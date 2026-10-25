Tai nạn lúc rạng sáng ở Hải Phòng, 4 người tử vong

| Thời sự

Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa hai xe máy lúc rạng sáng 25/10 trên đường Võ Văn Kiệt, phường Thạch Khôi (TP Hải Phòng) khiến 4 người tử vong.

Vụ việc xảy ra khoảng 1h40 ngày 25/10 trên đường Võ Văn Kiệt, gần Trung tâm thương mại Aeon Mall, thuộc địa phận phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, hai xe máy mang BKS 15A... và 34E... di chuyển trên đường Võ Văn Kiệt và xảy ra va chạm.

Cú va chạm mạnh khiến 4 người trên hai xe máy ngã xuống đường, nằm bất động. Phát hiện sự việc, người đi đường đã trình báo cơ quan chức năng và gọi lực lượng cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Không lâu sau đó, lực lượng liên ngành đến hiện trường đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu và phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Lực lượng chức năng bước đầu xác định, có 4 nạn nhân (từ 16 đến 21 tuổi, trú tại xã Ninh Giang và xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng) tử vong.

Ban Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ trực thuộc vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Hoàn
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