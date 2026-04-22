Giá USD hôm nay 22/4: USD trong nước giảm, người dân có nên mua tích trữ lúc này?





Giá USD trong nước "dịu nhiệt"

Giá USD hôm nay đã có sự điều chỉnh quan trọng khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tỷ giá trung tâm sáng 22/4 giảm xuống còn 25.100 VND/USD, giảm 2 đồng so với phiên trước.

Sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực kinh tế, từ xuất nhập khẩu đến đầu tư.

Trên thị trường tự do, giá USD cũng ghi nhận xu hướng đi xuống, phổ biến quanh 26.600 – 26.650 đồng/USD, giảm 20–30 đồng so với đầu tuần. Đây là mức thấp hơn đáng kể so với vùng trên 27.000 đồng/USD từng thiết lập trước đó.

Tại các ngân hàng thương mại lớn như Vietcombank, BIDV hay Agribank, tỷ giá USD/VND cũng điều chỉnh giảm nhẹ, chủ yếu 1–3 đồng mỗi chiều. Dù biến động không lớn, nhưng xu hướng chung cho thấy thị trường đang "hạ nhiệt" rõ rệt.

Chi tiết giá USD, giá ngoại tệ tại một số ngân hàng thương mại trong nước:

Giá USD MB ngày 22/4.

Giá USD SeAbank ngày 22/4.

Giá USD trung tâm ngày 22/4.

Thế giới "nín thở", USD đi ngang chờ tín hiệu mới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index dao động quanh mốc 98 điểm, phản ánh trạng thái giằng co của đồng bạc xanh.

Tâm điểm chú ý hiện dồn vào phiên điều trần của Kevin Warsh – ứng viên cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Những phát biểu liên quan đến định hướng lãi suất có thể tác động trực tiếp đến xu hướng USD trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh đó, giới đầu tư đang giữ tâm lý thận trọng, đặc biệt khi các yếu tố địa chính trị tại Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến dòng tiền toàn cầu.

Người dân nên mua USD lúc này hay tiếp tục chờ?

Theo các chuyên gia tài chính, diễn biến hiện tại cho thấy USD đang trong giai đoạn "đi ngang tích lũy", chưa hình thành xu hướng tăng rõ ràng.

Nếu mua USD để phục vụ nhu cầu thực (du lịch, du học, thanh toán…), mức giá hiện tại có thể xem là khá ổn định để cân nhắc. Tuy nhiên, nếu mục tiêu là đầu cơ hoặc tích trữ, nhà đầu tư cá nhân cần thận trọng, bởi USD vẫn chịu áp lực từ kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed.

Một yếu tố quan trọng khác là diễn biến lãi suất toàn cầu. Nếu Fed phát tín hiệu giảm lãi suất trong thời gian tới, đồng USD có thể tiếp tục suy yếu, khiến việc "ôm USD" không còn quá hấp dẫn như trước.

Giá USD giảm, ai được lợi?

Việc USD hạ nhiệt không chỉ là câu chuyện của giới đầu tư mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống: Người chuẩn bị đi du lịch nước ngoài có thể tiết kiệm chi phí doanh nghiệp nhập khẩu hưởng lợi từ tỷ giá thấp hơn giá hàng hóa nhập khẩu có thể ổn định hơn trong thời gian tới.

Ngược lại, những người đang nắm giữ USD có thể đối mặt với rủi ro giảm giá nếu xu hướng suy yếu kéo dài.