Khoảnh khắc ngọt ngào của Cường Đô la và Đàm Thu Trang

Subeo và bạn gái đi ăn tối cùng Cường Đô la GĐXH - Cường Đô la mới đây khoe ảnh đi ăn tối cùng con trai Subeo. Điều đặc biệt trong buổi gặp mặt này còn có một nhân vật gây bất ngờ, đó chính là bạn gái Subeo.

Trên trang cá nhân, Cường Đô la chia sẻ khoảnh khắc tình cảm bên Đàm Thu Trang bằng lời nhắn ngắn gọn nhưng đầy sự ngọt ngào: "Thơm người yêu". Cách thể hiện tự nhiên, dí dỏm cho thấy sự gần gũi và thoải mái của anh khi bày tỏ tình cảm với người bạn đời. Hình ảnh cùng lời viết ngắn gọn nhưng lãng mạn giúp Cường Đô la nhận được lời khen của khán giả.

Cường Đô la không ngại thể hiện tình cảm ngọt ngào cho vợ.

Cường Đô la từ lâu không chỉ được biết đến với hình ảnh doanh nhân thành đạt mà còn gây chú ý bởi cuộc sống gia đình viên mãn bên vợ là Đàm Thu Trang và các con. Những năm gần đây, thay vì xuất hiện dày đặc với siêu xe hay các hoạt động kinh doanh, Cường Đô la thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên các con gồm Subeo, Suchin và Sutin.

Từ khi kết hôn, khán giả thấy anh quấn quýt bên con cái, không ngại tự tay chăm sóc các bé. Trên mạng xã hội, Cường Đô la thường đăng tải những khoảnh khắc đưa con đi chơi, ăn uống hay tham gia các hoạt động thể thao cuối tuần. Anh từng tiết lộ luôn cố gắng sắp xếp lịch riêng cho từng con để có thời gian gần gũi và lắng nghe các bé nhiều hơn.

Bên cạnh đó, Cường Đô la cũng thường xuyên đồng hành cùng các con trong những hoạt động ngoại khóa. Anh từng đưa hai con nhỏ đến trường cổ vũ Subeo thi đấu bóng chuyền, hay dành thời gian dạy các con chơi golf vào dịp cuối tuần.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, nhiều người nhận xét nam doanh nhân ngày càng thể hiện rõ sự gắn bó với vai trò người cha hơn là hình ảnh hào nhoáng trước đây.

Mỗi lần đi ăn cùng nhau, anh lại thể hiện tình cảm đặc biệt với Đàm Thu Trang.

Hiện tại, ở tuổi ngoài 40, Cường Đô la cho thấy sự thay đổi lớn trong cuộc sống cá nhân. Từ một doanh nhân nổi tiếng với thú chơi siêu xe và đời tư ồn ào, anh dần xây dựng hình ảnh người đàn ông của gia đình, ưu tiên thời gian cho vợ con sau công việc. Những khoảnh khắc sum họp, cùng nhau du lịch hay tham gia các hoạt động đời thường được anh chia sẻ thường xuyên hơn trên mạng xã hội.

Cường Đô la tên thật Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1982 tại Pleiku, Gia Lai trong một gia đình có tiềm lực kinh tế. Mẹ anh là bà Nguyễn Thị Như Loan - một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất tỉnh này.

Niềm vui mỗi ngày của Cường Đô la GĐXH - Cường Đô la khoe khoảnh khắc bình yên trong cuộc sống thường ngày với niềm vui khó tả. Đó là thời gian anh đến trường đón 2 con nhỏ tan học.



