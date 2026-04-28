NSƯT Tân Nhàn khoe nhan sắc 'hack tuổi' trong biệt thự 10 phòng ngủ đẹp như mơ

Thứ ba, 11:09 28/04/2026 | Giải trí
GĐXH - NSƯT Tân Nhàn mới đây lại khiến khán giả quan tâm khi khoe nhan sắc trẻ đẹp trong biệt thự rộng 1000m2 với 10 phòng ngủ.

NSƯT Tân Nhàn khoe sắc trẻ đẹp ở tuổi ngoài 40 trong khu biệt thự có diện tích 1000m2. Nhiều người ngỡ ngàng trước vẻ ngoài "hack tuổi" của nữ nghệ sĩ.

Theo NSƯT Tân Nhàn chia sẻ khu biệt thự này gần cảng quốc tế Tuần Châu (Quảng Ninh), vừa hoàn thành việc cải tạo hồi đầu năm nay. Biệt thự có 10 phòng ngủ, tọa lạc trên khuôn viên 1.000 m2, cách bờ biển khoảng 30 m.

NSƯT Tân Nhàn hạnh phúc khoe thành quả của mình.

Về Tân Nhàn, năm 2023 cô vinh dự đón nhận danh hiệu NSƯT. Đây là một danh hiệu vô cùng cao quý mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng muốn được đón nhận, Tân Nhàn không ngoại lệ. Tuy nhiên, trong chương trình "Con đường âm nhạc" diễn ra vào tháng 4/2023, nữ nghệ sĩ từng chia sẻ, danh hiệu Nhà giáo Nhân dân mới thực sự là khát vọng mà cô muốn đạt được.

Năm 2025, NSƯT Tân Nhàn nằm trong danh sách 900 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư do Hội đồng Nhà nước công nhận, ngày 19/11. Đây là một tin vui khi bước sang tuổi 43 của nữ nghệ sĩ nổi tiếng dòng nhạc dân gian.

Trước khi đạt danh hiệu NSƯT, phong hàm Phó giáo sư, Tân Nhàn có quá trình cống hiến hết mình với công việc. Từ một cô gái vùng quê Hà Nam (cũ), cô lên Hà Nội theo học học thanh nhạc. Tại đây, cô theo học NSƯT Lan Anh 8 năm tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Nhờ những chỉ dạy tận tình từ thầy cô trong khoa, Tân Nhàn đã phát triển, trưởng thành và gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Cô bắt đầu thành công với cuộc thi "Sao Mai 2005", trong cuộc thi này nữ ca sĩ quê Hà Nam (cũ) giành Giải nhất dòng nhạc Dân gian và Giải khán giả truyền hình bình chọn, khi thể hiện thành công bài hát "Trăng khuyết". Sau khi tốt nghiệp cao học chuyên ngành Nhạc thính phòng cổ điển, Tân Nhàn làm giảng viên, đạt được học vị Tiến sĩ năm 2019. Hiện tại, sau quá trình phấn đấu nỗ lực không ngừng NSƯT Tân Nhàn đang giữ chức Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Một số hình ảnh trong khu biệt thự 1000m2 của NSƯT Tân Nhàn.

NSƯT Tân Nhàn và dàn nghệ sĩ của Học viện Âm nhạc Quốc gia tỏa sáng trong 'Cảm xúc tháng 10'NSƯT Tân Nhàn và dàn nghệ sĩ của Học viện Âm nhạc Quốc gia tỏa sáng trong "Cảm xúc tháng 10"

NSƯT Tân Nhàn cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi như:NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, Lan Anh... và các ca sĩ trẻ đã có những tiết mục bùng cháy, thăng hoa hết mình trong đêm nhạc "Cảm xúc tháng 10".





