Thần đồng 10 tuổi vào đại học, 13 tuổi đỗ thạc sĩ trưởng thành vẫn không thể tự lập: Bi kịch đến từ sai lầm phổ biến của cha mẹ

Thần đồng 10 tuổi vào đại học, 13 tuổi đỗ thạc sĩ

Trương Dương Dương thuở nhỏ được đánh giá như 1 thiên tài.

Trương Dương Dương sinh ra trong một gia đình công chức tại Liêu Ninh (Trung Quốc). Từ nhỏ, cậu đã trở thành niềm hy vọng lớn nhất của cha mình - người luôn mong con trai thay mình thực hiện những ước mơ còn dang dở.

Nhờ khả năng tiếp thu nhanh nhạy khác thường, mới 2 tuổi, Dương Dương đã thuộc lòng hơn 1.000 chữ Hán và hoàn thành chương trình tiểu học chỉ trong 2 năm, khi vừa tròn 7 tuổi. Thành tích ấy khiến ai cũng ngưỡng mộ, nhưng đồng thời cũng mở ra cho cậu một chặng đường đầy áp lực và cô đơn.

Khi bước vào cấp hai, cậu nhanh chóng bị choáng ngợp bởi khối lượng kiến thức lớn và phải đối mặt với áp lực tâm lý lẫn thể chất.

Cha mẹ Dương Dương lựa chọn phương pháp giáo dục vô cùng nghiêm khắc. Họ cấm cậu tiếp xúc với bất kỳ hình thức giải trí nào, từ xem tivi cho đến việc gặp gỡ bạn bè.

Thậm chí, bạn cùng lớp cũng không được phép đến nhà chơi, khiến Dương Dương sống trong cảnh gần như bị cô lập hoàn toàn. Việc ép buộc tập trung tuyệt đối vào học tập tưởng như sẽ giúp cậu tiến xa, nhưng thực tế lại phản tác dụng.

Cậu dần phải đối mặt với tình trạng sụt giảm thành tích nghiêm trọng và sống một tuổi thơ thiếu hụt những trải nghiệm cần thiết cho sự phát triển về tâm lý và xã hội.

Đây cũng chính là hệ quả của việc chạy theo thành tích mà bỏ qua nhu cầu cân bằng trong quá trình trưởng thành của một đứa trẻ.

Khi mới 10 tuổi, Trương Dương Dương tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học và đạt được 505 điểm, chỉ cách chuẩn vào nhóm trường top 985 đúng 50 điểm.

Thành tích ấy khiến dư luận ngỡ ngàng, vội vàng gán cho cậu danh xưng "thần đồng nhỏ tuổi nhất" khi bạn bè đồng trang lứa vẫn còn đang học trung học cơ sở, còn cậu đã trở thành sinh viên đại học.

Thay vì cho con thêm một năm ôn luyện để củng cố kiến thức và chuẩn bị tâm lý cho môi trường mới, cha Dương Dương lại nhất quyết nộp hồ sơ ngay để giữ lấy danh hiệu "thần đồng". Quyết định vội vã ấy đẩy cậu vào giảng đường đại học khi tuổi đời còn quá non trẻ, thiếu kỹ năng xã hội và kinh nghiệm sống cần thiết.

Sau khi chuyển đến Bắc Kinh cùng cha mẹ, Dương Dương tiếp tục hoàn thành chương trình đại học chỉ trong vòng 3 năm. Khi mới 13 tuổi, cậu đã trở thành Thạc sĩ của Đại học Công nghệ Bắc Kinh, một thành tích hiếm có khó tìm.

Nhận thấy tố chất và khả năng đặc biệt của cậu bé, một vị giáo sư tận tâm từng đề xuất cho Dương Dương cơ hội du học tại Đức với suất học bổng toàn phần. Tuy nhiên, cha mẹ cậu một lần nữa can thiệp, lo sợ con trai sẽ rời xa khỏi sự kiểm soát. Họ từ chối lời mời, đồng thời bỏ lỡ cơ hội mở ra một tương lai toàn diện và nhiều triển vọng hơn cho con.

Quyết định ấy không chỉ khép lại cánh cửa quan trọng mà còn đánh dấu bước ngoặt hạn chế, khiến hành trình của một thần đồng dần khép lại trong giới hạn mà người lớn đặt ra.

Bi kịch đến từ sai lầm phổ biến của cha mẹ

Câu chuyện của Trương Dương Dương là lời cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ đang quá kỳ vọng và kiểm soát con cái.

Dưới sự giám sát nghiêm ngặt và áp lực nặng nề từ cha mẹ, Trương Dương Dương tiếp tục hoàn thành chương trình tiến sĩ khi mới 16 tuổi, sau hành trình học tập kéo dài suốt 8 năm.

Đằng sau những tấm bằng danh giá ấy là tuổi thơ bị áp đặt, tâm lý căng thẳng và một cuộc đời sống theo kịch bản có sẵn do cha mẹ sắp đặt. Cậu không được phép tự lựa chọn con đường học tập hay tương lai của mình mà phải tuân theo mọi quyết định từ người lớn.

Khi bảo vệ luận án xong, lần đầu tiên Dương Dương có được chút tự do hiếm hoi. Tuy nhiên, sự tự do đến muộn ấy lại giống như con dao hai lưỡi. Cậu tìm đến Internet như một cách để giải tỏa áp lực và tiếp xúc với thế giới bên ngoài - điều mà trước nay cậu chưa từng được phép trải nghiệm.

Sự thay đổi này khiến cha mẹ Dương Dương tức giận, cho rằng đó là "lối sống ảo" và không ngừng chỉ trích, trách móc. Những mâu thuẫn âm ỉ lâu nay vì thế mà bùng nổ thành một cuộc khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng, khiến mối quan hệ gia đình đứng bên bờ vực tan vỡ. Dương Dương lần đầu nhận ra khoảng cách giữa mình và cha mẹ không thể hàn gắn.

Năm 16 tuổi, Dương Dương từng đề xuất mua một căn hộ tại Bắc Kinh để ổn định cuộc sống và phát triển sự nghiệp lâu dài. Tuy nhiên, cha mẹ không đồng ý với kế hoạch này, nhưng cũng không thẳng thừng từ chối. Họ lặng lẽ đi thuê nhà rồi nói dối con rằng đó là nhà đã mua, để cậu yên tâm.

Khi sự thật bị phơi bày ngay sau buổi bảo vệ luận án, cảm giác thất vọng và bất mãn dâng trào, phá vỡ niềm tin vốn mong manh giữa Dương Dương và cha mẹ.

Từ đó, cậu không còn tin tưởng vào những gì cha mẹ sắp đặt, cũng không còn hứng thú với những gì từng là niềm tự hào của họ. Tâm lý tổn thương kéo dài khiến Dương Dương dần khép mình.

Dù học vị Tiến sĩ từ rất sớm, nhưng Trương Dương Dương lại gặp khó khăn trong việc tự lập tài chính. Cậu đi dạy, nhận vài dự án nhỏ lẻ, nhưng thu nhập không đủ để trang trải chi phí cuộc sống tại Bắc Kinh. Mỗi tháng, cậu vẫn phải nhận khoản chu cấp 10.000 NDT (hơn 36 triệu đồng) từ cha mẹ, điều này khiến cậu cảm thấy như đang bị mắc kẹt và dần mất đi ý chí phấn đấu.

Người thầy cũ từng đánh giá Trương Dương Dương là một nhân tài đặc biệt, dù chưa có cơ hội phát triển toàn diện.

Nếu được trao quyền tự quyết và một môi trường thực sự tự do, cậu có thể trở thành người khiến cả thế giới phải chú ý. Tuy nhiên, chính sự kiểm soát quá mức và việc bị tước quyền tự chủ từ nhỏ đã khiến trí tuệ và năng lực của cậu dần bị thui chột.

Câu chuyện của Trương Dương Dương là lời cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ đang quá kỳ vọng và kiểm soát con cái. Dù xuất phát từ tình yêu thương và mong muốn điều tốt nhất, nhưng việc áp đặt và quyết định thay con quá nhiều dễ khiến trẻ đánh mất bản sắc và khả năng tự lập.

Danh hiệu "thần đồng" tưởng chừng là niềm tự hào, nhưng thực chất lại trở thành chiếc lồng nhốt kín tuổi thơ và tương lai của con. Quan trọng nhất, cha mẹ cần biết buông tay đúng lúc, để con có quyền tự lựa chọn và chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Đó mới là cách giúp trẻ rèn luyện kỹ năng sống, phát triển nhân cách và chủ động nắm bắt cơ hội khi trưởng thành.