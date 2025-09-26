Đại kỵ để những đồ vật này trước cửa nhà dễ tán gia bại sản
GĐXH - Theo phong thủy, đặt những đồ vật này trước cửa là chắn hết tài lộc lại còn dễ mang vận xui vào nhà.
Để ô ở cửa nhà
Để thuận tiện cho việc đi lại, nhiều người sẽ để chiếc ô hàng ngày che mưa, che gió trước cửa nhà. Tuy nhiên, ô dù là vật dụng dễ thu năng lượng âm, đặc biệt là ô ướt. Nếu bạn đặt một chiếc ô ở lối vào sẽ phá hủy linh khí phong thủy trong nhà và dẫn đến thất thoát tiền tài.
Ngoài ra, ô còn có khả năng hút tà khí vào nhà, đặt trước cửa sẽ dẫn đến hao hụt tài lộc, vì thế, đặt ô trước cửa nhà là điều cực kỳ xui xẻo.
Không treo tranh nội dung dữ
Một số bạn sẽ treo một số bức tranh tường ở cửa, tiền sảnh hoặc hành lang dẫn vào nhà. Tranh treo tường có nhiều loại và kiểu dáng khác nhau, khi treo tranh cần chú ý đến phong thủy.
Hiện nay, nhiều căn nhà chung cư ở đô thị được bố trí theo kiểu cửa nối cửa, cách bố trí này dễ ảnh hưởng đến vận khí của gia đình. Nhiều người cho rằng dùng bình phong hoặc tranh treo tường sẽ giúp "cản tà khí" cho căn nhà.
Tuy nhiên, nếu dùng bình phong, treo tranh hình hổ, thú dữ hay những nội dung dữ thì sẽ khiến gia đình có thể bị hao tài, xui xẻo. Tốt nhất không nên treo tranh các loài vật mà hãy treo tranh Thần Tài, hoặc hình ảnh các vị thần, tranh may mắn như cửu ngư…
Không đặt cây có gai và hoa giả
Nhiều người thích đặt cây ở lối vào để trang trí. Nhưng có một số loại cây không thể đặt ở lối vào như cây có gai, sắc nhọn để tránh làm ảnh hưởng đến phong thủy.
Bên cạnh đó, hoa giả cũng không nên để ở cửa hay hàng lang dẫn vào nhà. Vì như vậy dễ mang lại phong thủy xấu và làm thất thoát tài lộc trong nhà.
Không để chổi, cây lau nhà ở cửa
Cửa nhà là một nơi quan trọng trong nhà, chúng ta cần bảo vệ linh khí ở cửa và đặt các vật dụng hợp lý thì mới đảm bảo được sự bình yên và phát triển của gia đình.
Vì vậy, nếu bạn đặt một chiếc chổi hay cây lau nhà trước cửa nhà, thì theo phong thủy sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh và phú quý của gia đình bạn.
Đồng hồ
Một số gia đình treo đồng hồ ngay trước cửa nhà để tiện xem giờ giấc. Tuy nhiên, mở cửa bước vào nhà đã nhìn thấy đồng hồ là một đại kỵ trong phong thủy.
Để đồng hồ ở ngay vị trí cửa ra vào sẽ tạo ra cảm giác cấp bách về thời gian. Ngoài ra, đồng hồ có điểm chuông theo giờ còn mang theo ý nghĩa kết thúc, đem đến sự phiền muộn.
Gia chủ có thể treo đồng hồ ở phòng khách, nhà bếp để tránh tạo ra áp lực về thời gian. Nên treo đồng hồ ở phía Tây, Tây Bắc hoặc góc phía Bắc của ngôi nhà.
Rác
Phong thủy quan niệm, cửa chính là lối đi của tài lộc, gọi mời Thần Tài vào nhà ban phước lành. Vậy nên, nếu để rác bẩn ở trước nhà, chẳng khác nào tự mình hại mình, đuổi khéo tài lộc, ảnh hưởng đến luồng khí, vận may.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Mẹo hóa giải phong thủy xấu từ hàng xóm để tránh mâu thuẫn, giảm xung độtỞ - 2 giờ trước
GĐXH - Có nhiều hàng xóm “hãm” khiến chúng ta khó lòng giải quyết. Hãy thử ngay mẹo hóa giải phong thủy xấu từ hàng xóm này để tránh mâu thuẫn, giảm xung đột.
Vật phẩm mang lại may mắn, xua đuổi vận xuiỞ - 19 giờ trước
GĐXH - Việc tìm kiếm những vật phẩm có thể xua đuổi vận xui, bảo vệ bản thân luôn là một nhu cầu thiết yếu. Trong đó, trang sức trừ xua đuổi vận xui để mang lại may mắn là một trong những lựa chọn được nhiều người ưa chuộng.
Mẫu nhà phong thủy 'đại kỵ' bạn nên tránh xaỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Với xu hướng khác biệt hóa, rất nhiều mẫu nhà có thiết kế độc lạ được ưa chuộng. Tuy nhiên, xét về mặt phong thủy, những mẫu thiết kế lạ này đôi khi lại mang đến điều kém may mắn cho gia chủ.
Cách cân bằng nội khí trong nhà giúp không gian sống đẹp, tiện nghi, mang lại sự an tâm, thịnh vượng lâu dàiỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Nội khí trong phong thủy nhà ở không chỉ là dòng khí lưu chuyển ở không gian sống mà còn là biểu tượng cho sức mạnh, giá trị cốt lõi và năng lượng tinh thần của người chủ nhà.
Khí trong phong thủy nhà ở ảnh hưởng ra sao đến các thành viên trong gia đình?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Khí trong phong thủy không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn tác động trực tiếp đến mọi thành viên trong gia đình thông qua các phương diện sức khỏe, tài lộc, mối quan hệ xã hội và tâm trạng chung.
Cách tăng dương khí, sinh khí trong nhàỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Nếu như môi trường sống của chúng ta mất đi sự cân bằng của âm – dương sẽ kéo theo vô vàn những tác động tiêu cực đến con người. Vậy làm thế nào để tăng dương khí trong nhà. Hãy cùng đọc bài viết dưới đây.
Vị trí đại kỵ đặt tivi làm mất tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Tivi là đồ dùng thiết yếu không thể thiếu trong mỗi gia đình. Chọn nơi đặt tivi cũng là một việc không thể xuề xòa, bởi theo phong thủy vị trí đặt tivi có ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tài lộc của gia chủ.
BTV từng phải xin lỗi vì sai sót trên sóng truyền hình VTV, đang có tổ ấm hạnh phúc trong ngôi nhà hiện đạiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bên cạnh công việc truyền hình, BTV Mạnh Cường còn có một tổ ấm đáng ngưỡng mộ. Với phong cách ấm cúng và tối giản, ngôi nhà của anh không chỉ đẹp về mặt kiến trúc mà còn là chốn đi về bình yên, tràn ngập hạnh phúc.
Phong thủy cửa sổ phòng ngủ: Vì sao vị trí này quyết định tài lộc và sức khỏe?Ở - 1 ngày trước
GĐXH- Khi bố trí cửa sổ cho phòng ngủ, cần chú ý đến một số yếu tố để phù hợp với phong thủy, đồng thời đảm bảo sức khỏe, ánh sáng và tính thẩm mỹ cho không gian.
Cách trừ tà trong phòng ngủ giúp đem lại giấc ngủ ngonỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Tâm linh là hiện tượng có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu, trong đó có cả trường hợp nhà ở. Việc tích tụ tà khí trong phòng ngủ thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn hằng đêm cũng như khiến tâm trí mệt mỏi, bất an lạ thường.
Muốn ngăn chặn tà khí trong bếp để bình an, tài lộc đến với gia đình thì cấm kỵ những điều sauỞ
GĐXH - Chú ý tới phong thủy phòng bếp còn để tài lộc vào như nước, sức khỏe dồi dào cho gia đình mình. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu thêm những vấn đề liên quan tới phong thủy phòng bếp cũng như những điều cấm kỵ cần tránh.