Bố mẹ bạc tóc vì con gái 30 tuổi, thành đạt nhưng chỉ thích tình một đêm thay vì hôn nhân

Ở tuổi 30, Hân có mức thu nhập đáng mơ ước và một cuộc sống tự do mà nhiều người ao ước. Thế nhưng, phía sau vẻ ngoài độc lập ấy là một người phụ nữ không còn tin vào tình yêu lâu dài. Cô có thể dễ dàng bước vào một cuộc tình một đêm, nhưng lại lạnh lùng từ chối những người đàn ông muốn gắn bó với mình.

Cho đến ngày bố mẹ gọi cô về quê, tuyên bố sẽ tự quyết định chuyện chồng con, Hân mới nhận ra cuộc sống riêng của mình chưa bao giờ thực sự thuộc về mình.

30 tuổi, có nhà riêng nhưng chỉ thích tình một đêm

Ở tuổi 30, Hân đã sở hữu căn hộ hai phòng ngủ giữa thành phố nhờ khoản tiền tích cóp nhiều năm và sự hỗ trợ của bố mẹ.

Làm việc tại một ngân hàng với mức thu nhập khá, cô có thể tự trang trải cuộc sống, chăm sóc chú chó cưng và thỉnh thoảng đi du lịch cùng bạn bè mà chẳng cần xin phép hay phụ thuộc vào bất kỳ ai.

Trong mắt đồng nghiệp, Hân là người cá tính, mạnh mẽ, đôi khi lạnh lùng đến khó gần. Cô không thích tham gia những cuộc trò chuyện soi mói đời tư người khác, nhưng chính sự khác biệt ấy lại khiến cô trở thành đề tài bàn tán sau lưng.

Hân không bận tâm. Cô có nhóm bạn thân bên ngoài công ty, có những thú vui riêng và chẳng thấy cần thiết phải lấy lòng tất cả mọi người.

Điều khiến người quen khó hiểu nhất là chuyện tình cảm của cô. Hân không thiếu người theo đuổi, thậm chí có những người đàn ông nghiêm túc ngỏ lời muốn xây dựng tương lai. Thế nhưng, cô thường tìm cách rút lui ngay khi mối quan hệ bắt đầu trở nên sâu sắc.

Ngược lại, những cuộc gặp gỡ chóng vánh, không hứa hẹn và không ràng buộc lại khiến Hân cảm thấy thoải mái. Khi cô đơn, cô có thể trò chuyện với một người đàn ông xa lạ trên mạng, đi uống rượu cùng bạn bè rồi tình cờ làm quen với ai đó. Đôi khi, mọi chuyện chỉ dừng lại sau một đêm.

Hân chưa bao giờ cho rằng lựa chọn ấy khiến mình trở thành người xấu. Với cô, chỉ cần mọi chuyện dựa trên sự tự nguyện, trung thực và không làm tổn thương ai, người ngoài không có quyền phán xét.

Sau nhiều lần mai mối thất bại, Hân thẳng thắn đề nghị mẹ đừng gây áp lực và hãy để cô tự quyết định cuộc đời mình. Không ngờ, vài ngày sau, bố gọi điện yêu cầu cô về quê ngay cuối tuần. Ảnh minh họa

Không còn tin vào tình yêu sau khi bị tình đầu phản bội

Ít ai biết Hân từng là người yêu cuồng nhiệt đến mức nào.

Năm 20 tuổi, cô yêu Huy, một chàng trai cùng trường đại học. Khi ấy, Hân tin rằng chỉ cần hai người chân thành, họ có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Cô dành cho Huy sự tin tưởng tuyệt đối, thậm chí đã nghĩ đến chuyện kết hôn sau khi tốt nghiệp.

Nhưng ngay trước khi ra trường, Hân phát hiện người yêu không chỉ một lần phản bội mình. Những lời hứa hẹn từng khiến cô hạnh phúc hóa ra chẳng có nhiều giá trị như cô tưởng.

Hân chia tay Huy, cắt đứt liên lạc và mất một thời gian dài mới có thể trở lại nhịp sống bình thường. Cô không kể lể chuyện cũ, cũng chẳng muốn ai thương hại mình. Tuy nhiên, từ sau biến cố ấy, Hân bắt đầu dè chừng mỗi khi một người đàn ông nói về tương lai.

Cô vẫn có thể rung động, vẫn muốn được quan tâm và đôi lúc vẫn thấy cô đơn. Nhưng một khi đối phương muốn bước sâu hơn vào cuộc sống riêng, Hân lại chủ động giữ khoảng cách.

Cô không chắc mình đã thực sự vượt qua chuyện cũ hay chưa. Chỉ biết rằng, sống một mình khiến cô cảm thấy an toàn hơn việc đặt trái tim vào tay người khác.

Bị gọi về quê họp gia đình

Nếu Hân có thể phớt lờ lời bàn tán ở công ty thì những cuộc điện thoại từ quê nhà lại là chuyện khác.

Bố mẹ cô ngày càng sốt ruột khi thấy con gái đã 30 tuổi mà chưa có ý định kết hôn. Họ liên tục giới thiệu con trai của bạn bè, người quen đang sống cùng thành phố với Hân, hy vọng cô sẽ gặp được người phù hợp.

Lần nào Hân cũng tìm cách từ chối. Người thì không hợp tính, người khiến cô cảm thấy bị kiểm soát, người vừa gặp đã nói đến chuyện cưới xin khiến cô ngột ngạt.

Sau nhiều lần mai mối thất bại, Hân thẳng thắn đề nghị mẹ đừng gây áp lực và hãy để cô tự quyết định cuộc đời mình.

Không ngờ, vài ngày sau, bố gọi điện yêu cầu cô về quê ngay cuối tuần. Khi Hân bước vào nhà, cô sững người vì không chỉ có bố mẹ mà cả cô chú, bác và một số người họ hàng cũng đã có mặt.

Không khí chẳng khác nào một cuộc họp gia đình mà cô là người bị đưa ra chất vấn.

Bố Hân mở đầu bằng giọng nghiêm nghị: "Con 30 tuổi rồi, không thể cứ sống như thế này mãi được. Nếu con không tự tìm được người phù hợp thì bố mẹ sẽ tìm chồng cho con. Chuyện này không thể để con muốn thế nào thì thế nữa".

Hân cố giữ bình tĩnh, giải thích rằng cô có công việc, có nhà cửa, đủ khả năng tự chăm sóc bản thân và chưa muốn kết hôn chỉ để làm vừa lòng người khác.

Nhưng bố cô không đồng tình: "Bây giờ con khỏe mạnh, kiếm được tiền, thích đi đâu thì đi nên mới thấy sống một mình là sung sướng. Sau này già yếu, đau ốm, ai ở bên chăm sóc con? Bố mẹ đâu thể sống với con cả đời. Đến lúc bố mẹ không còn, con mới thấy cuộc sống không có người thân cận bên cạnh khổ sở thế nào".

Một người cô ngồi bên cạnh cũng góp lời, cho rằng phụ nữ nên lập gia đình khi còn trẻ, nếu không sau này sẽ khó tìm được người phù hợp.

Hân nghe hết lời khuyên này đến lời trách móc khác. Không ai hỏi cô có hạnh phúc hay không, có thực sự mong muốn kết hôn hay đang mang nỗi sợ nào trong lòng. Mọi người dường như chỉ quan tâm đến việc cô có một người chồng hay chưa.

Phản ứng của Hân khiến cả nhà chết lặng

Khi bố tiếp tục khẳng định hôn nhân là điều không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, Hân cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Cô nhìn thẳng vào bố mẹ rồi nói: "Con hiểu bố mẹ lo cho con. Nhưng chẳng lẽ chỉ cần lấy chồng thì cuộc đời sẽ hạnh phúc? Nếu con cưới một người không yêu, ngày nào cũng sống trong mệt mỏi, thậm chí bị phản bội lần nữa, lúc đó bố mẹ có chịu trách nhiệm thay con không?".

Cả căn phòng bỗng im bặt.

Hân nói tiếp rằng cô không phản đối hôn nhân, cũng không khẳng định mình sẽ độc thân suốt đời. Chỉ là cô không muốn kết hôn vì sợ tuổi già, vì áp lực họ hàng hay vì cần một tấm giấy chứng nhận rằng mình có cuộc sống bình thường.

Cô cũng thừa nhận những cuộc tình chóng vánh không thể thay thế sự gắn bó lâu dài. Có những đêm trở về căn hộ, nhìn chú chó nằm ngủ bên cạnh, Hân vẫn cảm thấy trống trải. Nhưng cô thà đối diện với nỗi cô đơn ấy còn hơn bước vào một mối quan hệ mà bản thân chưa sẵn sàng.

Điều khiến cô tổn thương nhất không phải những lời bố mẹ lo lắng, mà là việc mọi người mặc nhiên cho rằng cô không đủ trưởng thành để tự lựa chọn cuộc đời mình.

Trước khi rời khỏi nhà, Hân nói với bố mẹ rằng cô vẫn sẽ yêu thương, chăm sóc và có trách nhiệm với gia đình. Tuy nhiên, chuyện kết hôn phải do cô quyết định, chứ không thể trở thành nhiệm vụ hoàn thành để làm hài lòng người thân.

Hân ra về khi cuộc tranh luận vẫn chưa có hồi kết. Cô biết bố mẹ chưa thể thay đổi suy nghĩ chỉ sau một buổi nói chuyện, nhưng ít nhất lần đầu tiên, cô đã nói ra điều mình thực sự mong muốn.

Ở tuổi 30, Hân vẫn chưa tìm được câu trả lời cho việc mình có muốn kết hôn hay không. Cô chỉ hiểu rằng, hôn nhân có thể là lựa chọn hạnh phúc của nhiều người, nhưng không nên trở thành chiếc khuôn bắt buộc tất cả phải bước vào.

Và có lẽ, điều Hân cần học không chỉ là cách sống độc lập, mà còn là cách đối diện với tổn thương cũ để không vô tình đóng chặt cánh cửa tình yêu chỉ vì từng bị phản bội.