưới nước là lời giải thích khả dĩ, vì môi trường sống dưới nước thời bấy giờ phong phú hơn.
Praearcturus gigas có thể đã phát triển lớn đến vậy đơn giản vì không có nhiều động vật lớn khác xung quanh, điều giúp nó thống trị môi trường sống của mình theo cách mà các loài "hậu bối" không thể thực hiện được trong một thế giới ngày càng trở nên đông đúc.
7 hành tinh mở ra "lối tắt" đến thế giới sự sống ngoài Trái ĐấtChuyện đó đây - 9 giờ trước
Lần đầu tiên trong lịch sử thiên văn học, các nhà khoa học đã đo lường trực tiếp từ trường của 7 ngoại hành tinh, nhờ vào một sự tình cờ.
Cảnh tượng không tưởng được chụp tại bờ biển Thái LanChuyện đó đây - 14 giờ trước
Bờ biển được "nhuộm hồng" một cách kỳ lạ đã thu hút khách du lịch,
Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?Chuyện đó đây - 2 ngày trước
Giữa vùng sa mạc khắc nghiệt bậc nhất Bắc Mỹ tồn tại một loài cá nhỏ bé đã sống cô lập hàng nghìn năm trong một hang nước sâu bí ẩn. Từng nhiều lần đứng trước nguy cơ biến mất khỏi Trái Đất, loài cá này vẫn đang được các nhà khoa học nỗ lực giành giật sự sống từng ngày.
Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷChuyện đó đây - 4 ngày trước
Cầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.
Thị trấn trên "nóc nhà thế giới": Nơi có 50.000 người dân sinh sống, người dân "săn vàng" để đổi đờiChuyện đó đây - 5 ngày trước
Ở độ cao hơn 5.000m, lượng oxy trong không khí tại thị trấn này chỉ bằng khoảng một nửa so với mực nước biển. Với người mới tới chỉ vài bước đi ngắn cũng có thể gây chóng mặt, khó thở và kiệt sức.
Phát hiện 2 quái ngư bên bờ biển với hình thù không thể kỳ lạ hơn: Người dân lo sợ là điềm báo trong truyền thuyếtChuyện đó đây - 1 tuần trước
Một con có thân hình dài như rắn, mắt to bất thường, miệng đầy răng nhọn; con còn lại có thân hình tròn trịa với các gai nhọn trên vây lưng.
Kho báu vàng 100 món, 1.100 tuổi lộ ra giữa lòng sa mạcChuyện đó đây - 1 tuần trước
Kho báu gây kinh ngạc với gần 100 món trang sức vàng tinh xảo đã được tìm thấy tại Dariyah, một đô thị cổ giữa lòng sa mạc Ả Rập Saudi.
Con thú khổng lồ bất ngờ quật ngã cột điện rồi gục bên rìa khu bảo tồn: Biết sự thật, nhiều người xót xa!Chuyện đó đây - 1 tuần trước
Những dấu vết tại hiện trường sau đó hé lộ nguyên nhân khiến con thú khổng lồ gục ngã làm nhiều người không khỏi bàng hoàng.
Phát hiện "quái vật lớn nhất Đông Nam Á", nặng đến 28 tấn, chân to như cột đìnhChuyện đó đây - 1 tuần trước
"Quái vật này" được mô tả có chiếc cổ dài, đuôi dài, thân hình nặng nề với 4 chân to như cột đình.
Cộng đồng mạng ùa vào chê tranh AI vô hồn, kém cỏi: hóa ra đây là tranh Monet thật đang treo trong bảo tàng ĐứcChuyện đó đây - 1 tuần trước
Không chỉ cho thấy sự xuất hiện của AI đang làm mọi thứ trở nên khó phân biệt thật giả thế nào, mà còn cho thấy phản ứng vội vàng của đám đông trở nên độc hại
Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷChuyện đó đây
Cầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.