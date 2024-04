Ngay từ khi mới chào đời, hai bé Leon - Lisa đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Không chỉ dễ thương, đáng yêu, cặp song sinh của Hà Hồ và Kim Lý còn nổi tiếng vì sớm biết nói và hiểu mọi thứ nhanh nhạy.

Hồ Ngọc Hà từng tâm sự, thời điểm biết mình mang song thai, cô vô cùng lo lắng vì không biết sẽ chăm sóc và giáo dục các con thế nào. Dù đã có chút kinh nghiệm sinh con từ 10 năm trước nhưng việc chăm cùng lúc 2 em bé với tính cách và thể chất khác nhau lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Nó khiến cô luôn trăn trở và băn khoăn không biết mình có lỡ làm sai hay thiếu sót điều gì khiến các con bị thiệt thòi không.

Cuối cùng, Hà Hồ quyết định tìm hiểu thật nhiều kiến thức chăm sóc con qua những nguồn khác nhau sau đó chọn lọc để tìm ra phương pháp phù hợp nhất. Dần dần, những "bản năng" làm mẹ phát triển thành "kỹ năng" làm mẹ, khiến việc nuôi hai con cùng lúc của vợ chồng cô trở nên dễ dàng hơn.

"Từ khoảnh khắc đầu tiên ôm con vào lòng, Hà đã biết kết nối này sẽ là động lực luôn đẩy mình về phía trước. Sau tất cả, có lẽ không một 'chỉ dẫn làm mẹ'' nào hiệu quả bằng chính tình yêu thương của mình", Hồ Ngọc Hà tâm sự trên Dân Trí.

Trong quá trình nuôi dạy Lisa và Leon, Hồ Ngọc Hà cho các con làm việc nhà phù hợp với lứa tuổi từ rất sớm.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ một clip ngắn quay lại khoảnh khắc cực thú vị về cặp sinh đôi. Theo đó, mới hơn 3 tuổi nhưng Lisa - Leon đã được mẹ Hà tham gia vào công việc bếp núc là vắt nước cam bằng máy. Được trải nghiệm hoạt động này, cả hai nhóc tỳ đều tỏ ra vô cùng thích thú.

Lisa - Leon tự tay vắt nước cam

Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên Hà Hồ cho các con trải nghiệm công việc bếp núc. Trước đó, nữ ca sĩ đã cho Lisa tự làm món trứng chiên. Cô bé được mẹ hướng dẫn các bước như cho dầu vào chảo, đập trứng, đánh trứng và ít phút sau đã có một đĩa trứng rán để ăn cùng với cơm.

Có thể thấy, khi tham gia hoạt động này, Lisa - Leon đều được mẹ giám sát kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn.

Không chỉ vậy, cặp song sinh còn được mẹ Hà rèn tính tự lập bằng cách để Lisa - Leon dọn phòng ngủ, phòng chơi. Dưới sự giám sát của mẹ, 2 nhóc tỳ chăm chú lau nệm, gối, chăn vô cùng tỉ mỉ, nghiêm túc.

Sau khi hoàn thành công việc của mình, ái nữ Lisa còn thể hiện tình cảm khi tiến lại bóp chân cho nữ ca sĩ.

Nhưng hình ảnh cặp song sinh nhà Hà Hồ - Kim Lý nhận được nhiều sự quan tâm của fan hâm mộ. Bên cạnh lời khen vẻ ngoài đáng yêu của cặp nhóc tỳ, nhiều người bày tỏ thích thú cách nuôi dạy con của Hồ Ngọc Hà.

Bắt trẻ em làm việc nhà là điều khó khăn trong hầu hết các nền văn hóa. Cha mẹ thường phải nhắc nhở, thúc giục. Một số phụ huynh cho rằng khi đứa trẻ không muốn làm hoặc làm không đến nơi đến chốn, họ tự làm sẽ nhanh, hiệu quả hơn.

Tuy nhiên các nghiên cứu nhấn mạnh việc nhà là bước đệm và công cụ học tập, giúp trẻ tự tin, xây dựng khả năng phục hồi và trở nên độc lập khi lớn hơn. Nó cũng khuyến khích trách nhiệm, tinh thần làm việc nhóm và kỷ luật công việc rất cần thiết trong cuộc sống sau này.

"Bằng cách bắt trẻ làm việc nhà, trẻ sẽ sớm nhận ra mình phải làm công việc của cuộc sống để trở thành một phần của cuộc sống", Julie Lythcott-Haims, Đại học Stanford, tác giả cuốn How to Raise an Adult, nói.

Theo đó, các chuyên gia tâm lý đã chỉ ra một số lợi ích khi trẻ biết sớm phụ giúp việc nhà với cha mẹ.

Tự lập

Việc tham gia vào việc nhà sẽ giúp trẻ phát triển kỹ năng tự lập từ sớm. Khi được giao nhiệm vụ như dọn dẹp phòng, gấp quần áo hoặc phụ dọn cơm... là cách mà trẻ học được sự tự lập, cũng như chăm sóc bản thân mà không phụ thuộc vào người khác.

Kỹ năng này không chỉ quan trọng trong giai đoạn khi trẻ còn bé mà còn là nền tảng vững chắc cho cuộc sống độc lập sau này khi trẻ trưởng thành.

Quản lý thời gian

Làm việc nhà cũng đòi hỏi trẻ cần biết cách sắp xếp thời gian hiệu quả giữa học tập, vui chơi và giúp cha mẹ. Điều này giúp trẻ học được cách quản lý thời gian linh hoạt và hiệu quả, là một kỹ năng cần thiết trong cuộc sống sau này.

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Trong quá trình làm việc nhà, sẽ có những tình huống bất ngờ mà trẻ cần phải tự mình giải quyết. Điều này sẽ giúp trẻ có cơ hội phát triển tư duy logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, nhanh gọn.

Trách nhiệm

Việc giao việc nhà và để trẻ hoàn thành cũng giúp các bé có thêm ý thức về trách nhiệm của bản thân. Mỗi đứa trẻ học được rằng, mỗi việc làm của mình đều cần có trách nhiệm thực hiện tốt và đúng hẹn.

Lòng kiên nhẫn

Công việc nhà cũng thường đòi hỏi sự kiên trì và tỉ mỉ, vì thế trẻ sẽ học được các bài học về giá trị của sự kiên nhẫn, sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng để đạt được kết quả tốt nhất.

Ý thức làm việc nhóm

Khi làm việc nhà cùng các thành viên trong gia đình, trẻ sẽ học được tầm quan trọng trong cách làm việc nhóm. Điều này sẽ giúp trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp, biết cách phối hợp cùng người khác để hoàn thiện công việc được giao nhanh chóng, đạt kết quả tốt.

Cùng nhau tham gia vào việc nhà không chỉ giúp hỗ trợ mà còn tạo cơ hội cho các thành viên trong gia đình gắn kết với nhau. Ảnh minh họa

Liên kết mối quan hệ gia đình

Cùng nhau tham gia vào việc nhà không chỉ giúp hỗ trợ mà còn tạo cơ hội cho các thành viên trong gia đình gắn kết với nhau. Thời gian này sẽ giúp cha mẹ và con cái nói chuyện, chia sẻ, tương tác để dẫn đến hiểu nhau nhiều hơn.

Phát triển kỹ năng giao tiếp

Trong quá trình làm việc nhà, cha mẹ nên khuyến khích trẻ bày tỏ ý kiến và thảo luận với các thành viên khác. Điều này sẽ giúp trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp, học cách lắng nghe và thể hiện quan điểm của mình một cách rõ ràng.

Tăng cường sự tự tin

Khi trẻ hoàn thành một công việc nhà, dù kết quả thế nào, trẻ sẽ cảm thấy tự tin và tự hào về việc bản thân. Sự tự tin là một trong những nền tảng quan trọng cho sự phát triển cá tính và nỗ lực đạt thành công trong xã hội của trẻ ở thì tương lai.

Một nghiên cứu mới cho thấy dạy con biết lau nhà, đổ rác, chùi cửa... sẽ góp phần xây dựng cho trẻ khả năng tự chủ, biết chịu trách nhiệm, cảm thông, tôn trọng người khác và bạn dạy con làm việc nhà càng sớm càng tốt.

Theo Fatherly, nghiên cứu này được thực hiện với 84 trẻ trong suốt những năm mầm non và sau đó lúc trẻ lên 10, 15 và đến giữa độ tuổi 20. Kết quả là, những trẻ bắt đầu làm việc nhà từ 3, 4 tuổi thì có nhiều khả năng xây dựng được các mối quan hệ tốt, đạt được thành công trong học tập và tự chủ hơn những trẻ đến tuổi teen mới làm việc nhà hay chẳng đụng tới việc gì.

Richard Rende, chuyên gia tâm lý phát triển tại Arizona, Mỹ và là đồng tác giả cuốn sách về nuôi dạy con Raising Can-Do Kids, cho biết, để đạt được kết quả học tập tốt cũng như làm chủ các kỹ năng xã hội, làm việc nhà thực sự tốt hơn bất cứ hoạt động ngoại khóa nào của trẻ.

"Phụ huynh ngày nay muốn con dành thời gian cho những thứ có thể giúp chúng thành công trong tương lai, nhưng trớ trêu thay, chúng ta lại ngừng làm một việc mà thực sự đã được chứng minh là giúp trẻ thành công - đó chính là việc nhà", ông nói.

Làm việc nhà từ lúc trẻ biết đi

Bắt đầu làm việc nhà mang lại nhiều lợi ích cho trẻ. Nghiên cứu của phó giáo sư về giáo dục gia đình Marty Rossmann, Đại học Minnesota, Mỹ, cho thấy "yếu tố dự đoán tốt nhất về thành công của thanh niên ở độ tuổi giữa 20 là đã tham gia vào các công việc gia đình khi 3 hoặc 4 tuổi. Nếu tận 15 tuổi trở lên mới tập làm việc nhà thì dự đoán này không còn tác dụng".

"Có vẻ như trẻ em sẽ học được trách nhiệm từ việc nhà nếu chúng bắt đầu khi còn nhỏ", Marty Rossmann nói.

Khi con thành thạo việc rửa bát hoặc thu dọn đồ giặt, con có thể tự mình thực hiện công việc ngày càng nhiều. Những công việc tưởng như không đáng kể như dọn bàn hay gấp đồ giặt, trên thực tế là những khối xây dựng nhỏ bé giúp hình thành tính độc lập.

Một khi bắt đầu sớm, công việc nhà trở thành thói quen, nghĩa là cha mẹ ít phải nói nhiều, con cái ít phải thoái thác.

Khi một đứa trẻ đủ lớn để làm theo những hướng dẫn đơn giản, bạn có thể bắt đầu giao các việc như thu dọn đồ chơi, cất quần áo vào thùng, cho cá hoặc thú cưng ăn. Con sẽ bắt đầu cảm thấy mình là một phần của "đội". Bạn có thể giúp đỡ con giai đoạn đầu bằng việc làm cùng nhau, chẳng hạn cùng chuẩn bị bữa tối hoặc dọn dẹp nhà cửa.

Bản chất tự nhiên của trẻ là thích được giúp đỡ, chúng muốn được làm người khác hài lòng. Tận dụng sự nhiệt tình sẵn có này, hãy chấp nhận trẻ làm việc không hoàn hảo, nhưng theo thời gian, con sẽ giỏi hơn.

Giao việc nhà cho trẻ lớn

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nhi khoa Phát triển và Hành vi với gần 10.000 trẻ em ở độ tuổi tiểu học về việc nhà, kết quả cho thấy, những trẻ làm việc nhà đạt điểm cao hơn trong các chỉ số dự báo cáo về kỹ năng xã hội, khả năng học tập, các mối quan hệ bạn bè và sự hài lòng trong cuộc sống.

Một nghiên cứu kéo dài 75 năm của Harvard cũng kết luận rằng trẻ em làm việc nhà sẽ thành công hơn khi trưởng thành. Họ thành công vì có được nguyên tắc làm việc bằng cách làm việc nhà.

Công việc nhà không nên là tùy ý hoặc có thể thương lượng, bất kể bạn sống ở đâu, vì lý do gì. Bỏ qua các lý do trì hoãn như: "Con sẽ làm việc đó sau", "Không công bằng", "Con có quá nhiều bài tập về nhà"...

Chắc chắn, khi con bạn 5 tuổi gấp khăn hoặc lau quầy bếp, kết quả có thể không gọn gàng như mong đợi. Tuy nhiên, khi bạn làm việc nhà cho trẻ em, dù chúng ở độ tuổi nào, là đang cướp đi cảm giác thấy mình có ích và có thể tự hoàn thành nhiệm vụ của trẻ.

Hãy chấp nhận rằng cách trẻ làm việc nhà sẽ không hoàn hảo, nhưng chúng sẽ trở nên tốt hơn. Với mỗi thành tích, hãy ghi nhận sự tham gia và đóng góp của con vào cuộc sống gia đình. Bằng cách để con tự làm những việc nhỏ của chúng hiện tại, bạn đang giúp con tự gánh vác những việc lớn trong tương lai.

Gợi ý giúp cha mẹ rèn con làm việc nhà hiệu quả

- Chú ý đến việc nói thế nào hơn là nói gì: Cảm ơn con vì đã là một người hữu ích sẽ khiến trẻ suy nghĩ tích cực về bản thân. Câu nói: "Chúng mình cùng làm việc nhà thôi" nhấn mạnh sự hợp tác. Khi bạn hay phàn nàn về việc nhà thì trẻ cũng như vậy.

- Ưu tiên thời gian làm việc nhà: Nên coi việc này cũng quan trọng như việc trẻ làm bài tập hay tham gia các buổi ngoại khóa.

- Biến việc nhà thành trò chơi: Chẳng hạn: "Con có biết kỷ lục thế giới về việc thay túi rác là 48,7 giây không? Liệu con có vượt được kỷ lục này không nhỉ?".

- Tập trung vào gia đình: Bất cứ việc gì bạn bảo con làm, nên vì lợi ích của mọi người trong nhà chứ không chỉ vì trẻ (hay vì bạn).

- Không thưởng tiền cho con làm việc nhà: Cho tiền để trẻ giúp việc nhà sẽ gửi đi một thông điệp sai. Trẻ nên nhận được tiền tiêu vặt nhưng không phải để trao đổi cho việc mình làm.





Trẻ nhỏ không thể làm việc nhà

Với những công việc nhà phù hợp, trẻ 3 tuổi có thể hoàn thành tốt. Ví dụ, trẻ 3 tuổi không thể cắt cỏ nhưng có thể giúp bố mẹ dọn dẹp vườn. Các em cũng có thể giúp cất đồ chơi sau khi chơi hoặc tự lấy quần áo mặc.

Nếu bắt đầu sớm, trẻ sẽ xem làm việc nhà là nhiệm vụ thông thường của các thành viên trong gia đình.

Trả tiền để làm việc nhà

Nghiên cứu cho rằng những đứa trẻ không được trả tiền để làm việc nhà hưởng lợi nhiều hơn từ công việc của mình. Bởi các em hiểu phần thưởng là được đóng góp công sức xây dựng gia đình. Khuyến khích trẻ làm việc nhà bằng tiền bạc gửi đi thông điệp rằng "không ai làm việc không công".

Tuy nhiên, nếu thỉnh thoảng muốn khích lệ trẻ, phụ huynh có thể thưởng tiền hoặc món đồ về vật chất, tinh thần khác. Những món quà không nên có giá trị tiền bạc quá lớn.

Buộc trẻ làm việc nhà

Ép buộc trẻ làm bất cứ điều gì không phải cách tốt để nuôi dạy. Ép buộc đồng nghĩa với xung đột và xung đột thường dẫn đến oán giận. Những cảm xúc tiêu cực sẽ là "bệ phóng" cho các hành vi thiếu tôn trọng.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa trẻ không thích sẽ không phải làm việc nhà. Bố mẹ có thể thay đổi cách yêu cầu con làm việc. Ví dụ biến việc nhà thành trò chơi, cơ hội học hỏi điều mới.

Làm việc nhà cần nghiêm túc

Khi trẻ làm việc nhà, bố mẹ có thể khuyến khích con bật bài hát, bản nhạc vui nhộn để tạo niềm vui. Nhiều trẻ không thích việc nhà vì nghĩ nhàm chán, thiếu sự linh hoạt. Nhưng nếu bạn cổ vũ bằng những hoạt động thú vị, con sẽ dần thích làm việc nhà.

Những trẻ làm việc nhà đạt điểm cao hơn trong các chỉ số dự báo cáo về kỹ năng xã hội, khả năng học tập, các mối quan hệ bạn bè và sự hài lòng trong cuộc sống. Ảnh minh họa

Trẻ phải làm việc nhà độc lập

Trẻ học tốt nhất là thông qua quan sát hành động của người lớn. Điều này đồng nghĩa bạn nên cùng con làm việc nhà để vừa hướng dẫn, vừa làm gương cho trẻ. Dần dần, khi lớn hơn, các em sẽ hình thành thói quen làm việc nhà hoặc chủ động khi thấy có việc cần làm.

Nhưng ngay cả thời điểm đó, trẻ sẽ có nhiều động lực hơn nếu cả gia đình cùng tham gia làm việc nhà. Mọi người nên cùng nhau làm việc nhà để biến gia đình thành nơi sạch đẹp.

Đòi hỏi sự hoàn hảo

Hiệu quả công việc được đánh giá dựa trên độ tuổi, khả năng của trẻ. Nếu bạn yêu cầu trẻ 4 tuổi phủi bụi trên giá sách, một số chỗ chắc chắn còn lại vết bẩn. Nếu bạn yêu cầu trẻ lớp hai gấp quần áo, chắc hẳn sẽ có vài bộ bị nhăn.

Tuy nhiên, bạn không giao việc nhà cho con bởi vì bạn không thể tự làm những công việc này. Bạn đang dạy con cách làm việc nhà và ý nghĩa của công việc. Vậy nên việc còn sót chút bụi hay quần áo bị nhăn không thực sự quan trọng. Kỳ vọng ban đầu và xuyên suốt của việc yêu cầu con làm việc nhà là hình thành thói quen và trách nhiệm với công việc chung của gia đình.