Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Phát hiện một cửa hàng vàng từ chối mua lại 114 chỉ vàng trị giá hơn 2 tỷ đồng: Công an vào cuộc điều tra

Chủ nhật, 06:38 22/03/2026 | Pháp luật

Công an Hà Nội vừa có thông báo mới.

Phát hiện một cửa hàng vàng từ chối mua lại 114 chỉ vàng trị giá hơn 2 tỷ đồng: Công an vào cuộc điều tra - Ảnh 1.

Thiếu tá Nguyễn Văn Quang tuyên truyền thủ đoạn lừa đảo cho nữ sinh

Phát hiện một cửa hàng vàng từ chối mua lại 114 chỉ vàng trị giá hơn 2 tỷ đồng: Công an vào cuộc điều tra - Ảnh 2.

Số vàng có giá trị lớn được Công an phường Yên Hòa kịp thời ngăn chặn không để các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt


Tối ngày 11/3/2026, trong quá trình tuần tra tại khu vực phố Trung Kính, Thiếu tá Nguyễn Văn Quang, Cảnh sát khu vực Công an phường Yên Hòa nhận được tin báo từ một chủ cửa hàng vàng trên phố về việc có một nữ sinh đến bán vàng với nhiều biểu hiện bất thường.

Ngay lập tức, đồng chí Quang đã có mặt tại hiện trường xác định sự việc. Qua trao đổi, xác định nữ sinh đang bị các đối tượng xấu thao túng tâm lý, đồng chí Quang đã yêu cầu dừng giao dịch tại cửa hàng và đã đưa nữ sinh về trụ sở để ổn định tâm lý.

Nữ sinh cho biết bị các đối tượng trên mạng dụ dỗ bằng chiêu trò “hỗ trợ làm thủ tục đi du học”, sau đó yêu cầu em mang vàng của gia đình đi bán để chuyển tiền. Số tài sản nữ sinh mang đi bán lên tới 114 chỉ vàng, trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Đây là lần thứ 3 Thiếu tá Nguyễn Văn Quang trực tiếp phát hiện, ngăn chặn các vụ việc tương tự. Trước đó, ngày 28/10/2025 và 13/01/2026, đồng chí đã “giải cứu” 02 trường hợp học sinh, sinh viên bị giả danh cơ quan Công an, yêu cầu bán vàng, chuyển tiền.

Qua đây, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo.

Đặc biệt là các học sinh, sinh viên, người trẻ cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top