Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 15 - 17/5/2026: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Thứ sáu, 06:13 15/05/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đà Lạt cũ (lịch cắt điện Đà Lạt) từ ngày 15 - 17/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 15 - 17/5/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 15 - 17/5/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 15 - 17/5/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt


KHU VỰC: Đống Đa, Tô Hiến Thành, An Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/05/2026 đến 14:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hai Bà Trưng ( Trường TH Lê Lợi đến bùng binh La Sơn Phu Tử), La Sơn Phu Tử, Ngô Quyền ( Hẽm 43 đến đầu đường Nguyễn An Ninh ).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/05/2026 đến 15:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Bảo Lộc


KHU VỰC: Toàn bộ xã Bảo Lâm 3, 1 phần Phường Blao từ cầu Đại bình về phía đèo Lộc nam

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/05/2026 đến 16:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Toàn bộ khu vực từ Lộc Sơn về các khu vực: Đường Trần Phú, Lam Sơn, Đội Cấn, Phan Bội Châu, Phan Đăng Lưu, Lê Thị Pha, Trần Quốc Toản, 28/3, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Khuyến...; - Khu vực từ siêu thị Co.op Mart về đến NM Chè Ngọc Bảo – đường 1/5 và về hướng đường Trần Phú, Nguyễn Tri Phương, Châu Văn Liêm, Nguyễn Tuân, Phan Chu Trinh.. Làng mới Tân Hà vào hướng Lộc Tân.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 17/05/2026 đến 16:00:00 ngày 17/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Đơn Dương


KHU VỰC: Một phần thôn Suối Thông C thuộc xã Đơn Dương.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/05/2026 đến 12:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các thôn R’lơm, K’lót thuộc xã Đơn Dương

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 15/05/2026 đến 17:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Di Linh


KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/234

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/05/2026 đến 15:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đức Trọng


KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực ngã từ ngã ba Phi Nôm dọc đường Quốc lộ 20 lên tới chân đèo Prenn( Bao gồm thôn Quảng Hiệp, thôn Trung Hiệp, thôn K’Long, thôn Định An, thôn Tân An, thôn K’Rèn và một phần thôn Phi Nôm thuộc xã Hiệp Thạnh).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/05/2026 đến 17:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Lâm Hà

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 15 - 17/5/2026.

Lịch cúp điện Đạ Huoai


KHU VỰC: + Mất điện toàn bộ các khách hàng thuộc địa bàn Xã Đạ Huoai 2; + Mất điện toàn bộ các khách hàng thuộc địa bàn Xã Đạ Huoai 3;

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/05/2026 đến 15:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: + Mất điện toàn bộ các khách hàng thuộc địa bàn Xã Đạ Huoai;

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/05/2026 đến 15:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Đạ Tẻh


KHU VỰC: Toàn bộ , xã Đạ Tẻh 2

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/05/2026 đến 15:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Toàn bộ , xã Đạ Tẻh 3,và thôn 1,2,3,4,5,, Tố Lan, 1A,1B,2A,2B,2C,2D,3A,3B,4A, 5A,5B,5C,,6A,6Bm7,8A,9,10 xã Đạ Tẻh,

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/05/2026 đến 15:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phân thôn Phú Thành , Hương Vân, Phú Bình, Hương Thuận, Vĩnh Phước , Lộc Hoà xã Đạ Tẻh,

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/05/2026 đến 15:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cát Tiên


KHU VỰC: Một phần thôn Quảng Ngãi 1 xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/05/2026 đến 14:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Bảo Lâm


KHU VỰC: Một phần thôn 8 Lộc Thắng, xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/05/2026 đến 14:00:00 ngày 17/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Lang Biang


KHU VỰC: Tiểu khu 227, thôn Đạ Nghịt, phường Lang Biang - Đà Lạt

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/05/2026 đến 15:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 15 - 17/5/2026.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 13 - 17/5/2026: Tăng hàng loạt khu dân cư bị mất điện từ 10 – 12 tiếng/ngàyLịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 13 - 17/5/2026: Tăng hàng loạt khu dân cư bị mất điện từ 10 – 12 tiếng/ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 14 - 17/5/2026: Hàng loạt khu dân cư bị cúp điện từ 10 – 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 14 - 17/5/2026: Hàng loạt khu dân cư bị cúp điện từ 10 – 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 14 - 17/5/2026: Nhiều khu dân cư và tuyến đường sẽ bị mất điện cả ngày

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 14 - 17/5/2026: Nhiều khu dân cư và tuyến đường sẽ bị mất điện cả ngày

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 13 - 17/5/2026: Cập nhật danh sách những khu vực sẽ nàm trong diện mất điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 13 - 17/5/2026: Cập nhật danh sách những khu vực sẽ nàm trong diện mất điện

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 13 - 17/5/2026: Sáng sớm nhiều khu dân cư đã bị mất điện

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 13 - 17/5/2026: Sáng sớm nhiều khu dân cư đã bị mất điện

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 13 - 17/5/2026: Tăng hàng loạt khu dân cư bị mất điện từ 10 – 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 13 - 17/5/2026: Tăng hàng loạt khu dân cư bị mất điện từ 10 – 12 tiếng/ngày

Cùng chuyên mục

Tỷ giá USD hôm nay 15/5: Đồng Đô la Mỹ tăng cả ở khối ngân hàng và chợ đen

Tỷ giá USD hôm nay 15/5: Đồng Đô la Mỹ tăng cả ở khối ngân hàng và chợ đen

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 15/5/2026, cập nhật chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

Giá vàng hôm nay 15/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm sâu bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 15/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm sâu bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng và nhẫn giảm 1 triệu đồng/lượng.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 15 - 17/5/2026: Cúp điện từ sáng sớm cả loạt khu dân cư

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 15 - 17/5/2026: Cúp điện từ sáng sớm cả loạt khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá bạc hôm nay 15/5: Người mua bạc khấp khởi vui mừng vì giá giảm 5 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua

Giá bạc hôm nay 15/5: Người mua bạc khấp khởi vui mừng vì giá giảm 5 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 15/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm mạnh sau 3 ngày lập đỉnh, giá bán tụt xuống vùng 82 triệu đồng/kg.

Xe máy điện giá 32 triệu đồng thiết kế đẹp ngang SH Mode, trang bị 'siêu xịn', chi trả ngang Vision phù hợp chị em đi trong đô thị

Xe máy điện giá 32 triệu đồng thiết kế đẹp ngang SH Mode, trang bị 'siêu xịn', chi trả ngang Vision phù hợp chị em đi trong đô thị

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện giá siêu hấp dẫn chỉ 32 triệu đồng, dễ thế chân Honda Vision trở thành ‘xe ga quốc dân’.

Tiểu thương lý giải mận hậu chưa vào vụ cao điểm nhưng giá siêu rẻ, sập sàn chỉ vài nghìn đồng/kg

Tiểu thương lý giải mận hậu chưa vào vụ cao điểm nhưng giá siêu rẻ, sập sàn chỉ vài nghìn đồng/kg

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Mặc dù mận hậu chưa vào mùa cao điểm thu hoạch nhưng giá loại quả này đã giảm tương đối sâu, chỉ khoảng vài nghìn đồng/kg.

Xe ga 125cc giá 35 triệu đồng đẹp chẳng kém Air Blade, trang bị hiện đại, rẻ chỉ ngang Vision

Xe ga 125cc giá 35 triệu đồng đẹp chẳng kém Air Blade, trang bị hiện đại, rẻ chỉ ngang Vision

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc có mức giá hấp dẫn nhưng sở hữu nhiều trang bị và thiết kế hiện đại.

Sau khi giải khát, nhiều người nán lại để xé nhãn: Điều gì khiến thói quen này lan rộng trong mùa hè?

Sau khi giải khát, nhiều người nán lại để xé nhãn: Điều gì khiến thói quen này lan rộng trong mùa hè?

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

Giữa những ngày nắng nóng, một chai nước mát lạnh có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn chỉ trong vài phút. Nhưng gần đây, nhiều người sau khi uống xong lại không vội rời đi, mà nán lại để xé nhãn, nhập mã và chờ kết quả. Một thói quen nhỏ đang mang đến thêm niềm vui bất ngờ trong những khoảng nghỉ ngắn của ngày hè.

SeABank được vinh danh 'Ngân hàng có trách nhiệm xã hội tiêu biểu 2026' nhờ loạt dấu ấn cộng đồng

SeABank được vinh danh 'Ngân hàng có trách nhiệm xã hội tiêu biểu 2026' nhờ loạt dấu ấn cộng đồng

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE:SSB) vừa được vinh danh giải thưởng "Ngân hàng có trách nhiệm xã hội tiêu biểu 2026" (Most Socially Responsible Bank Vietnam 2026) tại Global Business Magazine Awards 2026 do Tạp chí Global Business Magazine bình chọn.

Apple Watch vừa cập nhật tính năng mới: Tại sao người dùng Việt nên bật ngay lập tức?

Apple Watch vừa cập nhật tính năng mới: Tại sao người dùng Việt nên bật ngay lập tức?

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

Tăng huyết áp vốn là một tình trạng sức khỏe tiến triển lặng lẽ và đa phần không có triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên, tính năng cảnh báo tăng huyết áp vừa chính thức khả dụng trên Apple Watch tại thị trường Việt Nam sẽ giúp người dùng theo dõi tình trạng này dễ dàng hơn.

Xem nhiều

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 14/5/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 14/5/2026

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 14/5/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá vàng hôm nay 15/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm sâu bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 15/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm sâu bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Giá iPhone 14 Pro Max giảm sốc, rẻ hiếm thấy, xịn chẳng kém iPhone 14 Pro Max có nên mua?

Giá iPhone 14 Pro Max giảm sốc, rẻ hiếm thấy, xịn chẳng kém iPhone 14 Pro Max có nên mua?

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá 35 triệu đồng đẹp chẳng kém Air Blade, trang bị hiện đại, rẻ chỉ ngang Vision

Xe ga 125cc giá 35 triệu đồng đẹp chẳng kém Air Blade, trang bị hiện đại, rẻ chỉ ngang Vision

Giá cả thị trường
Tiểu thương lý giải mận hậu chưa vào vụ cao điểm nhưng giá siêu rẻ, sập sàn chỉ vài nghìn đồng/kg

Tiểu thương lý giải mận hậu chưa vào vụ cao điểm nhưng giá siêu rẻ, sập sàn chỉ vài nghìn đồng/kg

Sản phẩm - Dịch vụ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top