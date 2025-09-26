Đại kỵ để những đồ vật này trước cửa nhà dễ tán gia bại sản

Để ô ở cửa nhà

Để thuận tiện cho việc đi lại, nhiều người sẽ để chiếc ô hàng ngày che mưa, che gió trước cửa nhà. Tuy nhiên, ô dù là vật dụng dễ thu năng lượng âm, đặc biệt là ô ướt. Nếu bạn đặt một chiếc ô ở lối vào sẽ phá hủy linh khí phong thủy trong nhà và dẫn đến thất thoát tiền tài.

Ngoài ra, ô còn có khả năng hút tà khí vào nhà, đặt trước cửa sẽ dẫn đến hao hụt tài lộc, vì thế, đặt ô trước cửa nhà là điều cực kỳ xui xẻo.

Không treo tranh nội dung dữ

Một số bạn sẽ treo một số bức tranh tường ở cửa, tiền sảnh hoặc hành lang dẫn vào nhà. Tranh treo tường có nhiều loại và kiểu dáng khác nhau, khi treo tranh cần chú ý đến phong thủy.

Treo tranh hình hổ, thú dữ... hay những nội dung dữ thì sẽ khiến gia đình có thể bị hao tài, xui xẻo.

Hiện nay, nhiều căn nhà chung cư ở đô thị được bố trí theo kiểu cửa nối cửa, cách bố trí này dễ ảnh hưởng đến vận khí của gia đình. Nhiều người cho rằng dùng bình phong hoặc tranh treo tường sẽ giúp "cản tà khí" cho căn nhà.

Tuy nhiên, nếu dùng bình phong, treo tranh hình hổ, thú dữ hay những nội dung dữ thì sẽ khiến gia đình có thể bị hao tài, xui xẻo. Tốt nhất không nên treo tranh các loài vật mà hãy treo tranh Thần Tài, hoặc hình ảnh các vị thần, tranh may mắn như cửu ngư…

Không đặt cây có gai và hoa giả

Nhiều người thích đặt cây ở lối vào để trang trí. Nhưng có một số loại cây không thể đặt ở lối vào như cây có gai, sắc nhọn để tránh làm ảnh hưởng đến phong thủy.

Hoa giả cũng không nên để ở cửa hay hàng lang dẫn vào nhà. Vì như vậy dễ mang lại phong thủy xấu và làm thất thoát tài lộc trong nhà.

Không để chổi, cây lau nhà ở cửa

Cửa nhà là một nơi quan trọng trong nhà, chúng ta cần bảo vệ linh khí ở cửa và đặt các vật dụng hợp lý thì mới đảm bảo được sự bình yên và phát triển của gia đình.

Vì vậy, nếu bạn đặt một chiếc chổi hay cây lau nhà trước cửa nhà, thì theo phong thủy sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh và phú quý của gia đình bạn.

Đồng hồ

Một số gia đình treo đồng hồ ngay trước cửa nhà để tiện xem giờ giấc. Tuy nhiên, mở cửa bước vào nhà đã nhìn thấy đồng hồ là một đại kỵ trong phong thủy.

Để đồng hồ ở ngay vị trí cửa ra vào sẽ tạo ra cảm giác cấp bách về thời gian. Ngoài ra, đồng hồ có điểm chuông theo giờ còn mang theo ý nghĩa kết thúc, đem đến sự phiền muộn.

Gia chủ có thể treo đồng hồ ở phòng khách, nhà bếp để tránh tạo ra áp lực về thời gian. Nên treo đồng hồ ở phía Tây, Tây Bắc hoặc góc phía Bắc của ngôi nhà.

Rác

Phong thủy quan niệm, cửa chính là lối đi của tài lộc, gọi mời Thần Tài vào nhà ban phước lành. Vậy nên, nếu để rác bẩn ở trước nhà, chẳng khác nào tự mình hại mình, đuổi khéo tài lộc, ảnh hưởng đến luồng khí, vận may.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.