iPhone Duo đắt hơn iPhone 18 Pro Max 23 triệu đồng, khoản chênh lệch đổi lại gì?

Người muốn mua chiếc iPhone cao cấp nhất năm nay đang có hai lựa chọn cùng dùng chip A20 Pro. Chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple có giá 64.990.000 đồng cho bản 256GB, còn iPhone 18 Pro Max cùng dung lượng có giá 41.990.000 đồng. Vậy khoản chênh 23 triệu đồng đổi lại được gì khi dùng hằng ngày?

Thời điểm có máy của hai bên cũng khác nhau. Bản Pro Max đang bán sẵn, còn iPhone Duo nhận đặt cọc từ 19h ngày 16/10 với khoản cọc 30 triệu đồng tại Thế Giới Di Động và dự kiến giao từ 23/10. Số máy đợt đầu có hạn và ngày giao tính theo thứ tự hoàn tất đặt cọc, nên người đang phân vân cần so hai máy theo nhu cầu thật từ sớm.

Dòng iPhone 18 Pro dạng thanh (trái) và iPhone Duo khi mở ra (phải). Ảnh: Apple

Màn hình 7,6 inch của Duo rộng hơn nhưng thân máy dày hơn khi gập

Theo Apple, màn hình trong 7,6 inch của iPhone Duo lớn hơn 50% so với màn hình 6,9 inch của iPhone 18 Pro Max. Không gian này hợp với việc đọc tài liệu, xem phim, hoặc mở hai ứng dụng song song bằng Split View, lần đầu có trên iPhone. Máy còn có nhiều dáng mở để gọi FaceTime rảnh tay.

Đổi lại, khác biệt dễ thấy nhất nằm ở thân máy lúc gập. Khi đóng lại, iPhone Duo dày 11,3 mm và rộng 84,1 mm, trong khi iPhone 18 ProMax dày 8,75 mm và nặng 249 gram. Duo nặng 254 gram, chỉ hơn 5 gram, nên khác biệt chủ yếu nằm ở độ dày. Màn hình ngoài 5,4 inch của Duo cũng nhỏ hơn màn hình 6,9 inch của bản Pro Max, nên người hay nhắn tin, xem bản đồ khi máy đang gập sẽ thấy vùng hiển thị hẹp hơn.

iPhone Duo mở khoá bằng Touch ID tích hợp ở nút sườn, còn bản Pro Max dùng Face ID. Duo chỉ dùng eSIM, trong khi iPhone 18 Pro Max bán tại Việt Nam có cả khe nano SIM lẫn eSIM, điều người đang dùng SIM vật lý nên tính trước. Về khả năng kháng nước, cả hai cùng đạt chuẩn IP68.

Thân iPhone Duo khi gập lại, nhìn từ mặt lưng. Ảnh: Apple

iPhone 18 Pro Max nhỉnh hơn ở camera zoom xa và thời lượng pin

Với người hay chụp ảnh, bản Pro Max có lợi thế ở camera Telephoto 48MP tiêu cự 100 mm, tương đương zoom 4x. Máy cho thu phóng chất lượng quang học đến 8x và phạm vi thu phóng quang học 16x, hữu ích khi chụp sân khấu hay chủ thể ở xa. Hệ thống 48MP Dual Fusion của iPhone Duo dừng ở mức chất lượng quang học 2x, phạm vi 4x. Bù lại, máy gập có Duo Preview hiển thị ảnh xem trước trên màn hình ngoài để người được chụp tự căn khung, cùng Chụp Thông Minh tự bấm máy khi người trong khung hình đã tạo dáng xong.

Pin là điểm khác biệt tiếp theo. iPhone 18 Pro Max có thời gian sử dụng thông thường đến 29 giờ và xem video đến 43 giờ, còn iPhone Duo đạt đến 24 giờ sử dụng thông thường. Thời gian xem video của Duo phụ thuộc màn hình: đến 44 giờ trên màn hình ngoài, nhưng còn 31 giờ trên màn hình trong. Càng dùng màn hình lớn nhiều, pin càng xuống nhanh. Khi sạc có dây với bộ sạc 60W trở lên, bản Pro Max lên 50% pin trong khoảng 15 phút, còn Duo cần khoảng 20 phút.

Khoản chênh 23 triệu đồng giữ nguyên ở cả bốn phiên bản dung lượng

Xét theo giá iPhone 18 tại thời điểm viết bài, bản Pro Max 512GB có giá 48.490.000 đồng, các bản 1TB và 2TB lần lượt là 61.490.000 đồng và 80.990.000 đồng. Ở iPhone Duo, ba phiên bản tương ứng có giá 71.490.000 đồng, 84.490.000 đồng và 103.990.000 đồng. Như vậy ở mức bộ nhớ nào, máy gập cũng đắt hơn đúng 23 triệu đồng.

Hai màu Đỏ Burgundy và Băng Thanh của dòng iPhone 18 Pro.

Vì khoản chênh không đổi, lựa chọn phụ thuộc vào cách dùng. iPhone Duo hợp với người dùng điện thoại như một màn hình đọc, làm việc và xem phim, chấp nhận thân máy dày hơn và zoom ngắn hơn. Bản Pro Max hợp với người hay chụp xa, cần pin lâu, đang dùng SIM vật lý hoặc muốn có máy ngay.

Với người đã chọn máy gập, khoản cọc 30 triệu đồng là chi phí cần chuẩn bị sớm. Trong giai đoạn đặt trước iPhone Duo, Thế Giới Di Động triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người mua, gồm trả chậm 0% với mức trả trước từ 10% và kỳ hạn đến 18 tháng, thu cũ đổi mới trợ giá đến 3 triệu đồng, phiếu mua SIM data trị giá 500.000 đồng và phiếu mua phụ kiện 150.000 đồng. Người mua cũng có thể nhận ưu đãi khi mua kèm một số phụ kiện Apple và phụ kiện bên thứ ba. Điều kiện áp dụng có thể khác nhau theo từng chương trình, khách hàng nên kiểm tra thông tin trên thegioididong.com trước khi đặt hàng.

Nguồn: Thế Giới Di Động