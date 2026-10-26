Sao Việt lên đồ cực chất xem concert BIGBANG, chịu chơi nhất là Đàm Thu Trang - Pông Chuẩn

Hoa hậu Quỳnh Anh bị cấm diễn 6 tháng sau ồn ào nhóm chat nói xấuCâu chuyện văn hóa -
Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 quyết định dừng các hoạt động biểu diễn trên sân khấu của Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh trong 6 tháng sau ồn ào nhóm chat.
Hai đêm concert ngày 24 và 25/10 của huyền thoại K-pop BIGBANG tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) trở thành sự kiện âm nhạc gây bùng nổ truyền thông, thu hút sự chú ý đặc biệt của người yêu nhạc. Dù mức giá đắt đỏ và không dễ để sở hữu vé (có hạng vé lên đến 30 triệu/cặp) nhưng cả hai đêm diễn thu hút lượng khán giả kỷ lục gần 90.000 người trên sân.
Bên ngoài sân, sức nóng cũng không hề thua kém khu vực chính thức. Hàng nghìn người không mua được vé nhưng vẫn có cách trải nghiệm ý nghĩa và đáng nhớ: cùng "quẩy", hát vang những bản hit của BIGBANG, tạo nên bầu không khí chưa từng có ở SVĐ Mỹ Đình.
Hòa chung với khán giả, sự xuất hiện của dàn sao Việt đình đám càng làm tăng thêm sức nóng cho sự kiện. Hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi của V-Biz như ca sĩ Tùng Dương, Đức Phúc, Erik, Hoa hậu Tiểu Vy, MC Khánh Vy, Đàm Thu Trang... đã đồng loạt xuất hiện để sống lại ký ức thanh xuân.
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Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 quyết định dừng các hoạt động biểu diễn trên sân khấu của Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh trong 6 tháng sau ồn ào nhóm chat.
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