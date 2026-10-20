MC Quỳnh Chi và con gái 2 tuổi đáng yêu trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Thứ ba, 15:12 20/10/2026 | Giải trí
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GĐXH - Khoảnh khắc đáng yêu của MC Quỳnh Chi và con gái Mật Mật 2 tuổi gây chú ý trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

MC Quỳnh Chi và con gái 2 tuổi đang yêu trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 - Ảnh 1.Vẻ ngoài đáng yêu tuổi lên 2 của con gái MC Quỳnh Chi

GĐXH - Bé Mật Mật - con gái MC Quỳnh Chi ở tuổi lên 2 có vẻ ngoài đáng yêu khiến khán giả yêu mến.

Con gái MC Quỳnh Chi - Ảnh 1.

Trên trang cá nhân, MC Quỳnh Chi gửi lời chúc đến phái đẹp, mong mỗi người phụ nữ đều được yêu thương, trân trọng và nâng niu như một nàng công chúa trong cuộc đời của ai đó. 

Con gái MC Quỳnh Chi - Ảnh 2.

Với cô, hạnh phúc của người phụ nữ không chỉ nằm ở những điều lớn lao mà còn hiện diện trong sự quan tâm, chở che và những yêu thương bình dị mỗi ngày. 

Con gái MC Quỳnh Chi - Ảnh 3.

Qua lời chúc giản dị nhưng ấm áp, nữ MC hy vọng tất cả phụ nữ đều tìm thấy cho mình một người sẵn sàng đồng hành, sẻ chia và mang đến cảm giác bình yên trong cuộc sống.

Con gái MC Quỳnh Chi - Ảnh 4.

MC Quỳnh Chi sau khi trở thành mẹ, cô có thêm một vai trò mới bên cạnh công việc MC và kinh doanh. Những hình ảnh đầu tiên của Mật Mật được nữ MC chia sẻ khá giản dị, chủ yếu ghi lại những khoảnh khắc đời thường của gia đình.

Con gái MC Quỳnh Chi - Ảnh 5.

Việc làm mẹ cũng khiến Quỳnh Chi có thêm những thay đổi trong nhịp sống. Sau sinh, cô nhanh chóng trở lại với công việc và từng được ghi nhận giảm 10 kg sau khoảng một tháng sinh con.

Con gái MC Quỳnh Chi - Ảnh 6.

Con gái MC Quỳnh Chi - Ảnh 7.

Con gái MC Quỳnh Chi - Ảnh 8.

Dù khá kín tiếng về đời tư, Quỳnh Chi vẫn thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh con gái, giúp khán giả phần nào hình dung cuộc sống của cô sau khi có thêm thành viên nhỏ.

MC Đặng Quỳnh Chi được khán giả biết đến qua nhiều chương trình truyền hình như Bản tin Thể thao 24/7, Nhịp đập 360 độ thể thao, Thần tượng Bolero, The Remix... Sau nhiều năm gắn bó với công việc dẫn chương trình, cô dần chuyển hướng sang kinh doanh và thiết kế thời trang.

MC Quỳnh Chi và con gái 2 tuổi đang yêu trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 - Ảnh 10.'Bà bầu' MC Quỳnh Chi tận dụng đồ cũ vẫn fashionista nhờ cách mix đồ cực đỉnh

GĐXH - Vốn là một fashionista, MC Quỳnh Chi luôn chú trọng hình ảnh và phong cách trong mọi hoàn cảnh. Khi mang thai con gái đầu lòng, cô cũng không quên tạo ấn tượng bằng những outfit phá cách, mix-match từ tủ đồ cũ.

 

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