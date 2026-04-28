NSƯT Tân Nhàn khoe nhan sắc 'hack tuổi' trong biệt thự 10 phòng ngủ đẹp như mơ

Trước khi đạt danh hiệu NSƯT, phong hàm Phó giáo sư, Tân Nhàn có quá trình cống hiến hết mình với công việc. Từ một cô gái vùng quê Hà Nam (cũ), cô lên Hà Nội theo học học thanh nhạc. Tại đây, cô theo học NSƯT Lan Anh 8 năm tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Nhờ những chỉ dạy tận tình từ thầy cô trong khoa, Tân Nhàn đã phát triển, trưởng thành và gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Cô bắt đầu thành công với cuộc thi "Sao Mai 2005", trong cuộc thi này nữ ca sĩ quê Hà Nam (cũ) giành Giải nhất dòng nhạc Dân gian và Giải khán giả truyền hình bình chọn, khi thể hiện thành công bài hát "Trăng khuyết". Sau khi tốt nghiệp cao học chuyên ngành Nhạc thính phòng cổ điển, Tân Nhàn làm giảng viên, đạt được học vị Tiến sĩ năm 2019. Hiện tại, sau quá trình phấn đấu nỗ lực không ngừng NSƯT Tân Nhàn đang giữ chức Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.