NSND Lê Khanh, Lan Hương và dàn diễn viên VFC hào hứng hợp luyện chuẩn bị A80

Sáng 20/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng đoàn công tác của thành phố đã đến thăm các khối tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đoàn đại biểu đã động viên các khối xe nghi trượng đang tập luyện tại Sân bay Bạch Mai (Hà Nội) và các khối diễu hành Cung Liên hợp thể thao Mỹ Đình.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) - cho biết, các khối tập luyện tại Cung Liên hợp thể thao Mỹ Đình gồm 13 khối, như: Khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam; khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam; khối cựu chiến binh Việt Nam; khối cựu Công an nhân dân; khối công nhân Việt Nam; khối nông dân Việt Nam; khối tri thức Việt Nam; khối báo chí cách mạng Việt Nam; khối doanh nhân Việt Nam; khối phụ nữ Việt Nam; khối kiều bào Việt Nam; khối thanh niên Việt Nam; khối văn hóa - thể thao...

Đồng chí Trần Sỹ Thanh tặng quà các khối diễu binh, diễu hành.

Đồng chí Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật phát biểu tại buổi lễ

"Các lực lượng tham gia rất tự hào khi được góp mặt vào sự kiện trọng đại của dân tộc. Có nhiều người tuổi cao nhưng vẫn cố gắng để tham gia đầy đủ... Dù hợp luyện, các khối này cũng luyện tập mang tính nghệ thuật cao, tạo ra những bước đi đẹp", ông Trần Hướng Dương nói.

Bà Uyên Chi - Tổng biên đạo sự kiện - cho biết, sáng 20/8 có khoảng 9.000 người hợp luyện diễu hành tại sân vận động Mỹ Đình. Các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ rất hào hứng, cùng nhau luyện tập nghiêm túc, cường độ cao.

Tại buổi tập luyện, khối Văn hóa - Thể thao nhận được sự quan tâm khi xuất hiện nhiều gương mặt nổi tiếng: NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội", NSND Lê Khanh, NSND Đức Long và nhiều diễn viên VTV như: Thu Quỳnh, Thanh Sơn, Tô Dũng, Duy Nam, Bảo Hân, Đàm Hằng, Ngô Lệ Quyên,...

Các nghệ sĩ bày tỏ sự tự hào khi được lựa chọn tham gia A80 (Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025). Mặc dù hàng ngày phải dậy từ 5h sáng để lên xe, đến địa điểm tập luyện nhưng các nghệ sĩ luôn tràn đầy năng lượng, khí thế.

Được biết, vào sáng 2/9 tới đây, sau khi 12 khối diễu hành tiến qua lễ đài, khối Văn hoá - Thể thao sẽ có màn nghệ thuật đặc biệt để gửi tới khán giả.

NSND Lê Khanh có mặt trong khối văn hóa - thể thao.

Diễn viên Duy Nam cũng vinh dự khi có mặt ở lễ diễu hành.

NSND Lan Hương, NSND Lê Khang và NTK Đức Hùng

Các nghệ sĩ có mặt từ sáng sớm tại SVĐ Mỹ Đình để tập luyện, tràn đầy năng lượng, khí thế.

Diễn viên Thu Quỳnh.

Một số hình ảnh các khối diễu hành đang tập luyện tại SVĐ Mỹ Đình: