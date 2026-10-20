Ngày hội gia đình Đức Phúc lan tỏa yêu thương, 10 cơ hội IVF được trao cho gia đình hiếm muộn

Ngày hội lan tỏa yêu thương

Diễn ra ngay trước thềm 20/10 – Ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày hội càng trở nên ý nghĩa hơn khi mọi câu chuyện đều hướng về người phụ nữ trên hành trình làm mẹ: Những người đã đi qua nhiều tháng ngày chờ đợi, những người vẫn đang bền bỉ tìm kiếm cơ hội, và cả những người đang ôm con trong vòng tay sau hành trình đầy nước mắt.

Tại sự kiện, hàng trăm cặp vợ chồng, gia đình và các em bé IVF Đức Phúc cùng hội tụ, tạo nên một không gian ngập tràn tiếng cười và những khoảnh khắc sum vầy. Trên các nền tảng mạng xã hội, sự kiện cũng gây sốt với: Hơn 20.000 lượt xem và theo dõi trực tiếp livestream; hơn 5.000 lượt tương tác, thả tim, bình luận và gửi lời chúc mừng; hơn 500 lượt chia sẻ, lan tỏa chương trình...

Ngay từ sớm, không khí tại Bệnh viện Đức Phúc đã rộn ràng với những bước chân trở về, những nụ cười gặp lại và tiếng gọi nhau thân thuộc. Các gia đình cùng check-in, các bé thỏa sức vui chơi tại khu vực dành riêng cho trẻ nhỏ: chơi nhà bóng, thử sức với máy gắp thú bông, tự tay tô tượng và ba mẹ tranh thủ lưu giữ những khoảnh khắc quý giá bên con.

Đặc biệt, giây phút các bác sĩ Đức Phúc gặp lại những em bé mình từng đồng hành, nâng niu từ khi còn là mầm sống nhỏ bé đã mang đến nhiều cảm xúc khó quên. Từ những cuộc hẹn thăm khám, những lần chuyển phôi đầy hồi hộp đến ngày em bé khỏe mạnh chào đời, mỗi cuộc gặp gỡ đều gợi nhắc về một hành trình đã đi qua và một niềm hạnh phúc đang hiện hữu.

Lắng đọng với những câu chuyện truyền cảm hứng

Sau phát biểu khai mạc đầy tâm huyết của Bác sĩ Vũ Thị Thanh Vân, toàn bộ hội trường đã cùng lắng đọng trước những hành trình vượt khó kiên cường của 4 gia đình thành công qua từng thước phim xúc động. 4 gia đình - 4 câu chuyện cùng hành trình, điểm bắt đầu khác nhau nhưng tất cả đều gặp nhau ở khoảnh khắc hạnh phúc nhất: Ngày được đón con yêu về nhà.

Những câu chuyện ấy không còn chỉ được kể bằng ký ức mà được kể lại bằng nụ cười, bằng chính sự hiện diện của những em bé IVF. Từ những mầm phôi nhỏ bé, từ những hy vọng nhen nhóm, hành trình ấy đã nở hoa, mang đến những thiên thần IVF nhí vô cùng đáng yêu.

Với Đức Phúc, mỗi em bé trở về không chỉ là niềm vui của một gia đình, mà còn là một cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa giữa những người từng đồng hành trên cùng một hành trình.

Trao giải 03 suất IVF từ Quỹ Thiện Tâm Đức Phúc

Ngày hội gia đình Đức Phúc: "Mẹ gom giọt đắng - Đổi nắng cho con" không chỉ dành cho những em bé đã có mặt trên đời, mà còn dành cho những người mẹ vẫn đang mong chờ ngày được ôm con vào lòng. Ngay trước thềm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chương trình gửi gắm một thông điệp giản dị: Mỗi người phụ nữ đều xứng đáng được lắng nghe, được sẻ chia và có thêm cơ hội trên hành trình làm mẹ.

Tại sân khấu ngày hội gia đình, 3 suất hỗ trợ đã được trao gồm:

- 01 suất IVF trị giá 136 triệu đồng – Tài trợ 66 triệu đồng cho gia đình khách hàng: Chị Đặng Thị Hương - Anh Trần Xuân Sơn đến từ Long Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

- 01 suất IVF miễn phí trị giá 55 triệu đồng thuộc về gia đình khách hàng: Chị Quách Thị Thiều - Anh Vũ Hồng Mạnh đến từ Phường Bỉm Sơn -Thanh Hoá - Nhận tài trợ suất IVF 55 triệu đồng - Miễn phí

- 01 suất IVF trị giá 64 triệu đồng – Tài trợ 44 triệu đồng cho gia đình khách hàng: Chị Nguyễn Thị Bé - Anh Nguyễn Công Việt đến từ Hòa Khánh - Liên Chiểu - Đà Nẵng

Với 3 gia đình nhận giải IVF, Bệnh viện Đức Phúc còn dành tặng riêng mỗi gia đình một phần quà vô cùng đặc biệt, để đồng hành cùng các gia đình trên chặng đường điều trị phía trước là gói nuôi phôi công nghệ TIMELAPSE trị giá 27.000.000 đồng.

Vỡ òa với 7 suất hỗ trợ IVF

Một trong những khoảnh khắc được mong chờ nhất của Ngày hội gia đình đã đến khi các gia đình hồi hộp chờ đợi kết quả bốc thăm. Từng quả bóng được mở ra, từng cái tên được xướng lên, từng nụ cười vỡ òa và những lời chúc mừng vang khắp hội trường đã tạo nên một trong những dấu ấn đáng nhớ của chương trình.

- 01 suất miễn phí thực hiện IVF cao cấp trị giá 136 TRIỆU thuộc về gia đình khách hàng: Chị Diệp Thu Trang - anh Đặng Văn Thọ, đến từ Thái Nguyên; - 02 suất miễn phí thực hiện IVF trị giá 55 TRIỆU thuộc về gia đình khách hàng: chị Nguyễn Thị Hoa - anh Vũ Hữu Dũng, đến từ Hải Phòng và gia đình chị Hoàng Thị Thủy- anh Ngô Ngọc Văn, đến từ Bắc Ninh.

- 04 suất IVF trị giá 64 triệu – Tài trợ 44 triệu thuộc về gia đình chị Phạm Thị Phương - anh Phạm Ngọc Hưng đến từ Bắc Ninh; gia đình chị Hoàng Thị Cúc - Anh Ngô Văn Thủy, đến từ Nghệ An; gia đình chị Dương Thị Viện - anh Hoàng Văn Phúc, đến từ Hà Tĩnh; gia đình chị Lò Thị Cương - anh Vũ Văn Lâm, đến từ Bắc Ninh.

Không chỉ có các suất hỗ trợ IVF cho các gia đình đang trên hành trình tìm con, Bệnh viện Đức Phúc còn mang đến đặc quyền riêng dành cho các gia đình đã đón em bé thành công. 3 tấm thẻ sức khỏe được trao đến tay các gia đình thành công với mong muốn đồng hành và chăm sóc sức khỏe trọn vẹn, gồm: 01 Thẻ Bạch Kim quyền lợi bảo vệ trị giá 500 triệu đồng thuộc về gia đình anh Bạch Tuấn Hưng đến từ Đại Mỗ - Hà Nội; 02 Thẻ Bạc quyền lợi bảo vệ trị giá 200 triệu đồng thuộc về gia đình chị Nguyễn Thị Quy đến từ xã Bích Hào - Tỉnh Nghệ An; gia đình chị Hoàng Thị Hằng đến từ Đồng Cương, Yên Lạc.

Ngoài ra còn dành tặng nhiều phần quà gia dụng như xe điện, xe máy điện, tủ lạnh, điều hòa dành cho các khách hàng may mắn trong chương trình.

Ngày hội gia đình Đức Phúc 17/10 khép lại nhưng hành trình yêu thương vẫn tiếp tục. Bởi với Đức Phúc, mỗi gia đình không chỉ là một cuộc hẹn điều trị, mà còn là một câu chuyện, một niềm tin và một ước nguyện cần được trân trọng.

BỆNH VIỆN ĐỨC PHÚC

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Bệnh viện Đức Phúc