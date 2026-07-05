Một con cá Koi vừa được bán với giá 15,5 tỷ đồng, mang trong mình dòng máu đặc biệt
Đây là mức giá kỷ lục được ghi nhận.
Thị trường cá chép Koi cao cấp tại Trung Quốc vừa lập một mức giá kỷ lục mới. Ngày 6/6, một trang trại nuôi cá chép Koi tại Dung Quế, Thuận Đức, Phật Sơn, Quảng Đông đã tổ chức buổi đấu giá trực tiếp đầu tiên. Một con cá chép Koi Kohaku (màu trắng đỏ) dài 75 cm, sau cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các nhà mua hàng trực tuyến và trực tiếp, đã được chốt giá 4 triệu NDT (15,5 tỷ đồng), phá vỡ kỷ lục đấu giá cá chép Koi Trung Quốc, cho thấy giá trị thương mại đáng kinh ngạc của thị trường cá cảnh cao cấp.
Theo truyền thông, buổi đấu giá cá chép Koi Trường Long lần thứ nhất đã khai mạc vào ngày 6/6. Hơn 120 con cá chép Koi tinh tuyển đã tham gia đấu giá, trong đó đáng chú ý nhất là sự xuất hiện quy mô lớn đầu tiên của thế hệ con cháu sở hữu dòng máu ưu tú "Cẩm Mậu".
Nhà kinh doanh cho biết, dòng cá này đã được nhân giống thành công trong nước sau ba năm nghiên cứu và nuôi dưỡng, đánh dấu một bước đột phá quan trọng trong công nghệ lai tạo giống cá chép Koi cao cấp.
Con cá chép Koi Kohaku đạt mức giá cao 15,5 tỷ đồng này sở hữu hoa văn đỏ sắc nét, đồng đều, hình thể thon dài tuyệt mỹ và huyết thống ổn định, được coi là cá thể hàng đầu có giá trị sưu tầm và nhân giống cực cao. Thực tế, ngay từ năm 2024, trang trại này đã từng bán một con cá chép Koi Kohaku dài 75 cm với giá hơn 3,5 tỷ đồng, thiết lập kỷ lục đấu giá cá chép koi nội địa vào thời điểm đó, và nay lại tiếp tục phá sâu kỷ lục cũ.
Giới chuyên môn chỉ ra rằng, những năm gần đây, thị trường cá cảnh cao cấp tại Trung Quốc tăng trưởng nhanh chóng. Một số con cá Koi hàng đầu không chỉ có giá trị thưởng ngoạn mà còn được coi là loại tài sản đặc biệt có công năng sưu tầm và đầu tư. Với sự trỗi dậy của hình thức đấu giá qua livestream, giao dịch trực tuyến và quản lý thương hiệu, giá của cá Koi tinh tuyển tiếp tục leo thang.
Hiện tại, trang trại này đang lưu giữ hơn 6.500 con cá giống chất lượng cao, bao phủ 10 dòng giống chính, mỗi năm nhân giống ra hàng trăm triệu con cá bột. Thông qua việc hợp tác với các tổ chức nghiên cứu khoa học, họ không ngừng tăng cường kỹ thuật chọn lọc gen, nhân tạo giống và quản lý chất lượng giống, với kỳ vọng xây dựng nên thương hiệu cá chép Koi có sức cạnh tranh quốc tế.
Nguồn: HK01
Chi Chi
Hàng loạt vụ nổ lớn ở độ sâu 37 mét dưới lòng đất, bí mật đằng sau là một nhiệm vụ đặc biệt đã kéo dài 45 nămChuyện đó đây - 1 ngày trước
Dự án hạ tầng lớn nhất lịch sử Lynchburg đang được thi công dưới lòng suối Blackwater, kỳ vọng giảm 98% lượng nước thải tràn ra môi trường vào năm 2027 bằng sức chứa khổng lồ.
Bọ cạp khổng lồ dài 1 mét xuất hiện ở AnhChuyện đó đây - 1 ngày trước
Praearcturus gigas là loại bọ cạp lớn nhất từng được tìm thấy trên thế giới, sống vào khoảng 415 triệu năm trước.
7 hành tinh mở ra "lối tắt" đến thế giới sự sống ngoài Trái ĐấtChuyện đó đây - 1 ngày trước
Lần đầu tiên trong lịch sử thiên văn học, các nhà khoa học đã đo lường trực tiếp từ trường của 7 ngoại hành tinh, nhờ vào một sự tình cờ.
Cảnh tượng không tưởng được chụp tại bờ biển Thái LanChuyện đó đây - 2 ngày trước
Bờ biển được "nhuộm hồng" một cách kỳ lạ đã thu hút khách du lịch,
Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?Chuyện đó đây - 3 ngày trước
Giữa vùng sa mạc khắc nghiệt bậc nhất Bắc Mỹ tồn tại một loài cá nhỏ bé đã sống cô lập hàng nghìn năm trong một hang nước sâu bí ẩn. Từng nhiều lần đứng trước nguy cơ biến mất khỏi Trái Đất, loài cá này vẫn đang được các nhà khoa học nỗ lực giành giật sự sống từng ngày.
Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷChuyện đó đây - 5 ngày trước
Cầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.
Thị trấn trên "nóc nhà thế giới": Nơi có 50.000 người dân sinh sống, người dân "săn vàng" để đổi đờiChuyện đó đây - 6 ngày trước
Ở độ cao hơn 5.000m, lượng oxy trong không khí tại thị trấn này chỉ bằng khoảng một nửa so với mực nước biển. Với người mới tới chỉ vài bước đi ngắn cũng có thể gây chóng mặt, khó thở và kiệt sức.
Phát hiện 2 quái ngư bên bờ biển với hình thù không thể kỳ lạ hơn: Người dân lo sợ là điềm báo trong truyền thuyếtChuyện đó đây - 1 tuần trước
Một con có thân hình dài như rắn, mắt to bất thường, miệng đầy răng nhọn; con còn lại có thân hình tròn trịa với các gai nhọn trên vây lưng.
Kho báu vàng 100 món, 1.100 tuổi lộ ra giữa lòng sa mạcChuyện đó đây - 1 tuần trước
Kho báu gây kinh ngạc với gần 100 món trang sức vàng tinh xảo đã được tìm thấy tại Dariyah, một đô thị cổ giữa lòng sa mạc Ả Rập Saudi.
Con thú khổng lồ bất ngờ quật ngã cột điện rồi gục bên rìa khu bảo tồn: Biết sự thật, nhiều người xót xa!Chuyện đó đây - 1 tuần trước
Những dấu vết tại hiện trường sau đó hé lộ nguyên nhân khiến con thú khổng lồ gục ngã làm nhiều người không khỏi bàng hoàng.
Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷChuyện đó đây
Cầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.