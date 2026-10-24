Phá cửa cuốn, giải cứu 5 người mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy ở Hà Nội

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Lực lượng chức năng giải cứu người mắc kẹt khỏi đám cháy. (ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 24/10, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) vừa kịp thời dập tắt đám cháy tại một nhà dân trên đường Nguyễn Trãi, đồng thời cứu và hướng dẫn 5 người thoát nạn an toàn.

Trước đó, vào khoảng 0h35 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà dân ở số 261 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13 xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe máy chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Có mặt tại hiện trường, qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 1, tỏa nhiều khói, khí độc và có nguy cơ lan lên các tầng phía trên.

Thời điểm xảy ra cháy, 5 người trong nhà đã hít phải khói, hoảng loạn chạy lên các tầng trên.

Trước tình huống trên, chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng máy cắt chuyên dụng phá cửa cuốn, tiếp cận đám cháy từ hướng cửa chính.

Đồng thời, phân công một mũi cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở triển khai tìm kiếm, cứu người bị nạn; một mũi khác triển khai đội hình chữa cháy, ngăn cháy lan lên các tầng phía trên, khu vực xung quanh và tổ chức thoát khói.

Với sự nỗ lực của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền địa phương, Công an phường và người dân, đến khoảng 0h41 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan lên các tầng phía trên và các nhà liền kề.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã kịp thời cứu và hướng dẫn 5 người mắc kẹt trong đám cháy đến vị trí an toàn.

Thông tin ban đầu, ngôi nhà xảy ra cháy có diện tích xây dựng khoảng 45 m²/sàn, quy mô 5 tầng.

Hiện, thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, điều tra, làm rõ.