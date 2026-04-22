Giá USD hôm nay 22/4: USD trong nước giảm, người dân có nên mua tích trữ lúc này?
GĐXH - Ngày 22/4, tỷ giá USD/ VND giảm nhẹ, USD tự do lùi về sát 26.600 đồng khiến nhiều người băn khoăn: đây có phải thời điểm hợp lý để mua vào hay tiếp tục chờ đợi?
Giá USD trong nước "dịu nhiệt"
Giá USD hôm nay đã có sự điều chỉnh quan trọng khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tỷ giá trung tâm sáng 22/4 giảm xuống còn 25.100 VND/USD, giảm 2 đồng so với phiên trước.
Sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực kinh tế, từ xuất nhập khẩu đến đầu tư.
Trên thị trường tự do, giá USD cũng ghi nhận xu hướng đi xuống, phổ biến quanh 26.600 – 26.650 đồng/USD, giảm 20–30 đồng so với đầu tuần. Đây là mức thấp hơn đáng kể so với vùng trên 27.000 đồng/USD từng thiết lập trước đó.
Tại các ngân hàng thương mại lớn như Vietcombank, BIDV hay Agribank, tỷ giá USD/VND cũng điều chỉnh giảm nhẹ, chủ yếu 1–3 đồng mỗi chiều. Dù biến động không lớn, nhưng xu hướng chung cho thấy thị trường đang "hạ nhiệt" rõ rệt.
Chi tiết giá USD, giá ngoại tệ tại một số ngân hàng thương mại trong nước:
Thế giới "nín thở", USD đi ngang chờ tín hiệu mới
Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index dao động quanh mốc 98 điểm, phản ánh trạng thái giằng co của đồng bạc xanh.
Tâm điểm chú ý hiện dồn vào phiên điều trần của Kevin Warsh – ứng viên cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Những phát biểu liên quan đến định hướng lãi suất có thể tác động trực tiếp đến xu hướng USD trong ngắn hạn.
Trong bối cảnh đó, giới đầu tư đang giữ tâm lý thận trọng, đặc biệt khi các yếu tố địa chính trị tại Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến dòng tiền toàn cầu.
Người dân nên mua USD lúc này hay tiếp tục chờ?
Theo các chuyên gia tài chính, diễn biến hiện tại cho thấy USD đang trong giai đoạn "đi ngang tích lũy", chưa hình thành xu hướng tăng rõ ràng.
Nếu mua USD để phục vụ nhu cầu thực (du lịch, du học, thanh toán…), mức giá hiện tại có thể xem là khá ổn định để cân nhắc. Tuy nhiên, nếu mục tiêu là đầu cơ hoặc tích trữ, nhà đầu tư cá nhân cần thận trọng, bởi USD vẫn chịu áp lực từ kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed.
Một yếu tố quan trọng khác là diễn biến lãi suất toàn cầu. Nếu Fed phát tín hiệu giảm lãi suất trong thời gian tới, đồng USD có thể tiếp tục suy yếu, khiến việc "ôm USD" không còn quá hấp dẫn như trước.
Giá USD giảm, ai được lợi?
Việc USD hạ nhiệt không chỉ là câu chuyện của giới đầu tư mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống: Người chuẩn bị đi du lịch nước ngoài có thể tiết kiệm chi phí doanh nghiệp nhập khẩu hưởng lợi từ tỷ giá thấp hơn giá hàng hóa nhập khẩu có thể ổn định hơn trong thời gian tới.
Ngược lại, những người đang nắm giữ USD có thể đối mặt với rủi ro giảm giá nếu xu hướng suy yếu kéo dài.
Lãi suất 6 tháng cao nhất 8,5%: Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng được bao nhiêu tiền về tay?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang áp dụng cao nhất là 8,5%/năm.
Hà Nội: Diễn biến giá chung cư phường Yên Nghĩa tháng 4/2026 có thiết lập mặt bằng giá mới?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, dù có lượng rao bán khá sôi nổi và mặt bằng đã thiết lập giá mới, tuy nhiên chung cư tại khu vực phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội vẫn có nhiều lựa chọn hợp lý cho người mua nhà.
Giá bạc hôm nay 22/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 22/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục giảm, giá bán ra quay trở lại quanh vùng 80 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 22/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm mạnh gần 1 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC rời mốc 170 triệu/lượng.
Sedan hybird hạng sang giá 410 triệu đồng đẹp long lanh, siêu tiết kiệm xăng, trang bị sánh ngang Toyota Camry, rẻ chỉ như Toyota Vios sẽ được bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Sedan hybrid mới gây chú ý khi sở hữu công suất 313 mã lực, mức tiêu thụ chỉ 3,98 lít/100 km và giá hơn 410 triệu đồng, tạo áp lực không nhỏ lên ‘ông vua’ Toyota Camry.
Thực tế xe máy điện giá 19,7 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, đi 90 km/lần sạc, trang bị tối ưu, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha chị em nhìn là mêGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện ghi điểm với thiết kế retro thời trang, quãng đường 60–90 km/lần sạc, động cơ 1.350W và nhiều tiện ích phù hợp nhu cầu đi lại đô thị.
BIDV, Vietcombank, Agribank... sẽ dừng ngay giao dịch chuyển khoản nhanh ngay hôm nay với trường hợp sauGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - BIDV, Vietcombank, Agribank...đã thông báo dừng tính năng tự động chia nhỏ giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên, khách hàng cần chú ý thay đổi mới để có kế hoạch thực hiện giao dịch chuyển khoản phù hợp.
Tận ngắm SUV hạng sang giá 578 triệu đồng của Nissan tại Hà Nội thiết kế sang trọng, công nghệ đỉnh cao, giá siêu rẻ đang gây sốt thị trườngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - SUV hạng sang Nissan NX8 là mẫu xe thuần điện mới nhất của hãng xe Nhật, phát triển trên nền tảng khung gầm do Dongfeng cung cấp.
Giá bạc hôm nay 21/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại trượt giáGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 21/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục có động thái giảm nhẹ, mức giá vẫn quanh ngưỡng an toàn 81 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 21/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn tăng cao trở lại, trong đó SJC điều chỉnh giá vàng miếng tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.
Trải nghiệm xe máy điện giá 37 triệu đồng ở Việt Nam giống hệt Honda SH, trang bị hiện đại, động cơ 2.650W, đi 150km, rẻ chỉ ngang VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện tầm trung này gây chú ý với động cơ 2.650W, pin lithium đi tới 150 km/lần sạc, thiết kế thể thao và trang bị hiện đại, hướng tới người dùng đô thị.