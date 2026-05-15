Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 15 - 17/5/2026: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đà Lạt cũ (lịch cắt điện Đà Lạt) từ ngày 15 - 17/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 15 - 17/5/2026

KHU VỰC: Đống Đa, Tô Hiến Thành, An Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/05/2026 đến 14:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hai Bà Trưng ( Trường TH Lê Lợi đến bùng binh La Sơn Phu Tử), La Sơn Phu Tử, Ngô Quyền ( Hẽm 43 đến đầu đường Nguyễn An Ninh ).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/05/2026 đến 15:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bảo Lộc





KHU VỰC: Toàn bộ xã Bảo Lâm 3, 1 phần Phường Blao từ cầu Đại bình về phía đèo Lộc nam

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/05/2026 đến 16:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Toàn bộ khu vực từ Lộc Sơn về các khu vực: Đường Trần Phú, Lam Sơn, Đội Cấn, Phan Bội Châu, Phan Đăng Lưu, Lê Thị Pha, Trần Quốc Toản, 28/3, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Khuyến...; - Khu vực từ siêu thị Co.op Mart về đến NM Chè Ngọc Bảo – đường 1/5 và về hướng đường Trần Phú, Nguyễn Tri Phương, Châu Văn Liêm, Nguyễn Tuân, Phan Chu Trinh.. Làng mới Tân Hà vào hướng Lộc Tân.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 17/05/2026 đến 16:00:00 ngày 17/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đơn Dương





KHU VỰC: Một phần thôn Suối Thông C thuộc xã Đơn Dương.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/05/2026 đến 12:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các thôn R’lơm, K’lót thuộc xã Đơn Dương

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 15/05/2026 đến 17:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Di Linh





KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/234

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/05/2026 đến 15:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Trọng





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực ngã từ ngã ba Phi Nôm dọc đường Quốc lộ 20 lên tới chân đèo Prenn( Bao gồm thôn Quảng Hiệp, thôn Trung Hiệp, thôn K’Long, thôn Định An, thôn Tân An, thôn K’Rèn và một phần thôn Phi Nôm thuộc xã Hiệp Thạnh).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/05/2026 đến 17:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Lâm Hà

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 15 - 17/5/2026.

Lịch cúp điện Đạ Huoai





KHU VỰC: + Mất điện toàn bộ các khách hàng thuộc địa bàn Xã Đạ Huoai 2; + Mất điện toàn bộ các khách hàng thuộc địa bàn Xã Đạ Huoai 3;

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/05/2026 đến 15:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: + Mất điện toàn bộ các khách hàng thuộc địa bàn Xã Đạ Huoai;

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/05/2026 đến 15:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đạ Tẻh





KHU VỰC: Toàn bộ , xã Đạ Tẻh 2

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/05/2026 đến 15:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ , xã Đạ Tẻh 3,và thôn 1,2,3,4,5,, Tố Lan, 1A,1B,2A,2B,2C,2D,3A,3B,4A, 5A,5B,5C,,6A,6Bm7,8A,9,10 xã Đạ Tẻh,

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/05/2026 đến 15:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phân thôn Phú Thành , Hương Vân, Phú Bình, Hương Thuận, Vĩnh Phước , Lộc Hoà xã Đạ Tẻh,

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/05/2026 đến 15:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cát Tiên





KHU VỰC: Một phần thôn Quảng Ngãi 1 xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/05/2026 đến 14:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bảo Lâm





KHU VỰC: Một phần thôn 8 Lộc Thắng, xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/05/2026 đến 14:00:00 ngày 17/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lang Biang





KHU VỰC: Tiểu khu 227, thôn Đạ Nghịt, phường Lang Biang - Đà Lạt

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/05/2026 đến 15:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 15 - 17/5/2026.