Nuôi loài côn trùng "kỳ lạ", anh nông dân bỏ túi gần 8 tỷ đồng mỗi năm

Không chỉ cây trồng hay vật nuôi truyền thống, nhiều mô hình chăn nuôi độc đáo trên thế giới đang mang lại nguồn thu lớn cho người nông dân.

Tại Trung Quốc, không ít hộ đã làm giàu nhờ nuôi những loài tưởng chừng ít giá trị nhưng lại được thị trường săn đón. Điển hình là một chủ trang trại ở tỉnh Sơn Đông, thu về gần 8 tỷ đồng mỗi năm nhờ nuôi một loài côn trùng đặc sản có giá bán hơn 3,3 triệu đồng/kg.

Theo Sohu , sơn thủy ngưu là loài côn trùng phân bố chủ yếu ở các tỉnh phía bắc Trung Quốc như Sơn Đông, Sơn Tây và Hà Nam. Chúng thường sinh sống tại các vùng đồng bằng, đồi thấp và được người dân mỗi địa phương gọi bằng những cái tên khác nhau.

Loài côn trùng này có ngoại hình khá đặc biệt với lớp vỏ đen bóng, một số cá thể có những dải màu vàng nâu ở phần bụng. Con cái dễ nhận biết hơn nhờ phần bụng căng tròn vì mang nhiều trứng.

Đối với nhiều người dân miền Bắc Trung Quốc, sơn thủy ngưu gắn liền với ký ức tuổi thơ bởi chúng chỉ xuất hiện sau những cơn mưa đầu mùa hè hoặc đầu mùa thu.

Không chỉ gây ấn tượng bởi hình dáng độc đáo, sơn thủy ngưu còn được xem là món đặc sản nhờ hương vị thơm ngon. Loài côn trùng này có thể chế biến thành nhiều món như chiên giòn, nướng hoặc xào. Đặc biệt, những con cái mang trứng được thực khách săn đón hơn cả bởi phần trứng béo ngậy và có kết cấu hấp dẫn.

Ông Triệu Tường Lâm, người chuyên nhân giống và nuôi sơn thủy ngưu tại thành phố Lâm Nghi (tỉnh Sơn Đông), cho biết giá của loài côn trùng này liên tục tăng trong những năm gần đây. Hiện sơn thủy ngưu cái mang trứng được bán buôn khoảng 760 Nhân Dân Tệ/kg (gần 2,94 triệu đồng), trong khi giá bán lẻ phổ biến lên tới 850 Nhân Dân Tệ/kg (khoảng 3,29 triệu đồng).

Theo ông Triệu, ngoài tự nhiên, sơn thủy ngưu chỉ xuất hiện từ cuối tháng 5 đến khoảng tháng 9. Tuy nhiên, nhờ áp dụng mô hình nuôi nhân tạo tại các trang trại ở Sơn Đông và Giang Tô, thời gian cung ứng đã được kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9, giúp đáp ứng thị trường trong thời gian lâu hơn.

Mô hình này cũng mang lại nguồn thu đáng kể. Với quy mô hiện tại, trang trại của ông Triệu đạt lợi nhuận gộp khoảng 2 triệu Nhân Dân Tệ mỗi năm, (tương đương gần 7,75 tỷ đồng).

Ảnh Sohu

Dù vậy, người tiêu dùng vẫn rất khó mua được sơn thủy ngưu tại các chợ truyền thống. Theo người nuôi, phần lớn sản phẩm đều được thương lái thu mua ngay để cung cấp cho các cửa hàng đặc sản, cửa hàng bán côn trùng hoặc thực phẩm vùng núi, khiến lượng hàng lưu thông trên thị trường không nhiều.

Theo ông Triệu số lượng người nuôi và nhân giống sơn thủy ngưu tại Trung Quốc hiện vẫn còn rất ít. Trong khi đó, quần thể ngoài tự nhiên ngày càng suy giảm, còn nhu cầu tiêu thụ liên tục tăng khiến nguồn cung luôn rơi vào tình trạng thiếu hụt.

Đến nay, ông Triệu đã mở rộng quy mô lên khoảng 600 mẫu, gồm hơn 200 mẫu tự đầu tư và 400 mẫu hợp tác với các hộ nuôi khác. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ để đáp ứng lượng đơn đặt hàng ngày càng tăng. Ông dự kiến cần thêm ít nhất 3 năm để nâng sản lượng lên mức có thể đáp ứng nhu cầu thị trường.

Trúc Chi (t/h)