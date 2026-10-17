Con gái Ngô Thanh Vân vừa về Việt Nam đã được bố đưa đi 'làm việc', biểu cảm của bé khiến dân mạng thích thú

Mới đây, Ngô Thanh Vân chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc con gái đầu lòng đến cửa hàng của bố mẹ sau chuyến đi nước ngoài kéo dài khoảng 2 tuần. Trong video, bé Gạo được bố Huy Trần giới thiệu về những đồ dùng tại cửa hàng. Cô bé tỏ ra ngoan ngoãn, chăm chú lắng nghe và liên tục gật đầu khi được bố hướng dẫn, khiến người xem không khỏi thích thú. Thanh Niên Việt cho hay.

Kèm theo đoạn video, nữ diễn viên hài hước viết: “Tới công chuyện luôn rồi. Mới về tới chưa kịp ngủ nghê gì hết là phải vô việc luôn rồi”. Cô còn đùa rằng con gái vừa đi chơi, tiêu hết tiền của ông bà, ăn được vài miếng bánh mì đã phải “đi cày” để dành tiền cho những chuyến khám phá tiếp theo.

Khoảnh khắc đời thường này nhanh chóng nhận được sự chú ý của nhiều người. Không ít cư dân mạng dành lời khen cho biểu cảm đáng yêu của bé Gạo, đặc biệt là cách cô bé chăm chú nghe bố nói. Một tài khoản bình luận: “Ui ba Huy hướng dẫn gì Gạo cũng gật gật trả lời liền, yêu quá đi”. Người khác hài hước nhận xét: “Làm thì chưa biết sao mà thái độ là ưng lắm rồi đấy”.

Trước đó, theo Ngôi sao, vợ chồng Ngô Thanh Vân – Huy Trần đã có chuyến đi Na Uy cùng con gái vào mùa thu năm 2026. Đây là dịp gia đình nữ diễn viên trở về thăm quê ngoại, đồng thời giúp bé Gạo có những trải nghiệm đầu đời ở nước ngoài.

Trong hành trình khoảng 2 tuần, cả nhà khám phá nhiều địa điểm như Oslo, vùng núi phía Tây Na Uy và Lillehammer. Vợ chồng nữ diễn viên lựa chọn trải nghiệm xe nhà di động, kết hợp đi bộ và đạp xe để ngắm cảnh thiên nhiên Bắc Âu. Chuyến đi cũng là cơ hội để bé Gạo làm quen với họ hàng, hàng xóm bên ngoại và lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ cùng bố mẹ.

Qua những khoảnh khắc được chia sẻ, Ngô Thanh Vân và Huy Trần thường nhận được sự quan tâm của khán giả bởi cách ghi lại những trải nghiệm giản dị trong cuộc sống gia đình. Hình ảnh bé Gạo theo bố đến cửa hàng lần này tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú bởi sự hồn nhiên, đáng yêu của cô bé.