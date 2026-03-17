Ép kính iPhone 12 Pro Max: Bảng giá tốt và phân biệt với thay màn hình 2026
Bạn đang sở hữu iPhone 12 Pro Max mang lại trải nghiệm tuyệt vời nhưng cũng rất dễ nứt vỡ "mạng nhện" khi va chạm.
Đừng quá lo lắng về việc phải chi hàng triệu đồng để thay toàn bộ màn hình với công nghệ hiện đại. Năm 2026, giải pháp ép kính sẽ giúp bạn giữ trọn tấm nền hiển thị zin với chi phí tiết kiệm tới 1/10. Chỉ cần màn hình vẫn hiển thị sắc nét và cảm ứng mượt mà, việc ép kính không chỉ giúp máy đẹp như mới mà còn đảm bảo an toàn tránh rủi ro hư hỏng lan rộng vào linh kiện bên trong.
Những rủi ro khi sử dụng màn hình đã vỡ
Vì bận rộn hay lo sợ bị tốn kém nên nhiều người vẫn cố sử dụng tiếp khi kính mới nứt nhẹ:
- Nguy cơ gây thương tích: Vụn kính nhỏ li ti cực kỳ sắc bén có thể găm vào tay gây chảy máu hoặc rơi vào mắt, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ.
- Hư hỏng màn hình hiển thị: Vết nứt làm cho bụi bẩn, hơi ẩm xâm nhập gây oxy hóa cổ cáp, dẫn đến máy bị sọc màn hình, chảy mực hoặc chết cảm ứng. Khi đó, chi phí sửa chữa sẽ tăng từ vài trăm nghìn lên hàng triệu đồng.
- Mất thẩm mỹ: Một chiếc flagship cao cấp bị nứt vỡ sẽ làm giảm đi giá trị máy và gây khó chịu khi xem phim, lướt web.
Phân biệt rõ: Khi nào ép kính và khi nào phải thay màn hình?
Cấu tạo của màn hình iPhone 12 Pro Max gồm lớp kính bên ngoài và màn hình hiển thị/ lớp cảm ứng bên trong.
Trường hợp 1: Chỉ cần ép kính
Bạn chỉ cần thay lớp kính bên ngoài với chi phí cực rẻ khi:
- Mặt kính bên ngoài bị nứt, vỡ, trầy xước trông xấu xí.
- Cảm ứng vẫn vuốt mượt mà, không bị đơ.
- Màn hình vẫn hiển thị hình ảnh sắc nét, không có đốm đen hay sọc màu.
Trường hợp 2: Phải thay toàn bộ màn hình
Bắt buộc bạn phải thay nguyên bộ màn hình nếu:
- Màn hình xuất hiện sọc kẻ (xanh, hồng, trắng) dọc hoặc ngang.
- Màn hình bị chảy mực.
- Cảm ứng bị loạn, liệt, nhảy lung tung hoặc chết hẳn cảm ứng.
- Màn hình tối đen không lên hình dù máy vẫn rung/có chuông.
Ưu điểm của công nghệ ép kính chân không 2026
Tại sao bạn nên chọn ép kính thay vì dùng tạm màn hình vỡ?
- Tiết kiệm chi phí: Thay màn hình zin tốn từ 4 - 6 triệu đồng, trong khi ép kính chỉ từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu.
- Giữ được màn hình zin: Ép kính chỉ thay lớp bên ngoài, tấm nền hiển thị màu sắc chuẩn của Apple bên trong vẫn còn được giữ nguyên.
- Thẩm mỹ như mới: Kính loại tốt có độ trong suốt cao, phủ Nano chống dầu, cho cảm ứng mượt mà như máy mới.
Bảng giá ép kính iPhone 12 Pro Max mới nhất 2026
Thị trường giá cả luôn có nhiều biến động nhưng Thanh Trang Mobile luôn cam kết mức giá cạnh tranh bậc nhất TPHCM và đi kèm với chất lượng hậu mãi.
Dưới đây là bảng giá tham khảo (Đã bao gồm công thợ, không phát sinh):Lưu ý: Giá có thể giảm sâu tùy vào thời điểm. Vui lòng gọi Hotline để nhận báo giá chính xác nhất.
Quy trình ép kính tại Thanh Trang Mobile
Thanh Trang Mobile cam kết xóa bỏ nỗi lo bị "luộc đồ" (tráo đổi linh kiện) bằng quy trình 7 bước chuẩn mực:
- Bước 1: Tiếp nhận: Thanh Trang Mobile tiếp nhận máy và lắng nghe thông tin của quý khách hàng
- Bước 2: Kiểm tra: Nhân viên kỹ thuật tiến hành kiểm tra thiết bị và báo tình trạng hư hỏng của máy.
- Bước 3: Báo giá: Nhân viên bán hàng báo giá sửa chữa cho quý khách hàng và hẹn thời gian trả máy.
- Bước 4: Ký tên thiết bị: Nhằm mang lại sự tin tưởng hơn, quý khách hàng sẽ tiến hành ký tên lên linh kiện.
- Bước 5: Sửa chữa: Nhân viên kỹ thuật tiến hành sửa chữa thiết bị hư hỏng ngay lập tức tuỳ theo độ khó.
- Bước 6: Vệ sinh máy: Nhân viên tiến hành kiểm tra máy lại 1 lần nữa, vệ sinh máy cho quý khách trước khi bàn giao.
- Bước 7: Bàn giao: Tiến hành thanh toán và bàn giao máy. Quý khách hàng nhận phiếu bảo hành tại Thanh Trang Mobile.
Kết luận
Một vết nứt nhỏ nếu bạn để lâu cũng có thể làm hỏng cả màn hình, khiến chi phí tăng lên gấp bội. Hãy đến ngay Thanh Trang Mobile để được xử lý kịp thời. Cam kết: Kính zin - Ép đẹp - Bảo hành bụi bọt trọn đời.
Liên hệ ngay để đặt lịch và nhận ưu đãi giảm giá:
- Hotline: (08) 1900-8879
- Website: https://thanhtrangmobile.com
- Địa chỉ: 140 Nguyễn Xuân Khoát, Phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh.
Doanh nghiệp tự giới thiệu
