Giá vàng hôm nay 17/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji bao nhiêu khi giá thế giới tăng

Giá vàng hôm nay 17/10 tăng mạnh

Vàng miếng SJC các thương hiệu bán ra bật tăng 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 143,9 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, một số thương hiệu như Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji... đều đồng loạt tăng mạnh từ 500.000 - 600.000 đồng/lượng và hiện các thương hiệu chủ yếu giao dịch ở mức từ 142,8 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 6 giờ 30 phút sáng ngày 17/10, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 138,8 - 143,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 600.000 đồng/lượng chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 5,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tại các cửa hàng Doji Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở mức 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Còn tại Phú Quý, giá vàng miếng SJC giao dịch quanh mức 140,3 - 143,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 600.000 đồng/lượng chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3,6 triệu đồng/lượng.

Lãi suất Fed tiếp tục chi phối triển vọng giá vàng

Phụ Nữ Mới dẫn nguồn tin từ báo cáo “Bản tin theo dõi thị trường hằng tuần” công bố ngày 13/10/2026 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), giá vàng quốc tế khép lại tuần giao dịch trước đó với mức giảm nhẹ. Giá vàng LBMA PM giảm 0,1% so với tuần trước, xuống 4.186 USD/ounce vào cuối phiên thứ Sáu.

Báo cáo cho biết diễn biến của vàng đang chịu tác động đan xen từ nhiều yếu tố. Lợi suất trái phiếu giảm tạo lực hỗ trợ cho kim loại quý, nhưng dòng vốn chảy vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng toàn cầu chậm lại. Trong khi đó, giới đầu tư tiếp tục đánh giá triển vọng lạm phát và định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Theo WGC, trong bối cảnh Trung Quốc nghỉ lễ và lịch công bố dữ liệu kinh tế tương đối thưa thớt, sự chú ý của thị trường tập trung vào căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và những tác động có thể xảy ra đối với lạm phát cũng như quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Triển vọng lãi suất Mỹ tiếp tục là một trong những yếu tố quan trọng đối với giá vàng. Theo nội dung báo cáo, Bloomberg dự báo chỉ số giá tiêu dùng lõi (CPI lõi) của Mỹ trong tháng 9 có thể giảm nhẹ. Nếu dữ liệu thực tế xác nhận xu hướng này, kỳ vọng Fed tạm dừng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 có thể gia tăng.

Tuy nhiên, các tín hiệu tích cực từ hoạt động sản xuất của Mỹ cùng khả năng chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 tăng có thể khiến triển vọng lạm phát trở nên phức tạp hơn. Nếu áp lực giá tiếp tục dai dẳng, kỳ vọng duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt có thể gây sức ép lên giá vàng.

Trong bối cảnh đó, diễn biến lạm phát và các tín hiệu chính sách từ Fed sẽ tiếp tục là những yếu tố được thị trường theo dõi sát sao. Đối với nhà đầu tư vàng, ngoài biến động giá thế giới, chênh lệch giá trong nước và quốc tế cũng là yếu tố cần cân nhắc khi đưa ra quyết định giao dịch.



