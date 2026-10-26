Té ngã tưởng chỉ trầy xước nhẹ, người bệnh nguy kịch vì tổn thương nội tạng: Không chủ quan khi có dấu hiệu này

Nguy kịch tính mạng dù ngoài da chỉ trầy xước nhẹ

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân 115 vừa tiếp nhận một người bệnh bị té thang từ độ cao khoảng 2 mét, va đập mạnh vùng ngực và bụng.

Khi vào viện, vùng hạ sườn trái chỉ có vết trầy xước ngoài da, nhưng người bệnh đã rơi vào tình trạng nguy kịch, biểu hiện vật vã, kích thích, thở nhanh nông 25 lần/phút, mạch nhanh nhỏ 120 lần/phút, huyết áp tụt còn 80/50 mmHg.

Qua thăm khám khẩn trương, các bác sĩ phát hiện lồng ngực bên trái căng phồng, gõ vang, kèm tĩnh mạch cổ nổi. Đây là những dấu hiệu cảnh báo tình trạng tràn khí màng phổi áp lực, có thể gây chèn ép tim và phổi, đe dọa tính mạng.

Kết quả siêu âm cấp cứu tại giường (eFAST) đồng thời ghi nhận dịch tự do, nghi máu, lượng vừa trong ổ bụng. Người bệnh đứng trước nguy cơ suy hô hấp, rối loạn tuần hoàn do chấn thương ngực và xuất huyết nội do tổn thương tạng trong ổ bụng.

Ảnh minh họa.

Cấp cứu khẩn trương, xử trí các tổn thương đe dọa tính mạng

Trước tình trạng suy hô hấp cấp và sốc chấn thương diễn tiến nhanh, ê-kíp Khoa Cấp cứu kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp theo nguyên tắc ABCDE, lần lượt đánh giá và xử trí đường thở, hô hấp, tuần hoàn, thần kinh và toàn thân để phát hiện các tổn thương nguy hiểm.

Người bệnh được hỗ trợ hô hấp, can thiệp giải áp và hồi sức dịch truyền tĩnh mạch nhằm ổn định huyết động ban đầu. Đồng thời, các xét nghiệm máu, khí máu động mạch, X-quang ngực tại giường và chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng được triển khai để đánh giá mức độ tổn thương.

Nhờ phát hiện sớm các dấu hiệu nguy hiểm và xử trí kịp thời, tình trạng sinh hiệu của người bệnh dần ổn định. Sau đó, người bệnh được chuyển đến chuyên khoa để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Lời khuyên từ bác sĩ: Tuyệt đối không chủ quan sau té ngã!

Trường hợp trên là lời cảnh báo về nguy cơ chấn thương kín vùng ngực và bụng sau té ngã. Lực tác động mạnh có thể gây tổn thương phổi, tràn khí hoặc tràn máu màng phổi, đồng thời làm tổn thương các tạng trong ổ bụng như lách, gan, thận mà không nhất thiết để lại vết thương hở trên da.

Người dân cần đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để được đánh giá sau khi ngã từ trên cao hoặc va đập mạnh vào vùng đầu, ngực, bụng. Đặc biệt, cần cảnh giác khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực tăng dần, hụt hơi, khó thở, thở gấp; đau bụng hoặc bụng chướng; hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi lạnh, da xanh tái, tay chân lạnh; lơ mơ, vật vã hoặc thay đổi ý thức.

Không nên chỉ dựa vào mức độ trầy xước bên ngoài để đánh giá mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Khi có dấu hiệu bất thường sau té ngã, người bệnh cần được kiểm tra y tế kịp thời để phát hiện và xử trí các tổn thương bên trong.

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