Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

"Hoàng tử lai Thái" Chí Thiện ở tuổi U40 vẫn giữ vững visual

Thứ sáu, 16:59 31/10/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Từng là “hoàng tử lai” làm say lòng thế hệ 8X, 9X, Chí Thiện hiện nay vẫn khiến khán giả bất ngờ bởi vẻ ngoài không tuổi và năng lượng tích cực sau gần 20 năm gắn bó với nghệ thuật.

Chí Thiện vẫn giữ được sức hút đặc biệt dù không còn hoạt động sôi nổi như trước. Sau gần hai thập kỷ làm nghệ thuật, nam ca sĩ khiến khán giả ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, sự đa tài và hình ảnh sạch hiếm có trong showbiz Việt.

- Ảnh 1.

Bước chân vào nghệ thuật từ năm 2007 với nhóm nhạc La Thăng, Chí Thiện nhanh chóng ghi dấu nhờ ngoại hình thư sinh, giọng hát ấm áp và phong cách trẻ trung.

- Ảnh 2.

Sau khi tách nhóm, anh hoạt động solo và liên tiếp ra mắt các bản hit được khán giả yêu thích như Forever Alone, Giấc mơ không thể đánh thức hay Một lần thôi.

- Ảnh 3.

Mang hai dòng máu Việt – Thái, Chí Thiện sở hữu nhan sắc cuốn hút và được người hâm mộ ưu ái gọi là “hoàng tử lai” của Vpop.

- Ảnh 4.

Không chỉ ca hát, nam nghệ sĩ còn thử sức ở vai trò diễn viên và MC, cho thấy sự đa năng và nghiêm túc trong nghề.

- Ảnh 5.

Ở tuổi ngoài 30, Chí Thiện vẫn giữ được vẻ trẻ trung, phong độ và tinh thần tích cực – minh chứng cho tình yêu bền bỉ với nghệ thuật và cuộc sống.

- Ảnh 6.

Dù không còn xuất hiện dày đặc trong các dự án giải trí như trước, Chí Thiện vẫn giữ được hình ảnh chỉn chu và phong độ. Ở tuổi ngoài 30, nam ca sĩ chọn cho mình cuộc sống trầm lặng, tập trung vào âm nhạc và những giá trị tinh thần, trở thành hình mẫu nghệ sĩ sống chậm, điềm đạm nhưng vẫn cháy hết mình với đam mê.


 

An Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Những nơi nào được xem miễn phí phim 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không'?

Những nơi nào được xem miễn phí phim 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không'?

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tháng 11/2025, khán giả có thể xem miễn phí "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" tại nhiều nơi trên phạm vi toàn quốc.

Phim 'Lằn ranh' vừa phát sóng, vai diễn của Hồng Diễm đã gây tranh cãi

Phim 'Lằn ranh' vừa phát sóng, vai diễn của Hồng Diễm đã gây tranh cãi

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Hồng Diễm vào vai Thu - Viện phó Viện kiểm sát trong "Lằn ranh", dù chỉ mới vài tập đầu phát sóng nhưng vai diễn của "Mỹ nhân" phim VTV nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.

Dàn sao Việt rộn ràng hóa trang đón Halloween

Dàn sao Việt rộn ràng hóa trang đón Halloween

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Dàn sao Việt rộn ràng mùa Halloween 2025 với loạt màn hóa trang sáng tạo, từ đáng yêu đến “bá đạo”, khiến mạng xã hội bùng nổ.

Nghiêm có ý đồ xấu với bạn gái của Đức, Thư nhắn tin cho Biên

Nghiêm có ý đồ xấu với bạn gái của Đức, Thư nhắn tin cho Biên

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 18 "Cách em 1 milimet", Nghiêm đã hẹn Nga bạn gái của Đức đến phòng làm việc của mình với mục đích hoàn tất số liệu báo cáo thực tập.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái gây chú ý liên quan đến Hoa hậu Hương Giang

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái gây chú ý liên quan đến Hoa hậu Hương Giang

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây chú ý khi chia sẻ video kèm ca khúc sáng tác riêng cho Hương Giang vào đúng thời điểm cô mở đầu hành trình mới tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Đóng phim có Hồng Đào, Việt Hương, nữ diễn viên gen Z tiết lộ bí mật gây sốc khi quay

Đóng phim có Hồng Đào, Việt Hương, nữ diễn viên gen Z tiết lộ bí mật gây sốc khi quay

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Khi đóng phim cùng Hồng Đào, Việt Hương, Lâm Thanh Mỹ đã có những trải nghiệm cảm xúc cực kỳ gây sốc với khán giả. Theo nữ diễn viên gen Z mỗi ngày quay, vai diễn của cô không hề dễ dàng.

Doãn Quốc Đam bất ngờ vào vai 'đại ca' phim hành động sắp chiếu rạp

Doãn Quốc Đam bất ngờ vào vai 'đại ca' phim hành động sắp chiếu rạp

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Doãn Quốc Đam sau các bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh", "Lằn ranh" sẽ xuất hiện với vai diễn hành động, hài hước ở phim điện ảnh.

Trải nghiệm đa văn hoá tại Hội chợ mùa thu 2025

Trải nghiệm đa văn hoá tại Hội chợ mùa thu 2025

Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trước

GĐXH - Hội chợ mùa thu 2025 chính thức khai mạc ngày 25/10 tại Trung tâm triển lãm quốc Việt Nam và mở cửa đón khách từ ngày 26/10 đến hết ngày 4/11. Ngoài sự có mặt của hơn 2.500 gian hàng đến từ địa phương và các doanh nghiệp, Hội chợ mùa thu 2025 còn mang đến những trải nghiệm văn hoá đầy màu sắc, mang đến không khí sôi động, rộn ràng như một lễ hội văn hoá giữa lòng Hà Nội.

Không thể tin nổi, ở tuổi trung niên, Hồng Đào - Việt Hương 'lột xác' thành fashionista sang chảnh

Không thể tin nổi, ở tuổi trung niên, Hồng Đào - Việt Hương 'lột xác' thành fashionista sang chảnh

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Hồng Đào - Việt Hương lại khiến giới trẻ phát sốt với bộ ảnh mới mang tên "Bà Thơ". Thực tế, ở tuổi trung niên, cặp nữ nghệ sĩ gây ấn tượng bởi sự trẻ trung ngỡ ngàng.

5 năm dành thời gian cho gia đình, nghệ sĩ Ái Như trở lại 'như lên đồng' trong phim mới

5 năm dành thời gian cho gia đình, nghệ sĩ Ái Như trở lại 'như lên đồng' trong phim mới

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ Ái Như có 5 năm dành thời gian cho gia đình và hiện tại, chị trở lại công việc với vai diễn chính đầu tay trên màn ảnh rộng.

Xem nhiều

Xin phép sẽ tát Chí Nhân thật, nhưng Phan Minh Huyền vẫn giật mình vì tát quá mạnh

Xin phép sẽ tát Chí Nhân thật, nhưng Phan Minh Huyền vẫn giật mình vì tát quá mạnh

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Phan Minh Huyền đã phải xin phép diễn viên Chí Nhân thật trong một phân cảnh, tuy nhiên cô vẫn giật mình vì cú tát quá mạnh

Nam diễn viên gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' rời đoàn làm phim, chia sẻ điều tâm huyết với khán giả

Nam diễn viên gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' rời đoàn làm phim, chia sẻ điều tâm huyết với khán giả

Giải trí
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái gây chú ý liên quan đến Hoa hậu Hương Giang

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái gây chú ý liên quan đến Hoa hậu Hương Giang

Giải trí
Hương Giang đối đáp khéo léo khiến fan trầm trồ

Hương Giang đối đáp khéo léo khiến fan trầm trồ

Giải trí
Ngân vì chồng con mà buông lời phũ phàng với Viễn

Ngân vì chồng con mà buông lời phũ phàng với Viễn

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top