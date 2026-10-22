Mâm cơm hôm nay có một món sang như nhà hàng 5 sao nhưng giá lại chỉ vài chục nghìn

Có những món ăn chỉ cần đổi cách chế biến một chút là từ nguyên liệu quen thuộc cũng có thể trở nên bắt mắt chẳng khác gì món gọi ngoài nhà hàng. Tôi thử làm một món theo cách này, đến lúc đặt lên bàn, chồng còn hỏi sao hôm nay “chịu khó” đầu tư thế.

Thực ra nguyên liệu chẳng có gì đắt đỏ, cách làm cũng không cầu kỳ. Quan trọng nhất là biết cách tạo màu đẹp, làm phần sốt sánh vừa đủ và kết hợp thêm vài món thanh nhẹ để cả mâm cơm không bị ngấy.

Món chính nhìn sang hơn hẳn nhờ một lớp sốt đặc biệt

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Món khiến mâm cơm hôm nay trông khác hẳn mọi ngày là gà sốt cam. Thịt gà mềm, bên ngoài phủ một lớp sốt vàng óng, thơm mùi cam, vị chua ngọt vừa phải. Khi bày thêm vài lát cam tươi bên cạnh, món ăn lập tức có cảm giác giống một phần ăn trong nhà hàng.

Nguyên liệu gồm: 500g đùi gà lọc xương hoặc ức gà, 2 quả cam mọng nước, 3 tép tỏi, 1 thìa mật ong, 1 thìa nước mắm, 1 thìa bơ, một chút tiêu, dầu ăn và 1 thìa bột ngô.

Gà rửa sạch, thấm thật khô rồi cắt miếng vừa ăn. Ướp gà với một chút nước mắm, tiêu và bột ngô trong khoảng 10-15 phút. Bột ngô chỉ cần phủ một lớp rất mỏng để khi áp chảo, mặt ngoài miếng gà có độ vàng đẹp chứ không tạo thành lớp bột dày.

Làm nóng chảo, thêm một chút dầu rồi áp chảo gà đến khi hai mặt vàng đều. Gà chín khoảng 80% thì gắp ra. Dùng chính chiếc chảo đó phi thơm tỏi, cho nước cam, mật ong, nước mắm và bơ vào, đun lửa nhỏ đến khi phần sốt hơi sánh lại. Cho gà trở lại chảo, đảo nhẹ để sốt phủ đều từng miếng rồi tắt bếp.

Muốn món này có vị ngon cân bằng, không nên cho quá nhiều mật ong. Cam đã có vị ngọt tự nhiên, vì vậy phần sốt chỉ cần hơi ngọt, có chút chua và mặn nhẹ là vừa. Khi dọn ra đĩa, có thể rắc thêm tiêu xay, vài lát cam mỏng và một ít rau mùi để món ăn trông bắt mắt hơn.

Thêm hai món thanh nhẹ là mâm cơm vừa mắt vừa dễ ăn

Ảnh minh họa

Vì gà sốt cam có phần sốt đậm vị, tôi không làm thêm những món quá nhiều dầu mỡ. Một bát canh rau ngót nấu thịt băm và đĩa rau củ xào tỏi là đủ để cân bằng.

Canh rau ngót làm khá nhanh. Rau ngót tuốt lá, rửa sạch rồi vò nhẹ. Thịt băm ướp với một chút nước mắm và tiêu. Phi thơm hành, cho thịt vào đảo sơ rồi thêm nước. Khi nước sôi, cho rau ngót vào, nấu đến khi rau vừa chín thì nêm lại gia vị. Canh nên giữ vị thanh, không nêm quá đậm để ăn cùng món chính.

Rau củ có thể dùng bông cải xanh, cà rốt và nấm. Chần sơ rau củ trong nước sôi rồi để ráo. Phi thơm tỏi, cho rau củ vào xào nhanh trên lửa lớn, nêm một chút muối hoặc dầu hào rồi tắt bếp khi rau vẫn còn độ giòn.

Cách kết hợp này khiến mâm cơm có đủ món mặn, món canh và rau xanh nhưng không bị nặng vị. Đĩa gà sốt cam là tâm điểm, còn hai món còn lại giúp bữa ăn cân bằng hơn.

Muốn món nhà làm nhìn “ra dáng nhà hàng”, chỉ cần chú ý vài chi tiết

Điểm quan trọng nhất của món gà sốt cam là không nấu phần sốt quá lâu. Nếu đun cạn, sốt dễ bị đặc và ngọt gắt. Chỉ cần đun đến khi sốt có độ sánh nhẹ, đủ bám quanh miếng gà là được.

Gà cũng nên được áp chảo trước thay vì cho thẳng vào sốt. Cách này giúp bề mặt miếng thịt có màu vàng đẹp và giữ được độ thơm. Khi cho gà vào sốt, chỉ cần đảo nhanh để lớp sốt phủ đều, không cần đun quá lâu khiến thịt bị khô.

Cuối cùng là cách bày món. Không cần dùng đĩa quá cầu kỳ, chỉ cần chọn một chiếc đĩa sáng màu, xếp gà thành từng miếng gọn mắt, thêm vài lát cam và chút rau xanh là món ăn đã có điểm nhấn.

Đôi khi một mâm cơm ngon không nằm ở việc mua nguyên liệu đắt tiền. Chỉ cần biết cách phối vị, tạo màu và bày biện một chút, những món ăn quen thuộc cũng đủ khiến cả nhà có cảm giác như đang được ăn một bữa “sang” ngay tại nhà.