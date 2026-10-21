Cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn khi phụ huynh mua đồng hồ định vị trẻ em giá rẻ kém chất lượng

4 Rủi ro tiềm ẩn khi mua đồng hồ định vị trẻ em giá rẻ kém chất lượng

Đồng hồ định vị trẻ em cần đáp ứng đồng thời yếu tố tiện lợi, an toàn. Những rủi ro dưới đây là lý do bạn không nên chọn sản phẩm chỉ dựa trên giá bán.

Nguy cơ về bảo mật và lộ thông tin cá nhân

Các mẫu đồng hồ thông minh trẻ em giá rẻ có thể sử dụng hệ thống bảo mật kém, khiến dữ liệu dễ bị khai thác. Khi máy chủ hoặc ứng dụng quản lý trên đồng hồ định vị trẻ em bị xâm nhập, thông tin về vị trí, thời gian, lộ trình của trẻ có thể bị lộ.

Những địa điểm quen thuộc như nhà riêng hay trường học có nguy cơ trở thành dữ liệu bị kẻ xấu lợi dụng để theo dõi hoặc tiếp cận trẻ. Ngoài ra, bạn cũng khó kiểm soát việc dữ liệu của trẻ được thu thập, lưu trữ hoặc chia sẻ ra sao nếu thiết bị không có chính sách bảo mật minh bạch.

Trẻ dễ nhận cuộc gọi, tin nhắn quấy rối từ người lạ

Đồng hồ định vị trẻ em giá rẻ kém chất lượng thường không hỗ trợ quản lý danh bạ, trẻ có thể nhận cuộc gọi hoặc tin nhắn từ số lạ. Điều này tạo cơ hội để người xấu quấy rối, dụ dỗ hoặc thực hiện các hành vi lừa gạt thông qua thiết bị bé đang sử dụng.

Sai lệch tọa độ định vị làm chậm trễ thời gian hỗ trợ khẩn cấp

Thiết bị kém chất lượng có thể định vị sai, cập nhật chậm hoặc mất tín hiệu trong một số tình huống. Khi có sự cố, tính năng SOS không hoạt động ổn định cũng khiến thông báo đến phụ huynh bị chậm hoặc thiếu chính xác. Với đồng hồ trẻ em có định vị, đây là rủi ro bạn không nên xem nhẹ.

Đồng hồ định vị trẻ em có chất liệu kém an toàn cho sức khỏe

Nhựa hoặc dây đeo kém chất lượng có thể gây kích ứng da khi trẻ vận động, đổ mồ hôi. Pin không đạt tiêu chuẩn còn tiềm ẩn nguy cơ phồng, quá nhiệt gây mất an toàn trong quá trình sử dụng.

Phụ huynh cần lưu ý gì khi lựa chọn đồng hồ trẻ em có định vị?

Trước khi lựa chọn, bạn nên ưu tiên những tiêu chí quan trọng sau để đảm bảo đồng hồ thông minh phù hợp với trẻ:

• Ưu tiên thương hiệu uy tín: Chọn sản phẩm chính hãng, nguồn gốc rõ ràng từ các thương hiệu như Huawei, Masstel, myALO, Wonlex...

• Kiểm tra tính năng bảo mật: Ưu tiên thiết bị cho phép giới hạn danh bạ, kiểm soát người được phép liên lạc và có chính sách dữ liệu minh bạch.

• Quan tâm khả năng định vị, SOS: GPS ổn định, vùng an toàn, cảnh báo khẩn cấp giúp bạn chủ động hơn khi cần hỗ trợ trẻ.

Bạn có thể tham khảo đồng hồ định vị trẻ em Huawei Watch Kids 4 Pro hỗ trợ GPS, gọi LTE, SMS, gọi video bằng camera 5MP, nút SOS có thể gọi cho phụ huynh kèm ảnh chụp vị trí hiện tại. Thiết bị còn cho phép thiết lập vùng an toàn, gửi cảnh báo khi trẻ di chuyển ra ngoài khu vực đã cài đặt.

Trong khi đó, Masstel Smart Hero 30 sử dụng định vị GPS, Wi-Fi, LBS, hỗ trợ gọi 4G, nhắn tin, SOS, thiết lập vùng an toàn. Mẫu này cũng có kháng nước IP68, phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng thường xuyên của trẻ.

Mua đồng hồ định vị trẻ em, đồng hồ thông minh cho trẻ ở đâu chất lượng?

Bạn nên mua tại CellphoneS vì hệ thống hợp tác, phân phối các dòng đồng hồ trẻ em có định vị, đồng hồ thông minh cho bé từ những thương hiệu uy tín như Huawei, Masstel, myALO, Wonlex..., đi kèm chính sách bảo hành chính hãng theo sản phẩm. Ngoài lựa chọn đa dạng, bạn có thể theo dõi các chương trình ưu đãi theo mùa như 20/10, Black Friday hoặc ưu đãi dành riêng cho thành viên Smember để săn giá tốt hơn.

Một chiếc đồng hồ định vị trẻ em không chỉ cần nhiều tính năng mà còn phải bảo đảm khả năng bảo mật, định vị, liên lạc ổn định. Đây là những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ. Vì vậy, bạn nên ưu tiên sản phẩm chính hãng, thương hiệu rõ ràng, có chính sách bảo hành phù hợp. Chọn đúng thiết bị sẽ giúp bạn yên tâm hơn mà trẻ vẫn có thể sử dụng thuận tiện mỗi ngày.

Nguồn: cellphones.com.vn