Hậu ồn ào tin đồn, Lệ Quyên tuyên bố: 'Không sống ngay ngắn, không bao giờ dám nói rõ ràng thế này'
GĐXH - Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh cá nhân tại một bảo tàng ở Washington D.C (Mỹ) kèm theo những dòng chia sẻ đầy ẩn ý...
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tiếp tục chinh chiến đấu trường quốc tế tại Miss World 2026Giải trí - 57 phút trước
GĐXH - Lê Nguyễn Bảo Ngọc được công bố là đại diện Việt Nam tại Miss World 2026. Người hâm mộ kỳ vọng cô sẽ viết tiếp chuỗi thành tích trên bản đồ quốc tế.
Hàng trăm ngàn người sẽ mặc áo cờ đỏ sao vàng hướng về Quảng trường Ba Đình để 'Cùng Việt Nam tiến bước'Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Dự kiến sáng sớm 16/8, hàng trăm ngàn người khắp cả nước sẽ mặc áo đỏ sao vàng, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình, hát quốc ca và đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước".
Mỹ nhân quê Tây Ninh mặc áo blouse trắng tới casting Miss Grand VietnamGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Lily Chen - mỹ nhân quê Tây Ninh khi tham dự Miss Grand Vietnam (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025) đã mang đến một sự mới lạ và ý nghĩa khi diện trang phục áo blouse trắng.
Chiều cao vượt trội cùng khí chất sang trọng của con trai Hồ Ngọc HàGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà ở tuổi 15 có chiều cao vượt trội, sở hữu gương mặt điển trai như tài tử điện ảnh.
Khoảnh khắc NSND Thu Huyền nắm tay Thanh Duy nhảy trên sân khấu Concert quốc giaGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Khán giả thích thú với màn kết hợp đặc biệt của NSND Thu Huyền và Thanh Duy trong tiết mục "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" tại Concert quốc gia "Tổ quốc trong tim".
Vietnam's Next Top Model tập 2: Thí sinh đầu tiên bị loại, tiếp tục gây tranh cãiGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 2 Vietnam's Next Top Model, Huyền Thương là người đầu tiên phải dừng bước và rời khỏi chương trình.
Tùng Dương gây sốt với 'Câu chuyện hoà bình' ở Concert quốc giaGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Tùng Dương khiến 50.000 khán giả trên SVĐ Mỹ Đình bùng nổ cảm xúc khi mang đến bản phối mới cho "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" tại Concert "Tổ quốc trong tim".
Ấn tượng nhan sắc nữ công an nhập vai "girl phố" tại Hồ GươmGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Trong Ngày hội Vì Thủ đô bình yên sáng 10/8 tại Hồ Gươm, màn nhập vai “girl phố” của nữ công an Lê Thị Mai Ly đã khiến khán giả bất ngờ và thích thú.
Hòa mình cùng niềm tự hào dân tộc với ca khúc mở màn “Việt Nam ơi”Giải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Ca khúc “Việt Nam Ơi” mở màn Concert Tổ quốc trong tim như tiếng gọi thiêng liêng, gắn kết hàng triệu trái tim cùng chung nhịp đập tự hào dân tộc.
'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 1): Mỹ Anh khó chịu với nữ nhân viên của chồngXem - nghe - đọc - 10 giờ trước
GĐXH - Trong tập 1"Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh (diễn viên Phương Oanh) cảm thấy khó chịu vì nữ thư ký đã đi quá giới hạn trong công việc và quan tâm tới chồng mình.
