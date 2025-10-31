"Hoàng tử lai Thái" Chí Thiện ở tuổi U40 vẫn giữ vững visual
GĐXH - Từng là “hoàng tử lai” làm say lòng thế hệ 8X, 9X, Chí Thiện hiện nay vẫn khiến khán giả bất ngờ bởi vẻ ngoài không tuổi và năng lượng tích cực sau gần 20 năm gắn bó với nghệ thuật.
Chí Thiện vẫn giữ được sức hút đặc biệt dù không còn hoạt động sôi nổi như trước. Sau gần hai thập kỷ làm nghệ thuật, nam ca sĩ khiến khán giả ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, sự đa tài và hình ảnh sạch hiếm có trong showbiz Việt.
