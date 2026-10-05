Đây là 3 flagship Android đủ sức đứng cạnh iPhone 18 Pro Max

Mỗi mùa iPhone mới, câu hỏi quen thuộc lại quay về: nếu không chọn iPhone 18 ProMax thì bên Android có máy nào cùng đẳng cấp? Năm 2026, ba cái tên hay được đặt lên bàn cân là Galaxy S26 Ultra, Pixel 11 Pro XL và Xiaomi 17 Ultra.

iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra, hai mẫu máy cùng có màn hình 6,9 inch. Ảnh: Android Central

Theo trang thông số của Apple Việt Nam, iPhone 18 Pro Max dùng chip A20 Pro, màn hình 6,9 inch, pin đạt đến 43 giờ xem video và 29 giờ sử dụng thông thường, dung lượng gồm 256GB, 512GB, 1TB và 2TB. Ai thấy máy quá lớn có thể chọn iPhone 18 Pro dùng cùng chip A20 Pro với màn hình 6,3 inch gọn tay hơn.

Riêng người thích thiết kế mới lạ có thể để ý tới iPhone gập của Apple, mẫu máy hiện chưa mở bán tại Việt Nam.

Galaxy S26 Ultra là đối thủ trực diện cả về kích thước lẫn giá bán

Galaxy S26 Ultra dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, màn hình 6,9 inch, pin 5.000 mAh sạc nhanh 60W. Camera sau gồm cảm biến chính 200MP, ống tele 3x, ống tiềm vọng 5x và ống góc siêu rộng 50MP. Máy nặng 214 gram, nhẹ hơn iPhone 18 Pro Max (249 gram), lại có bút S Pen và tính năng Privacy Display che nội dung khỏi góc nhìn bên cạnh.

Tại Mỹ, hai máy cùng khởi điểm 1.299 USD, theo Tom's Guide. Trong bài thử, A20 Pro đạt 4.741 điểm đơn nhân và 12.789 điểm đa nhân trên Geekbench 6, cao hơn mức 3.785 và 11.563 điểm của máy Samsung. Ngược lại, Galaxy S26 Ultra nhỉnh hơn ở bài đo xử lý AI trên thiết bị. Ở bài thử pin lướt web, iPhone trụ gần 18,5 giờ, còn S26 Ultra khoảng 16 giờ 40 phút.

Chip A20 Pro giúp iPhone 18 Pro Max dẫn trước ở các bài chấm điểm hiệu năng. Ảnh: Apple

Về camera, Tom's Guide nhận xét iPhone chụp thiếu sáng nét hơn, còn Galaxy S26 Ultra đọc chữ ở mức zoom 40x rõ hơn nhờ ống tiềm vọng 5x.

Pixel 11 Pro XL chọn hướng đi khác, đặt phần mềm và trí tuệ nhân tạo lên trước

Ra mắt tháng 8/2026, Pixel 11 Pro XL dùng chip Tensor G6, màn hình 6,8 inch sáng tối đa 3.600 nit, pin 5.115 mAh sạc dây 45W và sạc không dây từ tính 25W chuẩn Qi2.2. Cụm camera gồm cảm biến chính 50MP, ống tele 48MP zoom quang 5x và ống góc siêu rộng 48MP.

Theo Digital Trends, sức hút của Pixel nằm ở cách Gemini và các tính năng AI hòa vào Android 17, kèm cam kết bảy năm cập nhật. Đổi lại, sức mạnh đỉnh của Tensor G6 vẫn kém A20 Pro và Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Xiaomi 17 Ultra hợp với người mê chụp ảnh và cần viên pin dung lượng lớn

Nếu camera là tiêu chí hàng đầu, Xiaomi 17 Ultra đáng để ý với camera chính 50MP cảm biến 1 inch, ống tele tiềm vọng 200MP zoom quang liên tục từ 3,2x đến 4,3x. Pin 6.000 mAh hỗ trợ sạc dây 90W và sạc không dây 50W, chạy HyperOS 3 trên chip Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Apple đáp lại theo cách khác. Camera Fusion 48MP chính trên iPhone 18 Pro Max có khẩu độ thay đổi từ ƒ/1,48 đến ƒ/4,0, đi cùng ống Telephoto 48MP zoom quang 4x và phạm vi thu phóng quang học 16x. Các điều khiển Pro cho chỉnh khẩu độ, tốc độ màn trập, cân bằng trắng, còn Phong Cách Nhiếp Ảnh 3 tùy chỉnh được kết cấu và hiệu ứng phim.

Cụm camera sau của iPhone 18 Pro Max với camera chính có khẩu độ thay đổi. Ảnh: Apple

Chọn iPhone hay Android còn tùy hệ sinh thái và thói quen sử dụng hằng ngày

Trên iOS 27, phiên bản Apple Intelligence mới có hỗ trợ tiếng Việt, còn Siri AI hiện chỉ hỗ trợ tiếng Anh. iPhone 18 Pro Max còn có buồng hơi tản nhiệt thế hệ mới, giúp hiệu năng duy trì tốt hơn đến 40% so với iPhone 17 Pro. Ở chiều ngược lại, Galaxy S26 Ultra và Pixel 11 Pro XL được hứa bảy bản nâng cấp Android, giao diện cũng dễ tùy biến hơn.

Tại thời điểm viết bài (05/10/2026), iPhone 18 Pro Max có giá 41.990.000 đồng cho bản 256GB, còn iPhone 18 Pro khởi điểm từ 38.990.000 đồng. Người mua iPhone hiện còn có thêm ưu đãi đi kèm.

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