NSND Lê Khanh, Lan Hương và dàn diễn viên VFC hào hứng hợp luyện chuẩn bị A80
GĐXH - NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, Thu Quỳnh, Thanh Sơn... có buổi hợp luyện tại SVĐ Mỹ Đình, nghiêm túc để chuẩn bị cho sự kiện A80.
Sáng 20/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng đoàn công tác của thành phố đã đến thăm các khối tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Đoàn đại biểu đã động viên các khối xe nghi trượng đang tập luyện tại Sân bay Bạch Mai (Hà Nội) và các khối diễu hành Cung Liên hợp thể thao Mỹ Đình.
Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) - cho biết, các khối tập luyện tại Cung Liên hợp thể thao Mỹ Đình gồm 13 khối, như: Khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam; khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam; khối cựu chiến binh Việt Nam; khối cựu Công an nhân dân; khối công nhân Việt Nam; khối nông dân Việt Nam; khối tri thức Việt Nam; khối báo chí cách mạng Việt Nam; khối doanh nhân Việt Nam; khối phụ nữ Việt Nam; khối kiều bào Việt Nam; khối thanh niên Việt Nam; khối văn hóa - thể thao...
"Các lực lượng tham gia rất tự hào khi được góp mặt vào sự kiện trọng đại của dân tộc. Có nhiều người tuổi cao nhưng vẫn cố gắng để tham gia đầy đủ... Dù hợp luyện, các khối này cũng luyện tập mang tính nghệ thuật cao, tạo ra những bước đi đẹp", ông Trần Hướng Dương nói.
Bà Uyên Chi - Tổng biên đạo sự kiện - cho biết, sáng 20/8 có khoảng 9.000 người hợp luyện diễu hành tại sân vận động Mỹ Đình. Các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ rất hào hứng, cùng nhau luyện tập nghiêm túc, cường độ cao.
Tại buổi tập luyện, khối Văn hóa - Thể thao nhận được sự quan tâm khi xuất hiện nhiều gương mặt nổi tiếng: NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội", NSND Lê Khanh, NSND Đức Long và nhiều diễn viên VTV như: Thu Quỳnh, Thanh Sơn, Tô Dũng, Duy Nam, Bảo Hân, Đàm Hằng, Ngô Lệ Quyên,...
Các nghệ sĩ bày tỏ sự tự hào khi được lựa chọn tham gia A80 (Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025). Mặc dù hàng ngày phải dậy từ 5h sáng để lên xe, đến địa điểm tập luyện nhưng các nghệ sĩ luôn tràn đầy năng lượng, khí thế.
Được biết, vào sáng 2/9 tới đây, sau khi 12 khối diễu hành tiến qua lễ đài, khối Văn hoá - Thể thao sẽ có màn nghệ thuật đặc biệt để gửi tới khán giả.
Diễn viên Duy Nam cũng vinh dự khi có mặt ở lễ diễu hành.
Một số hình ảnh các khối diễu hành đang tập luyện tại SVĐ Mỹ Đình:
Cá chết hàng loạt, chủ tịch xã Thứ bị 'vượt mặt'Xem - nghe - đọc - 19 phút trước
GĐXH - Trong tập 14 "Có anh, nơi ấy bình yên", công an xã vào cuộc vụ cá chết hàng loạt, Phó Chủ tịch xã Xuân lộ rõ tham vọng quyền lực.
Mỹ Anh bất ngờ khuyên Trúc Lam bỏ conXem - nghe - đọc - 45 phút trước
GĐXH - Trong tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam tiếp tục ủ rũ sau khi có bầu và bất ngờ trước lời khuyên của Mỹ Anh.
Con trai Cường Đô la: 2 tuổi thích theo chị đi học, càng lớn càng đáng yêuGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Con trai Cường Đô la - bé Sutin tròn 2 tuổi nhưng vẫn được bố mẹ cho ở nhà cùng bảo mẫu. Tuy nhiên, sau khi anh chị đi học, cậu bé cũng đòi lên đồ để đi cùng.
Vóc dáng gây ngỡ ngàng cuối thai kỳ của H'Hen NiêGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - H'Hen Niê mới đây chia sẻ về tình trạng tháng cuối thai kỳ và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổiGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.
Tùng Dương xúc động khi MV 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' đạt 2 triệu viewsXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương thể hiện đã đạt 2 triệu views chỉ sau chưa đầy 6 ngày phát hành.
Danh ca nổi tiếng từng vỡ xương hàm vì tai nạn, U80 sống đơn độc chẳng chồng conCâu chuyện văn hóa - 8 giờ trước
Là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc bolero, nữ danh ca này gắn liền nhiều tác phẩm viết về mưa, hình ảnh giàu chất thơ trong âm nhạc Việt.
Đằng sau ánh hào quang sân khấu: Tình bạn đặc biệt của bộ 3 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ LinhGiải trí - 18 giờ trước
GĐXH - Bức ảnh hội ngộ của các diva Thanh Lam - Hồng Nhung - Mỹ Linh trong dịp sinh nhật Mỹ Linh khiến khán giả thích thú bởi tình bạn bền chặt của họ qua nhiều thập kỷ.
3 nàng hậu đình đám: Tiểu Vy, Thanh Thủy và Bảo Ngọc nói gì tại KOL Summit 2025?Giải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Một trong những sự kiện được chú ý nhất mới đây chính là Hội nghị KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc (KOL summit 2025). Tại đây, nhiều nội dung đáng chú ý, có ảnh hưởng đến công việc của KOL, người nổi tiếng đã được chia sẻ.
Mới hơn 1 tuổi, con gái Phương Oanh đã điệu đà khi 'pose' dáng cùng mẹGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Bé Jenny - con gái Phương Oanh mới đây đã xuất hiện cùng mẹ và khiến khán giả quan tâm bởi vẻ đáng yêu cùng phong cách điệu đà.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng về ca khúc Hòa Minzy hát trong concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'Giải trí
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã viết ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" cho Hòa Minzy hát trong concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam". Đây cũng là ca khúc chính trong phim điện ảnh "Mưa đỏ".