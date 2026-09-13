Đang đi dạo, người đàn ông bất ngờ phát hiện cảnh tượng "nổi da gà" dưới dòng sông

Một cảnh tượng kỳ lạ bất ngờ xuất hiện tại kênh Simpang Kiri ở Canberra, Úc, khi một đàn cá nheo với số lượng được ước tính lên tới hàng nghìn, thậm chí hàng triệu con cùng lúc tập trung dưới dòng nước.



Đàn cá bơi dày đặc, nối thành từng mảng lớn và di chuyển theo dòng kênh, tạo nên một khung cảnh khiến người chứng kiến không khỏi tò mò. Những hình ảnh này được ghi lại vào sáng 10/12 và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Người đăng tải đoạn video là Regine Tan (41 tuổi), một cố vấn tài chính. Chia sẻ hình ảnh trong nhóm Facebook Singapore Wildlife Sightings, Regine đặt ra hàng loạt câu hỏi sau khi chứng kiến cảnh tượng bất thường.

"Nhìn như hàng ngàn con. Đây có phải cá nheo không? Chúng đang đi đâu? Loài này có phải bản địa Singapore không?", cô viết.

Đàn cá dày đặc đến mức khiến mặt nước như chuyển màu, tạo nên cảnh tượng hiếm gặp tại một con kênh ở Canberra.

Regine chia sẻ với với MS News chồng cô từng bắt gặp những đàn cá tương tự trong khu vực, nhưng chưa bao giờ thấy chúng xuất hiện với số lượng lớn và tập trung dày đặc như lần này.

Điều khiến Regine đặc biệt quan tâm là nguồn gốc của đàn cá. Cô lo ngại nếu đây là một loài không bản địa, sự xuất hiện với số lượng lớn có thể tác động đến hệ sinh thái địa phương.

Trên mạng xã hội, một số người nhận định đàn cá có thể là cá nheo Sagor - loài cá biển có khả năng di chuyển vào các con kênh và vùng nước ngọt. Một số ý kiến khác cũng cho rằng cảnh tượng này có thể liên quan đến hiện tượng tương tự từng được ghi nhận tại Sungei Simpang Kanan hồi tháng 9.

Tuy nhiên, với những người sinh sống lâu năm bên con kênh, sự xuất hiện của cá nheo không phải điều quá xa lạ.

Anh Mohamad Salleh Bin Saidali (43 tuổi), một cư dân sống gần kênh Simpang Kiri, cho biết mình gần như ngày nào cũng bắt gặp cá nheo bơi qua lại, ngay gần ngôi nhà trên đường Canberra Street.

Theo Salleh, loài cá này đã xuất hiện tại khu vực từ nhiều năm trước. Khi chuyển đến đây vào năm 2017, anh gần như không nhìn thấy nhiều sinh vật dưới kênh. Nhưng chỉ vài năm sau, cá nheo bắt đầu xuất hiện ngày càng thường xuyên.

"Nó giống như một khu vực ươm giống tự nhiên", Salleh nói, đồng thời cho biết trong những đàn cá quan sát được có cả cá trưởng thành lẫn cá non.

Trước những lo ngại về khả năng đây là loài ngoại lai xâm hại, Salleh cho rằng những con cá xuất hiện trong kênh nhiều khả năng là cá nheo bản địa, thường được người Mã Lai gọi là belukang. Theo anh, loài cá này có phần đầu lớn và những chiếc gai vây màu trắng khá đặc trưng.

Dù không thể xác định chắc chắn chúng có phải cá nheo Sagor hay không, Salleh cho rằng đặc điểm đáng chú ý nhất của khu vực này nằm ở chính con kênh.

Kênh Simpang Kiri có sự kết nối giữa nguồn nước ngọt và nước mặn, tạo điều kiện để nhiều loài thủy sinh cùng sinh sống. Ở khu vực nước ngọt có rùa và cá rô phi, trong khi phía nước mặn lại xuất hiện cá nheo, cá đối, cá kìm, thậm chí cả cua.

Theo Salleh, cá nheo thường xuất hiện nhiều hơn vào thời điểm thủy triều thay đổi. Chúng có xu hướng di chuyển cùng một hướng, có thể để thuận theo dòng nước hoặc tránh những kẻ săn mồi.

Đáng chú ý, chỉ một ngày sau khi đoạn video được ghi lại, một đàn cá lớn khác lại tiếp tục xuất hiện trong khu vực.

Là người có nhiều năm chơi thủy sinh, Salleh không quá lo lắng trước cảnh tượng này mà ngược lại còn cảm thấy khá thú vị. Tuy nhiên, việc sống ngay cạnh con kênh cũng khiến anh có những trải nghiệm khá đặc biệt với đàn cá.

"Tôi nhìn thấy chúng ngay cả khi tôi không muốn thấy", anh nói vui.

Theo Salleh, quy mô của mỗi đàn cá không cố định mà thay đổi tùy từng thời điểm. Anh cho rằng sự xuất hiện dày đặc của chúng có thể liên quan đến mùa sinh sản, hoặc việc đàn cá di chuyển theo dòng nước để tìm kiếm những nguồn thức ăn nhỏ bị cuốn theo dòng nước ngọt.

Dù nguyên nhân chính xác khiến đàn cá tập trung với số lượng lớn vẫn chưa được xác định, hiện tượng tại kênh Simpang Kiri đã mang đến một cảnh tượng đặc biệt cho người dân địa phương.

Ẩn dưới mặt nước tưởng chừng bình lặng là một hệ sinh thái sôi động, nơi nước ngọt và nước mặn giao thoa, tạo điều kiện cho nhiều loài sinh vật cùng tồn tại. Và với những người sống bên con kênh, những đàn cá xuất hiện bất ngờ này có lẽ vẫn còn nhiều điều thú vị chờ được khám phá.

Trúc Chi (t/h)