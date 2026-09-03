Phát hiện 2 túi đựng rác chứa gần 26 tỷ đồng tiền mặt nằm lăn lóc giữa đường cao tốc

Phát hiện hơn 100 triệu đồng tiền mặt rơi trên đường cao tốc, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra GĐXH - Một đoạn đường cao tốc đã trở thành hiện trường gây sốc khi nhiều bó tiền mặt được tìm thấy rải rác trên đường.

2 túi đựng rác chứa gần 26 tỷ đồng tiền mặt nằm lăn lóc giữa đường cao tốc



2 chiếc túi chứa gần 1 triệu USD tiền mặt.

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường dịch từ CNN, vào năm 2020, một gia đình tại bang Virginia (Mỹ) đang lái xe đường thì bất ngờ nhìn thấy túi tiền mặt trị giá gần 1 triệu USD (tương đương 26 tỷ VNĐ thời điểm hiện tại) nằm ngay giữa đường.

Chị Emily Schantz, một thành viên trong gia đình cho biết, khi đang cùng gia đình trên xe hôm 24/4 thì họ nhìn thấy những chiếc túi bọc kín nằm giữa đường. Ban đầu, họ tưởng là những túi rác nên đã dừng lại và ném 2 chiếc túi vào thùng xe bán tải.

Cả gia đình vẫn không biết trong túi có gì cho tới khi về đến nhà, họ mở túi ra và thấy một số tiền khổng lồ.

Chủ nhân 2 túi rác gần 26 tỷ đồng tiền mặt hiện vẫn là ẩn số

Gia đình chị Emily Schantz.

Ngay lập tức, họ đã gọi cho cảnh sát địa phương. 'Không phải ai cũng sẵn sàng trả lại gần 1 triệu USD', Thiếu tá Scott Moser nhận định, theo thông tin từ báo Pháp luật dịch từ NY Post.

Thiếu tá Scott Moser thuộc Phòng Cảnh sát trưởng Quận Caroline chia sẻ rằng chiếc xe chạy phía trước gia đình Schantz đã đánh lái để né một vật trông giống như một túi rác lớn. Tuy nhiên, gia đình Schantz đã không kịp phản ứng như vậy.

"Vì thế họ đã đi đè lên chiếc túi. Thay vì bỏ lại đống rác trên đường, họ đã dừng xe, nhặt nó lên và ném vào thùng sau của xe tải", ông Moser cho biết.

Họ còn nhìn thấy một chiếc túi khác nằm gần đó và cũng nhặt luôn chiếc túi đó lên. Sau khi về đến nhà vào cuối buổi tối hôm đó, họ định mang rác từ cả 2 chiếc túi đi vứt.

"Khi mở ra, bên trong trông giống như thư tín. Sau đó, họ kiểm tra kỹ hơn và phát hiện đó hóa ra là tiền mặt", ông Moser nói.

"Chúng tôi đã đến tận nơi và xác định đó là tiền mặt. Số tiền được chứa trong 2 chiếc túi và tổng trị giá lên tới gần 1 triệu USD", ông Moser cho biết thêm.

Bên trong 2 chiếc túi lớn là những chiếc túi nhỏ hơn, mỗi túi đều chứa một số thông tin về nơi mà số tiền này đáng lẽ phải được gửi vào.

Phòng Cảnh sát trưởng đã tiến hành cuộc điều tra riêng trước khi bàn giao vụ việc cho Cơ quan Bưu chính Hoa Kỳ (USPS). Các nhà chức cho rằng những chiếc túi này thuộc về dịch vụ bưu chính khi đang trên đường tới ngân hàng.