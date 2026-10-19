Hà Nội: Phân luồng giao thông trên Đại lộ Thăng Long phục vụ sửa chữa 4 cầu

Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Quang Minh

Theo đó, tại điểm quay đầu đường Châu Văn Liêm dưới chân cầu vượt Phú Đô, đơn vị thi công rào chắn một nửa mặt đường, phân luồng phương tiện đi qua phần đường còn lại. Sau khi hoàn thành một bên, rào chắn sẽ được chuyển sang bên còn lại để tiếp tục thi công.

Trên mặt cầu vượt Phú Đô, việc rào chắn một nửa mặt đường phục vụ thảm bê tông nhựa, sửa chữa khe co giãn cũng được triển khai theo phương án tương tự.

Đối với đường gom phải, rào chắn một nửa mặt đường đoạn từ Km4+640 (cầu vượt Châu Văn Liêm) đến Km5+650 (cầu vượt Đại học Tây Nam) để sửa chữa các hạng mục tại cầu vượt Phú Đô, cầu sông Nhuệ và cầu Đại học Tây Nam. Trên đường gom trái, phạm vi rào chắn kéo dài từ Km5+650 đến Km4+988, phục vụ sửa chữa cầu sông Nhuệ và cầu Đại học Tây Nam.

Trên hai chiều đường cao tốc, đơn vị thi công rào chắn một nửa mặt đường đoạn từ Km3+878 (cầu vượt Công viên Động vật hoang dã) đến Km4+640, phục vụ sửa chữa các hạng mục tại cầu vượt Công viên Động vật hoang dã, cầu sông Nhuệ và cầu Phú Đô. Phương tiện được lưu thông trên phần đường còn lại, với tốc độ tối đa không quá 60km/h khi qua khu vực thi công.

Sở Xây dựng yêu cầu bố trí đầy đủ biển báo từ xa tại các vị trí cách công trường 500m, 100m và 50m; hệ thống chiếu sáng, đèn cảnh báo ban đêm và nhân lực hướng dẫn, điều tiết giao thông. Các đơn vị phải duy trì báo hiệu, rào chắn trong suốt thời gian thi công, kịp thời xử lý tình huống gây mất an toàn hoặc ùn tắc.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố được giao điều chỉnh các điểm dừng xe buýt bị ảnh hưởng (nếu có), thông báo phương án tổ chức giao thông đến các đơn vị vận hành. Người tham gia giao thông cần chú ý biển báo, giảm tốc độ và tuân thủ hướng dẫn khi đi qua khu vực thi công.