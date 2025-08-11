Mới nhất
Hậu ồn ào tin đồn, Lệ Quyên tuyên bố: 'Không sống ngay ngắn, không bao giờ dám nói rõ ràng thế này'

Thứ hai, 19:00 11/08/2025 | Giải trí
GĐXH - Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh cá nhân tại một bảo tàng ở Washington D.C (Mỹ) kèm theo những dòng chia sẻ đầy ẩn ý...

Hậu ồn ào tin đồn, Lệ Quyên tuyên bố: 'Không sống ngay ngắn, không bao giờ dám nói rõ ràng thế này'- Ảnh 1.

Trong bài đăng, “Nữ hoàng phòng trà” - Lệ Quyên khẳng định: "Giá trị cao nhất của một con người chính là sự đường đường chính chính, luôn ngẩng cao đầu mà không phải hổ thẹn trong bất kỳ trường hợp nào, câu chuyện nào. Cảnh giới đó, không phải ai cũng có được".

Hậu ồn ào tin đồn, Lệ Quyên tuyên bố: 'Không sống ngay ngắn, không bao giờ dám nói rõ ràng thế này'- Ảnh 2.

Theo nữ ca sĩ, khi một người càng tỏa sáng thì càng dễ thu hút những lời bàn tán hoặc sự đố kỵ từ “tiểu nhân”. Tuy nhiên, cô cho rằng không cần phải lo lắng hay phản ứng tiêu cực, bởi: "Sự lương thiện sẽ hóa giải tất cả nghiệp chướng và sau cùng, sự bình an luôn bên ta. Nếu ta không gieo nhân xấu, thì ắt luôn được quả ngọt".

Hậu ồn ào tin đồn, Lệ Quyên tuyên bố: 'Không sống ngay ngắn, không bao giờ dám nói rõ ràng thế này'- Ảnh 3.

Bài viết còn kèm dòng lưu ý đầy tự tin: “Không sống ngay ngắn, không bao giờ dám tuyên bố rõ ràng thế này". Dòng lưu ý này như một lời khẳng định mạnh mẽ về lối sống minh bạch, thẳng thắn mà Lệ Quyên luôn theo đuổi.

Hậu ồn ào tin đồn, Lệ Quyên tuyên bố: 'Không sống ngay ngắn, không bao giờ dám nói rõ ràng thế này'- Ảnh 4.

Hình ảnh nữ ca sĩ tại bảo tàng cho thấy phong cách thanh lịch, tự tin với gu thời trang sang trọng nhưng không quá phô trương. Không gian bảo tàng trang nghiêm và giàu giá trị văn hóa càng làm nổi bật nét đẹp của Lệ Quyên.

Hậu ồn ào tin đồn, Lệ Quyên tuyên bố: 'Không sống ngay ngắn, không bao giờ dám nói rõ ràng thế này'- Ảnh 5.

Đây không phải lần đầu Lệ Quyên bày tỏ quan điểm sống một cách trực diện. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô từng nhiều lần nhấn mạnh việc giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, ứng xử văn minh và tôn trọng khán giả. Chia sẻ lần này, dù ngắn gọn, nhưng mang màu sắc “tuyên ngôn” rõ rệt, thể hiện tinh thần kiên định của một nghệ sĩ đã trải qua nhiều thăng trầm.

Hậu ồn ào tin đồn, Lệ Quyên tuyên bố: 'Không sống ngay ngắn, không bao giờ dám nói rõ ràng thế này'- Ảnh 6.

Người hâm mộ để lại hàng nghìn bình luận bày tỏ sự đồng tình, cho rằng đây là những giá trị cần thiết để mỗi cá nhân có thể sống hạnh phúc và bình an giữa guồng quay áp lực của cuộc sống hiện đại. Không ít khán giả cũng dành lời khen cho nhan sắc ngày càng rạng rỡ và thần thái tự tin của giọng ca “Nếu em được lựa chọn” ở tuổi U50.

 

Nguyên Anh
Top