Thời tiết hôm nay (17/10): Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ đề phòng mưa rào và dông

Thời tiết Bắc Bộ: Ngày nắng, sáng sớm có sương mù

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết Hà Nội ngày 17/10 có mây, sáng sớm một số nơi xuất hiện sương mù nhẹ, sau đó trời nắng và đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 24-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C. Trời nắng kéo dài có thể khiến cảm giác oi nóng tăng vào buổi trưa và đầu giờ chiều.

Tại khu vực Tây Bắc Bộ, thời tiết tương đối ổn định, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-25 độ C tùy khu vực, cao nhất khoảng 30-33 độ C, có nơi cao hơn. Các tỉnh Đông Bắc Bộ cũng có nắng ban ngày, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; mức cao nhất khoảng 31-34 độ C.

Sáng sớm, sương mù có thể làm giảm tầm nhìn tại một số tuyến đường vùng núi và khu vực ngoại thành. Người tham gia giao thông nên chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn. Trong những giờ nắng mạnh, cần bổ sung nước và hạn chế hoạt động ngoài trời kéo dài.

Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ; nhiệt độ 18-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ; nhiệt độ 22-34 độ C.

TP Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; gió nhẹ; nhiệt độ 24-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ; nhiệt độ 23-32 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 19-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 25-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc cấp 4-5; sóng cao 1-2m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.