Sạt lở do mưa lớn vùi lấp gần hết 1 khu dân cư ở miền núi Đà Nẵng

Thứ hai, 15:24 03/11/2025 | Đời sống
Lực lượng chức năng đang tiếp tế lương thực, hỗ trợ dựng nhà tạm cho người dân tại thôn Atếêp, xã Avương, TP Đà Nẵng, nơi bị sạt lở vùi lấp.

Sạt lở do mưa lớn vùi lấp gần hết 1 khu dân cư ở miền núi Đà Nẵng - Ảnh 1.

Do mưa lớn kéo dài, khu dân cư ở thôn Atếêp, xã Avương, TP Đà Nẵng bị sạt lở vùi lấp, cô lập nhiều ngày.

Sạt lở do mưa lớn vùi lấp gần hết 1 khu dân cư ở miền núi Đà Nẵng - Ảnh 2.

Sạt lở do mưa lớn vùi lấp gần hết 1 khu dân cư ở miền núi Đà Nẵng - Ảnh 3.

Khu dân cư xảy ra sạt lở tại thôn Atếêp có khoảng 10 hộ, với khoảng 40 người. Nhà cửa, trường học và các công trình bị bùn đất trượt từ trên núi xuống vùi lấp.

Sạt lở do mưa lớn vùi lấp gần hết 1 khu dân cư ở miền núi Đà Nẵng - Ảnh 4.

Tài sản của người dân bị hư hại nặng nề.

Sạt lở do mưa lớn vùi lấp gần hết 1 khu dân cư ở miền núi Đà Nẵng - Ảnh 5.

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã Avương (TP Đà Nẵng) so sánh hiện trường vụ sạt lở “không khác gì trận sạt lở ở làng Nủ, Lào Cai trước đây”.

Sạt lở do mưa lớn vùi lấp gần hết 1 khu dân cư ở miền núi Đà Nẵng - Ảnh 6.

Sạt lở do mưa lớn vùi lấp gần hết 1 khu dân cư ở miền núi Đà Nẵng - Ảnh 7.

Ngoài vụ sạt lở trên, hàng loạt vụ sạt lở lớn nhỏ xảy ra trên địa bàn xã, hạ tầng giao thông trục chính và trục phụ đi các thôn hư hỏng rất nặng.

Sạt lở do mưa lớn vùi lấp gần hết 1 khu dân cư ở miền núi Đà Nẵng - Ảnh 8.

Chủ tịch UBND xã Avương cho biết: "Nhờ sự chủ động nhận diện sớm rủi ro của lãnh đạo xã và thôn nên đã di chuyển dân về vị trí cao, ở tạm thời nhà người thân. Nhờ vậy, không ai ảnh hưởng đến tính mạng”.

Sạt lở do mưa lớn vùi lấp gần hết 1 khu dân cư ở miền núi Đà Nẵng - Ảnh 9.

Ngày 3/11, các lực lượng của xã đã tiếp cận được khu dân cư ở thôn Atếêp sau nhiều ngày bị cô lập. Công tác dựng nhà tạm cũng đang được triển khai khẩn trương.

Sạt lở do mưa lớn vùi lấp gần hết 1 khu dân cư ở miền núi Đà Nẵng - Ảnh 10.

Lãnh đạo xã Avương và các ngành đã hỗ trợ gạo, mì tôm, cá khô, chăn mền, áo ấm và nhu yếu phẩm cho người dân thôn Atếêp và thôn Đang đang bị cô lập do sạt lở. Cơ bản người dân đủ lương thực trong hơn hai tuần.

Sạt lở do mưa lớn vùi lấp gần hết 1 khu dân cư ở miền núi Đà Nẵng - Ảnh 11.

Chủ tịch xã A vương đề nghị lãnh đạo TP chỉ đạo sớm thông tuyến đường Hồ Chí Minh từ Đông Giang đi xã này và đường 606 từ Avương đi xã Tây Giang, Hùng Sơn.

Sạt lở do mưa lớn vùi lấp gần hết 1 khu dân cư ở miền núi Đà Nẵng - Ảnh 12.

“Khối lượng sạt lở nhiều, có đoạn đường bị đứt, gãy. Nếu dọn đường thì ô tô, xe máy cũng không lưu thông được, ngoài khả năng của địa phương. Địa phương rất mong TP chỉ đạo đơn vị đảm nhận sửa chữa, khắc phục sớm triển khai”, ông Quân chia sẻ thêm.

Thanh Ba
