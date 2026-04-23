Ở vùng núi sâu vẫn được hỗ trợ kịp thời, dịch vụ hậu mãi VinFast 'ghi điểm' với người dùng Việt

Lên núi vẫn được hỗ trợ nhiệt tình

"Mỗi lần vào xưởng là một lần hài lòng vì tác phong phục vụ chuyên nghiệp và tay nghề tốt của kỹ thuật viên. Mọi vấn đề đều được xử lý nhanh gọn, rõ ràng, giúp tôi yên tâm tuyệt đối", anh Phan Văn Mạnh, một chủ xe VinFast ở Hà Nội quyết định chuyển sang xe điện không chỉ vì giá bán hấp dẫn, mà còn vì niềm tin vào chất lượng hậu mãi.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, dịch vụ hậu mãi của VinFast đang được nhiều người dùng nhắc đến như một "điểm cộng" giúp duy trì trải nghiệm dùng xe tích cực. Thực tế, theo anh Mạnh, trong quá trình sử dụng, những yếu tố như bảo dưỡng, sửa chữa hay hỗ trợ phát sinh ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ thuận tiện và an tâm của khách hàng. Riêng ở khía cạnh này, VinFast là thương hiệu duy nhất khiến anh cảm nhận được sự yên tâm nhờ dịch vụ được tổ chức bài bản, phản hồi nhanh và luôn đặt trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm.

Chia sẻ thêm kinh nghiệm cá nhân, chị Lưu Ly, chủ xe VF 3 ở Hà Nội, kể rằng từng có lần quên sạc khiến xe cạn pin giữa đường, nhưng vẫn được VinFast hỗ trợ cẩu xe đi sạc và trả xe tận nơi mà không phát sinh chi phí. Với chị, chính những hỗ trợ như vậy khiến người dùng cảm thấy yên tâm hơn khi sử dụng xe điện trong đời sống hằng ngày.

Một trường hợp khác cho thấy rõ hơn khả năng hỗ trợ thực tế là anh Hồ Tấn Quy tại Đà Nẵng. Sau một vụ tai nạn ở khu vực vùng núi, dù hiện trường ở khá xa trung tâm, xe cứu hộ của VinFast vẫn nhanh chóng có mặt để đưa xe về xưởng dịch vụ. "Tôi không ngờ dịch vụ hậu mãi lại tốt đến vậy, dù tôi gặp nạn ở vùng núi sâu", anh chia sẻ sau sự cố.

Bảo hành hơn xa xe xăng, dịch vụ phủ rộng toàn quốc

Theo nhiều người dùng, nền tảng để VinFast có thể nhanh chóng và kịp thời hỗ trợ khách hàng là mạng lưới hơn 400 xưởng dịch vụ phủ khắp 34 tỉnh, thành phố. Song song đó, VinFast còn tạo khác biệt ở cách triển khai dịch vụ đồng bộ. Hiện tại, VinFast là hãng hiếm hoi trên thị trường có xưởng dịch vụ hoạt động buổi tối và vào ngày cuối tuần. Điều này đảm bảo người dùng có lịch làm việc dày đặc vẫn có thể đi làm dịch vụ mà không ảnh hưởng tới công việc.

Cùng đó, loạt chính sách hậu mãi vượt chuẩn thị trường của VinFast là lý do ngày càng nhiều khách hàng yên tâm chuyển sang các dòng xe điện Việt.

Trước khi VinFast gia nhập thị trường, hầu hết các thương hiệu xe chỉ bảo hành xe khoảng 3 năm – mức tối thiểu theo quy định. Bởi vậy, khi VinFast nâng thời hạn này lên 7 đến 10 năm tùy dòng xe, nhiều hãng cũng phải nâng mức chuẩn lên 5 năm để tăng khả năng cạnh tranh. Với người mua ô tô, nhất là khách hàng lần đầu xuống tiền, đây là yếu tố tạo cảm giác an tâm rõ rệt.

"Khi mua VF 3, tôi không ngờ xe được bảo hành tới 7 năm, pin 8 năm vì mức giá ở phân khúc thấp bậc nhất trên thị trường. Chính sách bảo hành dài hạn vừa thể hiện sự tự tin của hãng về sản phẩm, vừa cho thấy cam kết đồng hành lâu dài với khách hàng. Trong bối cảnh rất nhiều hãng xe mới gia nhập thì đây là yếu tố quan trọng để VinFast ở top đầu thị trường", anh Hoàng Lâm (phường Bình Thạnh, TP.HCM) nhận định.

Dù được hưởng những chính sách "VIP" nhưng theo anh Lâm, chi phí bảo dưỡng xe điện VinFast lại ở mức "bình dân".

"Sau lần bảo dưỡng đầu tiên ở mốc 15.000 km, tổng chi phí tôi phải trả chưa tới 500.000 đồng, thấp hơn khá nhiều so với mặt bằng xe xăng", anh Lâm cho biết. Tham khảo từ các chủ xe VinFast có quãng đường di chuyển lên đến hàng trăm nghìn km, anh càng thêm bất ngờ khi thấy ở những mốc lớn, chi phí cũng chỉ khoảng hơn 1 triệu đồng. Lý do là xe điện có danh sách hạng mục cần kiểm tra, thay thế, bảo dưỡng.

Với nhiều chủ xe điện VinFast, dịch vụ hậu mãi không còn là yếu tố "đi kèm" sản phẩm, mà đã trở thành một trong những lý do quan trọng nhất để lựa chọn và gắn bó lâu dài với thương hiệu.

Chủ xe VinFast có thể chia sẻ trải nghiệm, đánh giá, góp ý về chất lượng dịch vụ hậu mãi tại xưởng dịch vụ thông qua chương trình "Khảo sát Chất lượng Dịch vụ Quý I/2026" từ ngày 17/4 đến 24/4/2026. 2.000 khách hàng đầu tiên hoàn thành khảo sát được nhận 50 điểm V-Point vào tài khoản VinClub để sử dụng tại các thương hiệu trong hệ sinh thái Vingroup và các thương hiệu đối tác. Để thực hiện khảo sát, khách hàng truy cập liên kết: https://forms.office.com/r/27isC4MHPS.

