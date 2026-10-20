MC Quỳnh Chi và con gái 2 tuổi đáng yêu trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Toản (Duy Hưng) chạm mặt nhóm 'bảo kê' bãi xe ở chợXem - nghe - đọc -
GĐXH - Toản (Duy Hưng) bất ngờ bị một nhóm thanh niên xăm trổ chặn xe tại bãi đỗ để đòi thu "tiền bến bãi" 2 triệu đồng/tháng.
MC Đặng Quỳnh Chi được khán giả biết đến qua nhiều chương trình truyền hình như Bản tin Thể thao 24/7, Nhịp đập 360 độ thể thao, Thần tượng Bolero, The Remix... Sau nhiều năm gắn bó với công việc dẫn chương trình, cô dần chuyển hướng sang kinh doanh và thiết kế thời trang.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
GĐXH - Toản (Duy Hưng) bất ngờ bị một nhóm thanh niên xăm trổ chặn xe tại bãi đỗ để đòi thu "tiền bến bãi" 2 triệu đồng/tháng.
GĐXH - Hạo Nhiên (Rio) - con trai lớn nhà Lý Hải và Minh Hà đang gây chú ý với vẻ ngoài điển trai, chiều cao nổi bật khi đón sinh nhật tuổi 15.
GĐXH - Không những không nghe lời khuyên của Phù Sa, Nghiệm đã bắt giữ cô làm con tin để chờ thời cơ chạy trốn.
GĐXH - Chương trình Gala Sao Mai quy mô toàn quốc tại Quảng trường Biển, phường Sầm Sơn với nhiều hoạt động đặc sắc.
GĐXH - Liên tiếp góp mặt trong nhiều tiết mục đồng thời chiếm trọn spotlight với màn solo ca khúc Giã từ dĩ vãng, Chiến tướng Đinh Mạnh Ninh còn khiến toàn bộ 50.000 khán giả tại concert ATVNCG 2026 bùng nổ bởi năng lượng dồi dào, phong độ đỉnh cao cùng câu nói 'Chiến tướng đến đây!" đầy khí chất.
GĐXH - Diva Hà Trần đăng tải hình ảnh con gái Nala nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Cô cho biết, hai mẹ con cách nhau 34 năm nhưng "đều là 'best friends' của nhau".
GĐXH - Lisa Gouband, bông hồng lai Việt - Pháp, gây ấn tượng tại Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô là sinh viên đa tài, thông thạo ba ngôn ngữ và từng là vận động viên thể thao.
GĐXH - “Nhật ký của mẹ” tiếp tục vươn ra thế giới, tin vui đến đúng dịp 20/10 - ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam, càng khiến nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhớ đến mẹ và những tình cảm đã gửi gắm vào tác phẩm.
GĐXH - Tin vui liên tiếp đến với đạo diễn Yeon Sang Ho khi bộ phim “Paradise Lost” trước ngày ra rạp tại Hàn Quốc nhưng đã bán bản quyền cho 118 thị trường trên thế giới.
GĐXH - Phát hiện rơi toàn bộ số tiền đã vay mượn, Hạnh vội vã cùng con gái tìm đến tận nhà Toản khiến anh tự ái vì bị nghi ngờ lấy trộm tiền.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.