Quà 20/10 phút chót: Những món quà thiết thực dành tặng phái đẹp

Gợi ý quà 20/10 thiết thực, ý nghĩa cho phái đẹp

Khi chọn quà tặng 20/10 cho phái đẹp, bạn nên cân nhắc sở thích, nhu cầu sử dụng và ngân sách để tìm được món quà ưng ý. Dưới đây là những gợi ý kết hợp giữa tính ứng dụng cao và giá trị tinh thần trong dịp đặc biệt này.

Quà tặng công nghệ hiện đại và thông minh cho vợ và người yêu

Tai nghe là món quà tặng 20/10 cho vợ hoặc người yêu có sở thích nghe nhạc, xem phim. Bạn nên ưu tiên mẫu có thiết kế đẹp, khả năng lọc ồn tốt và chất âm phù hợp để người nhận tận hưởng những phút giây thư giãn mỗi ngày.

Quà 20/10 cho người yêu

Đồng hồ thông minh cũng là món quà đáng tham khảo dành tặng vợ hoặc người yêu nhân dịp 20/10. Thiết bị hỗ trợ theo dõi sức khỏe, ghi nhận hoạt động thể chất và hiển thị thông báo ngay trên cổ tay, giúp người nhận thuận tiện hơn khi tập luyện.

Thiết bị gia dụng nhỏ gọn tiện ích cho mẹ và vợ

Khi chọn quà 20/10 cho mẹ và vợ, bạn nên ưu tiên những thiết bị gia dụng nhỏ gọn, hỗ trợ công việc nội trợ hằng ngày. Các sản phẩm như nồi chiên không dầu, máy xay sinh tố hay ấm siêu tốc giúp việc chuẩn bị bữa ăn thuận tiện hơn, đáp ứng nhu cầu sử dụng thường xuyên của gia đình.

Nếu mẹ hoặc vợ yêu thích nấu nướng, nồi chiên không dầu là gợi ý đáng chú ý nhờ khả năng chế biến nhiều món ăn với lượng dầu sử dụng ít hơn. Trong khi đó, máy xay sinh tố phù hợp để chuẩn bị sinh tố, nước ép hoặc xay nguyên liệu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình.

Bên cạnh thiết bị nhà bếp, robot hút bụi cũng là món quà hữu ích dành cho mẹ và vợ, giúp tự động làm sạch sàn nhà theo lịch trình cài đặt. Máy hút bụi cầm tay cũng đáng cân nhắc nhờ thiết kế linh hoạt, hỗ trợ vệ sinh sofa, bàn ghế và các góc nhỏ mà không tốn nhiều công sức.

Quà 20/10 công sở tiện lợi cho chị em văn phòng

Với chị em văn phòng, những món quà phục vụ nhu cầu hằng ngày sẽ có tính ứng dụng cao. Bình giữ nhiệt là lựa chọn phù hợp, giúp giữ nóng hoặc lạnh cho đồ uống trong nhiều giờ làm việc. Bạn nên chọn loại có dung tích vừa phải, thiết kế gọn nhẹ để thuận tiện mang theo khi đi làm.

Quà 20/10 cho chị em văn phòng

Bên cạnh đó, ly đựng trà, cà phê cũng là món quà 20/10 thiết thực dành cho đồng nghiệp nữ. Sản phẩm đáp ứng thói quen thưởng thức đồ uống tại bàn làm việc, với nhiều lựa chọn về chất liệu và kiểu dáng. Tùy sở thích người nhận, bạn hãy chọn ly sứ có nắp, ly thủy tinh chịu nhiệt hoặc mẫu ly có quai cầm tiện dụng.

Quà tặng chăm sóc bản thân cho người thương thư giãn

Những sản phẩm chăm sóc cá nhân là lựa chọn phù hợp để thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe và nhu cầu thư giãn của mẹ, vợ hoặc người yêu dịp 20/10. Máy massage cổ vai gáy giúp hỗ trợ thư giãn cơ bắp sau ngày dài làm việc, trong khi máy sấy tóc hỗ trợ làm khô và tạo kiểu cho mái tóc dài thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, set nến thơm kết hợp nước hoa khô hoặc xịt thơm vải cũng là phương án phù hợp. Hương thơm dịu nhẹ giúp tạo không gian dễ chịu trong phòng ngủ hoặc phòng làm việc, mang đến cho người thương những phút nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân.

Mua quà 20/10 công nghệ chính hãng ở đâu nhanh chóng, giá tốt?

Nếu ưu tiên quà tặng công nghệ có tính ứng dụng cao, CellphoneS là địa chỉ đáng tham khảo với đa dạng sản phẩm, thích hợp tặng mẹ, vợ, người yêu hoặc đồng nghiệp.

Trong dịp 20/10, CellphoneS triển khai nhiều ưu đãi với mức giảm giá lên đến 50% cho các mặt hàng thuộc chương trình. Nhờ đó, bạn dễ dàng lựa chọn món quà phù hợp với sở thích của người nhận mà vẫn chủ động ngân sách.

Bên cạnh ưu đãi về giá, chương trình còn có vòng quay may mắn với cơ hội nhận thưởng lên đến 2 triệu đồng cùng quà tặng dành cho phái nữ. Những hoạt động này góp phần mang đến thêm lựa chọn khi mua sắm dịp lễ, giúp bạn chuẩn bị quà tặng 20/10 thuận tiện và tiết kiệm hơn.

Lời kết

Quà 20/10 phút chót vẫn mang ý nghĩa đặc biệt khi phù hợp với sở thích và nhu cầu của người nhận. Tùy ngân sách, bạn có thể chọn thiết bị công nghệ, đồ gia dụng hoặc sản phẩm chăm sóc bản thân để gửi gắm sự quan tâm đến phái đẹp. Đừng quên tham khảo ưu đãi tại CellphoneS để tiết kiệm chi phí khi mua quà.

Nguồn: CellphoneS