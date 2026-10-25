Thông tin chính thức về lịch nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam và Tết Dương lịch 2027: Nghỉ 4 ngày

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GĐXH - Người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và 3 ngày dịp Tết Dương lịch 2027.

Thông tin chính thức về lịch nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Lịch nghỉ ngày văn hóa Việt Nam và Tết Dương lịch 2027: Nghỉ 4 ngày liên tiếp - Ảnh 1.

Nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11/2026, không hoán đổi ngày làm việc.

Thông tin trên báo Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đồng ý với phương án nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 như đề xuất của Bộ Nội vụ vừa qua.

Theo đó, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ một số dịp lễ, Tết năm 2026 và năm 2027.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 vào thứ ba, ngày 24/11, không thực hiện hoán đổi. Như vậy, dịp này cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 1 ngày.

Trước đó, Bộ Nội vụ cho biết, cách bố trí này không làm phát sinh việc điều chỉnh ngày làm việc của cơ quan, đơn vị, đồng thời vẫn bảo đảm quyền nghỉ hưởng nguyên lương và mục tiêu, ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Lịch nghỉ dịp Tết Dương lịch 2027

Lịch nghỉ ngày văn hóa Việt Nam và Tết Dương lịch 2027: Nghỉ 4 ngày liên tiếp - Ảnh 2.

Tết Dương lịch 2027 người lao động được nghỉ 3 ngày liên tiếp.

Thông tin trên SKĐS, theo Bộ Luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương 01 ngày (ngày 01 tháng 01 Dương lịch) dịp Tết Dương lịch. Nếu ngày nghỉ này trúng vào ngày nghỉ hằng tuần, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc tiếp theo.

Ngày 1/1 Tết Dương lịch 2027 rơi vào ngày thứ 6, như vậy, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 3 ngày liên tục từ Thứ Sáu (ngày 01/01/2027) đến hết Chủ Nhật (ngày 03/01/2027).

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