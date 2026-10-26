Muốn đi xem thần tượng biểu diễn, tôi bị chồng mắng 'đua đòi'

Tôi 35 tuổi, kết hôn 9 năm, có hai con, bé lớn 7 tuổi, bé nhỏ mới 6 tháng. Trước khi sinh con thứ hai, tôi làm hành chính cho một công ty nước ngoài, thu nhập khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng. Vì không tìm được người chăm bé phù hợp, hai vợ chồng thống nhất tôi tạm nghỉ khoảng một năm, đợi con cứng cáp rồi đi làm lại. Từ ngày nghỉ việc, cuộc sống của tôi gần như chỉ xoay quanh con cái, sáng đưa con lớn đi học, cả ngày chăm em bé, tối cơm nước rồi lại ru con ngủ. Tôi biết đây chỉ là một giai đoạn nên cũng không than phiền nhiều.

Gần đây, một nhóm nhạc nước ngoài tôi từng rất thích từ thời cấp hai thông báo sang Việt Nam biểu diễn. Nhóm bạn cũ của tôi gần như đều mua vé. Chúng tôi thuộc thế hệ 9X đời đầu, ngày trước chỉ có thể xem thần tượng qua tivi hay Internet nên khi biết họ đến Việt Nam, tôi thực sự muốn đi một lần. Tôi tính mua vé khoảng 5 triệu đồng bằng khoản tiền tiết kiệm của hai vợ chồng. Concert diễn vào buổi tối, tổng cộng tôi chỉ cần ra ngoài khoảng 6 tiếng. Tôi dự định hút sẵn sữa, nhờ chồng và ông bà nội trông con. Nhưng vừa nghe tôi nói, chồng lập tức phản đối. Anh bảo con mới 6 tháng, mẹ lại nghĩ đến chuyện chen chúc đi xem ca nhạc là "không biết ưu tiên việc gì". Khi tôi nói mình đã ở nhà gần như suốt nửa năm và chỉ muốn có một tối cho bản thân, anh đáp: "Em đang không kiếm ra tiền mà còn nghĩ đến chuyện bỏ mấy triệu đi xem ca sĩ, tiền đâu mà tiêu kiểu đấy mãi".

Tôi quay sang nhờ bố mẹ chồng, vì chúng tôi sống cùng nhà và bình thường ông bà cũng chơi với cháu. Mẹ chồng nói thẳng bà không nhận trông để tôi đi xem ca nhạc, vì nếu là việc quan trọng thì khác, còn "mấy ca sĩ hết thời đến hát vài bài" chẳng đáng để bỏ con ở nhà. Bố chồng còn đùa rằng đã làm mẹ hai con mà vẫn "mơ mộng như con gái mới lớn". Tôi nghe khó chịu nhưng vẫn cố giải thích đây là nhóm mình thích gần 20 năm, chưa chắc sau này còn có cơ hội xem trực tiếp. Chồng lại bảo tôi càng nói càng chứng tỏ mình trẻ con. Anh còn nhắc từ ngày tôi nghỉ việc, tiền nhà, học phí của con, sinh hoạt đều do anh chi trả, vì thế tôi nên biết gia đình đang phải ưu tiên những gì.

Cuối cùng tôi không mua vé. Tối diễn, tôi ở nhà bế con, nhìn bạn bè gửi ảnh và video vào nhóm chat. Tôi vừa tiếc vừa tủi, không hẳn vì bỏ lỡ một buổi biểu diễn mà vì nhận ra chỉ cần tôi muốn làm điều gì cho riêng mình, cả nhà lập tức coi đó là việc không cần thiết. Tôi biết mình mới sinh con được 6 tháng, có thể tâm lý vẫn nhạy cảm và chuyện đi concert thực sự không quan trọng bằng gia đình. Tôi cũng hiểu hiện tại chồng đang là người kiếm tiền chính nên áp lực của anh lớn hơn trước. Nhưng tôi từng đi làm nhiều năm, đóng góp tiền tiết kiệm và cũng không định bỏ bê con để vui chơi thường xuyên. Tôi chỉ muốn một buổi tối được quay lại làm chính mình thay vì lúc nào cũng là vợ, là mẹ.

Có phải tôi đang mơ mộng và đòi hỏi quá nhiều vì stress sau sinh, hay việc chồng dùng chuyện tôi đang phụ thuộc kinh tế để hạ thấp mọi mong muốn cá nhân của tôi? Xin độc giả cho lời khuyên.