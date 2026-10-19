Gặp bố chồng chị đồng nghiệp trong thang máy, tôi không tin vào những điều mắt thấy tai nghe

Tôi làm cùng một công ty với chị đồng nghiệp ấy đã vài năm. Hai chị em không quá thân nhưng khá hay nói chuyện, thi thoảng còn rủ nhau đi cà phê sau giờ làm. Chị ấy thường kể chuyện gia đình, nhất là chuyện bố mẹ chồng, nên tôi cũng phần nào biết hoàn cảnh nhà chị.

Nhà chị ở cùng một tòa chung cư với văn phòng công ty tôi thuê. Vì thế, tôi cũng thường xuyên gặp bố mẹ chồng chị trong thang máy. Nhưng hôm ấy là lần đầu tôi có dịp đứng cạnh ông lâu đến vậy và nghe được một câu chuyện khiến mình ngỡ ngàng.

Ông không biết tôi là đồng nghiệp của con dâu vì mỗi lần gặp, tôi đều bịt khẩu trang kín mít. Trong thang máy hôm ấy có rất nhiều người. Thấy ông cầm túi đồ chơi và mấy hộp sữa, một bà hỏi vui: “Ông lại sắm đồ cho cháu đấy à?”.

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Ông cười bảo: "Mua cho thằng lớn rồi mà sợ tí thằng bé về đòi nên chạy xuống siêu thị mua thêm".

Câu chuyện từ đó tự nhiên đưa đẩy. Người phụ nữ kia cũng đang sống cùng con trai trên thành phố để chăm cháu. Cô ấy than rằng con cái đi làm suốt ngày, ông bà ở nhà gần như xoay quanh mấy đứa trẻ.

Bố chồng chị đồng nghiệp nghe vậy liền cười: “Nhà tôi cũng thế. Nói là con chúng nó chứ nhiều khi tôi thấy nó là con ông bà ấy chứ chẳng phải con bố mẹ nó”.

Mọi người trong thang máy cùng cười. Nhưng rồi ông kể tiếp, giọng vừa đùa vừa có chút mệt mỏi.

Ông bảo vợ chồng con trai sáng đi làm từ sớm, chiều 7-8 giờ tối mới về. Ông bà đón cháu từ trường, về nhà tắm rửa, cho ăn, chơi với cháu, dọn dẹp rồi nấu cơm. Đến lúc các con về thì cơm nước xong xuôi, hai vợ chồng ăn uống một lúc, ông bà lại dọn dẹp, rửa bát. Có hôm gần 9 giờ tối mới được ngồi xuống nghỉ.

Cháu nhỏ thì không thể bỏ mặc. Có hôm nó quấy, ông phải bế đi bế lại đến mỏi nhừ cả tay. Có hôm cháu ốm, cả đêm ông bà thay nhau thức. Sáng hôm sau vẫn phải dậy sớm chuẩn bị cho nó đi học.

Ông nói: “Nhiều lúc cũng mệt, nhưng con cái đi làm, ông bà ở nhà thì chẳng lẽ lại để cháu tự lo”.

Tôi đứng bên cạnh mà ngẩn người. Bởi những điều ông vừa kể hoàn toàn khác với những gì tôi từng nghe từ chị đồng nghiệp.

Chị ấy khá rảnh. Tan làm thường chẳng vội về nhà. Có hôm chị còn chủ động rủ tôi đi cà phê, hôm khác lại nhắn nhóm bạn đi ăn vặt. Chị vẫn thường nói bố mẹ chồng ở nhà chẳng có việc gì làm, con cái ông bà chiều quá nên chẳng gần gũi bố mẹ.

Chị cũng không ít lần than phiền rằng bố mẹ chồng khó tính, thích can thiệp, nhưng lại chẳng chịu giúp được gì cho các con. Tôi nghe lâu thành quen, đôi khi còn nghĩ chắc ông bà ở nhà chỉ quanh quẩn rồi than thở.

Vậy mà hôm nay, tôi lại nghe chính người bố chồng ấy kể chuyện mình dậy sớm, đón cháu, nấu cơm, dọn nhà rồi tối muộn mới được nghỉ.

Thang máy dừng ở tầng của tôi. Tôi bước ra mà trong đầu cứ luẩn quẩn câu nói của ông. Tôi không biết chị đồng nghiệp có biết bố chồng đang vất vả thế nào hay không. Tôi cũng không định đem câu chuyện này về kể lại cho chị, vì đó là chuyện gia đình của người khác.

Nhưng từ hôm ấy, mỗi khi nghe chị kể về bố mẹ chồng, tôi không còn dễ dàng gật gù như trước.

Có những câu chuyện mình nghe qua một phía tưởng đã hiểu hết. Nhưng chỉ cần đứng trong một chiếc thang máy, nghe thêm vài phút từ người ở phía bên kia, mình mới nhận ra cùng một gia đình, mỗi người có thể đang sống trong một sự thật hoàn toàn khác.