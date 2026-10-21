Cua Việt Nam có gì đặc biệt mà được thị trường quốc tế ưa chuộng đến vậy?

Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cua của Việt Nam tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực trong 8 tháng đầu năm 2026.

Cụ thể, xuất khẩu cua của Việt Nam trong tháng 8/2026 đạt 41 triệu USD, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời là mức cao nhất kể từ đầu năm. Tính chung 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 231 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025.

Trung Quốc hiện là thị trường tiêu thụ lớn nhất, trong khi Mỹ nổi lên với tốc độ tăng trưởng đột biến. Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu cua lớn nhất của Việt Nam, đạt 146 triệu USD, tăng 37% và chiếm gần 63% tổng kim ngạch. Nếu tính cả Hong Kong, khu vực này chiếm khoảng 64% xuất khẩu cua của Việt Nam.

Xuất khẩu cua của Việt Nam tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực trong 8 tháng đầu năm 2026.

Đáng chú ý, Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng 250%, đạt 24 triệu USD, trở thành thị trường lớn thứ ba, chiếm 10% tổng kim ngạch. Ngược lại, xuất khẩu sang Nhật Bản giảm 15%, còn 53 triệu USD, nhưng vẫn giữ vị trí thứ hai với tỷ trọng gần 23%.

Một số thị trường khác cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực như Singapore tăng 89%, Đài Loan tăng 62%, Canada tăng 57% và Hồng Kông tăng 72%. Tuy nhiên, quy mô xuất khẩu sang các thị trường này vẫn tương đối nhỏ.

Điểm mạnh của ngành cua Việt Nam là vị trí địa lý thuận lợi, gần các thị trường tiêu thụ lớn tại châu Á, cùng khả năng cung ứng sản phẩm cua tươi sống, đông lạnh và chế biến. Đà tăng trưởng 27% trong 8 tháng đầu năm 2026 cho thấy nhu cầu thị trường vẫn khá tích cực.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào một số thị trường chủ lực cùng những yêu cầu ngày càng khắt khe về thương mại và truy xuất nguồn gốc đang đặt ra không ít thách thức cho ngành cua Việt Nam.

Cua biển Cà Mau không chỉ cung cấp cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Thái Lan, Singapor…

Tại Việt Nam, có nhiều địa phương nuôi cua. Trong số đó, nổi tiếng nhất là của biển Cà Mau. Cua biển Cà Mau không chỉ cung cấp cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Thái Lan, Singapor…

Cua biển có nhiều loại như cua gạch (cua đã vào giai đoạn sinh sản), cua cốm (cua 2 da - cua sắp lột), cua càng trắng, cua càng đỏ, cua càng sen, cua yếm vuông (còn gọi là cua trinh nữ - cua cái nhưng chưa có cua đực ôm, chưa được giao phối).

Cua Cà Mau có kích thước lớn, cua gạch có chiều dài thân 11,3 – 13,14 cm, chiều rộng thân 7,92 – 9,66 cm, chiều dầy thân 3,37 – 4,95 cm, trọng lượng từ 0,26 – 0,39 kg/con; cua thịt có chiều dài thân 9,84 – 13,66 cm, chiều rộng thân 6,68 – 9,96 cm, chiều dầy thân 3,2 – 4,7cm, trọng lượng từ 0,22 – 0,46 kg/con. Ngoài ra, cua Cà Mau còn có hàm lượng Protein và Lipid (béo) cao trong thịt và gạch cua.

Cua biển Cà Mau có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon và hấp dẫn như cua nướng, cua luộc, rang muối, rang me, nấu bánh canh, lẩu riêu…

Cua gạch Cà Mau có hàm lượng Protein trong thịt cua là 14,06 – 19,99%, hàm lượng Lipid (béo) trong thịt cua là 0,46 – 2,1% và hàm lượng Lipid (béo) trong gạch cua là 5,64 – 10,62%. Cua thịt Cà Mau có hàm lượng Protein trong thịt cua là 14,34 – 18,75%, hàm lượng Lipid (béo) trong thịt cua là 0,44 – 1,92%.

Cua Cà Mau được đánh giá cao do được nuôi theo hình thức quảng canh trong hệ sinh thái mặn lợ, giàu nguồn thức ăn nên có chất lượng tốt, chắc thịt, vị ngọt đậm, thơm ngon, hàm lượng dinh dưỡng cao, thị trường tiêu thụ ổn định, các thương lái tìm đến tận nơi sản xuất thu mua với giá cạnh tranh, rất hấp dẫn đối với người tiêu dùng. Cua biển Cà Mau có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon và hấp dẫn như cua nướng, cua luộc, rang muối, rang me, nấu bánh canh, lẩu riêu…